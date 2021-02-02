PChome 24h購物創意翻轉CSR，透過品牌力量加乘實現企業與社會永續美好

企業社會責任（Corporate Social Responsibility, 簡稱CSR） 是世界各大企業發展的趨勢，各產業都朝著善盡企業社會責任努力，不同於過往將CSR視為美化品牌形象的工具，近年來以結合創意行銷策略規劃CSR操作成為新趨勢，除了提升品牌形象，更能為社會、企業帶來更多共好效益。就電商產業而言，本來就是創意行銷策略的激烈戰場，如何透過好的行銷策略結合CSR，在回饋社會的同時，也讓消費者及企業內部主動支持響應，已成為各大企業新的課題。

臺灣電商龍頭PChome 24h購物透過創意行銷操作加乘公益活動，並融入電商消費及企業文化，邀請消費者一同為社會帶來更多溫暖的正能量，同時也提高品牌附加價值。

用品牌代表國家，重新定義CSR

2020年因為疫情與許多悲傷的事情發生，全世界處在陰霾當中，加上疫情警報尚未解除，口罩需求持續成長，PChome全球購物與臺灣康匠口罩獨家合作，特別推出「成人+兒童醫療口罩」愛心組合，限海外消費者購買，透過口罩展現「Taiwan Can Help」的精神，為臺灣送愛到世界，讓防疫不分國界，PChome重新定義企業責任，並賦予更深遠的意義。

Photo Credit:PChome 24h購物 PChome全球購物與臺灣康匠口罩獨家合作，推出「成人+兒童醫療口罩」愛心組合，送愛心到國際。

永續發展成顯學，善用品牌影響力揪消費者一起愛地球

Photo Credit:PChome 24h購物 圖說:聯合國永續發展方針SDGs。

聯合國在2015年舉行的聯合國發展高峰會提出17項永續發展方針（Sustainable Development Goals, 簡稱SDGs），希望兼顧「經濟成長」、「社會進步」與「環境保護」三大面向，成為企業經營的指導原則。

永續發展成為企業經營的顯學，綜觀臺灣電商產業，在每年的電商消費熱潮（如雙11）過後，包材浪費等議題總是被拿出來討論，PChome 24h購物不斷尋求突破，在不可或缺的包材上進行優化改善，讓網購包材不再只是用過即丟的廢棄物。PChome 24h購物推動「真全回收紙箱」的概念，以100%回收紙漿製成，並使用易撕膠帶包裝，消費者可將空箱及循環袋送到指定回收地點，讓包材重複使用。在2020年11月，PChome 24h購物也推出雙11絕不退讓限定版，讓民眾加深品牌印象的同時，也透過使用100%可回收膠帶，攜手消費者一起做環保。

Photo Credit:PChome 24h購物 PChome 24h購物推出100%回收紙漿製成「真全回收紙箱」，並使用易撕膠帶包裝，攜手消費者一起做環保。

此外，PChome 24h購物是第一家取得行政院環保署「碳標籤」的電商企業，在2020年7月更推出「跟著PChome一起愛地球」活動，篩選出上百件經碳標籤認證商品，成立碳標籤商品專區，消費者購買專區商品即可獲得P幣加碼回饋，不到一個月的時間就售出總價值約350萬之碳標籤商品，讓消費者在日常購物之餘也能為減少環境負擔盡一份力，達到綠能永續的目的。

值得一提的是，PChome擁有超過1200萬會員，首頁每日流量極高，最高曾達150萬人同時在線。為響應世界地球日呼籲環保，在2020年4月22日世界地球日更大膽改造首頁，消費者在網站上選擇參加活動後，首頁會反黑一小時，邀請全民以實際行動一同關燈愛地球。

Photo Credit:PChome 24h購物 2020年世界地球日PChome大膽改造首頁，邀請全民以實際行動一同關燈愛地球。

最潮娛樂電商不忘公益，提升年輕族群心佔率

隨著世代變遷，世界各地的青年踴躍響應反氣候變遷、族群階級與性別公平正義等運動，代表著年輕世代在消費時也越來越重視品牌價值與企業理念。

近來線上與線下融合（Online-Merge-Offline，簡稱OMO）成為行銷話題，電商不應只是專注於線上活動，線下也是進行創意行銷不可放過的管道。在 2020年末，PChome 24h購物持續推動公益，首站於臺北信義香堤大道舉辦「Amazing抱抱熊」快閃活動，透過大型迷宮的陳設與互動體驗，象徵帶領失依兒童走出迷惘、迎向希望，而PChome 24h購物的第二位吉祥物「Hug Me抱抱熊」也首度亮相，並將活動所得捐給「財團法人忠義社會福利事業基金會」。PChome 24h購物年末公益獻愛活動第二站更攜手廣受年輕人喜愛的簡單生活節，在現場打卡並捐助50元給唐氏症基金會，便可獲得限定商品，讓愛循環。

Photo Credit:PChome 24h購物 Hug Me抱抱熊邀請消費者一同做公益。

PChome 24h購物素有「最潮娛樂電商」的封號，秉持熱心公益回饋社會的初衷，2020年雙12檔期更攜手韓國知名女團Apink舉辦線上演唱會，不僅提供年輕人喜歡的K-POP娛樂，還開放競標Apink親筆簽名BOXMAN抱枕與簽名板，並將競標金額扣除稅額及手續費後全數捐贈家扶基金會「傳愛好過年」，期盼在歲末年終時刻，幫助偏鄉家庭與孩童一起吃溫暖的年菜、度過寒冬，同時又可兼顧目標消費者需求與社會責任。

Photo Credit:PChome 24h購物 PChome 24h購物最潮娛樂電商攜手韓國知名女團Apink舉辦線上演唱會，同時舉辦愛心競標。

發揮專業力與社群力，效果加乘

CSR經營若能結合品牌本身的專業，將會事半功倍，PChome 24h購物便善用電商的特性——線上購物的多元管道與社群力量，將其發揮在CSR上。像是即將到來的2021年農曆春節，PChome 24h購物邀請全能跨界藝人、也是具親和力的阿公邰智源一同寫春聯，並利用社群媒體進行直播擴散，將邰智源親手揮毫的牛年鴻運春聯進行愛心競標，最後的競標金額將全數捐給家扶基金會。此活動也引起網路上的熱烈討論，藉由藝人的參與讓更多人關注愛心競標活動，引起正向效應。

Photo Credit:PChome 24h購物 PChome 24h購物2021農曆新年特別邀請邰智源，親手揮毫寫春聯進行愛心競標。

PChome 24h購物更藉由電商本業管道關懷社會弱勢，特別是請家扶基金會統整出小朋友所需的商品，包含全新的3C及居家用品，如電腦設備、電器及入冬所需保暖用品等，讓消費者在PChome站上購買，下單時還可選擇送貨地址直接寄到家扶基金會，邀請消費者一同做公益，不但帶動消費者上站購物的意願，也將愛傳遞。PChome 24h購物也與我家牛排合作發放餐券，邀請家扶基金會的小朋友們享用美味餐點，享受過年溫馨氣氛，協助弱勢吃上一頓暖心的年夜飯。

PChome 24h購物對於回饋社會、投入公益不遺餘力，秉持著取之社會、用之社會的核心價值，結合創意策略吸睛，運用品牌影響力站在最前線，提供對消費者及社會更好的選擇，以攻下心佔率，更希望能藉由電商龍頭角色拋磚引玉，推動社會正能量的循環。

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