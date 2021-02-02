日本東京都、關西等10個都府縣延長緊急事態宣言，僅櫪木縣狀況改善可解除

（中央社）日本COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情不樂觀，東京、大阪、名古屋、福岡四個都會區發布緊急事態宣言到2月7日為止，但因醫療資源緊迫情況仍未緩解，日媒報導，政府今天將決定延長宣言1個月。

日本《讀賣新聞》報導，為因應武漢肺炎，政府1月7日發布為期1個月的緊急事態宣言，雖然新增確診病例有減少的傾向，但因醫療資源緊迫情況仍未緩解，所以日本政府打算延長緊急事態宣言1個月到3月7日為止。

緊急事態宣言涵蓋首都圈4都縣、關西圈3府縣等11個都府縣，其中櫪木縣因新增確診病例減少，醫療體系情形已有改善，將解除緊急事態宣言。

有關緊急事態宣言的延長，日本政府今天下午將在詢問專家諮詢委員會後，首相菅義偉在眾議院和參議院營運委員會上做事前報告，之後在政府防疫對策本部正式做決定。今晚菅義偉將召開記者會說明。

日本政府認為，首都圈4都縣、關西圈3府縣的新增確診病例、疫情對醫療體制的負擔有改善，但改善情況不夠充分，有必要持續實施緊急事態宣言，籲請餐飲店提早打烊等以利防疫。此外，愛知、岐阜、福岡縣也考慮到病床緊迫的情況仍未解除，也決定延長緊急事態宣言。

菅義偉1月7日對首都圈的4都縣（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）發布緊急事態宣言，1月13日宣再擴大至關西3府縣（大阪府、京都府、兵庫縣）、東海地區2縣（愛知縣、岐阜縣）、福岡縣、櫪木縣。

日本政府的調查顯示，宣言的對象地區11都府縣當中，截至1月31日的一週內，每10萬名新增確診病例，東京、大阪等6都府縣處於最嚴重的第4階段（疫情爆發階段），但櫪木、愛知、兵庫等5縣已減緩至第3階段（疫情急增階段）以下。有9都府縣的病床使用率處於最嚴重的第4階段。

此外，《中央社》報導，日本厚生勞動省預計在2月12日審核是否批准美國藥廠輝瑞（Pfizer）疫苗，若許可，將在數天內快速通過程序，以期2月下旬起先為醫療人員施打。日本與輝瑞簽約，今年可取得1億4400萬劑疫苗；由於輝瑞疫苗需施打兩劑才能發揮全效，這份合約可助日本7200萬人獲得免疫力。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡