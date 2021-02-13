夏目漱石短篇〈貓之墓〉：我家那隻貓兒越來越瘦，聽到牠的呻吟就覺得心裡發麻

文：夏目漱石

〈貓之墓〉

我遷居早稻田之後，家裡的那隻貓兒愈來愈瘦，完全沒了和小孩嬉鬧的活力。有陽光的日子，牠就躺在簷廊上，四方下巴擱在併攏的前腳上，一動也不動地盯著庭院裡的花草。就算小孩在牠身旁喧鬧，牠也視而不見，所以孩子也不再視牠為玩伴。

不只孩子說和牠根本玩不起來，牠也變得不太搭理任何人。不只小孩不再理會牠，家裡的女傭也只是將三餐放在廚房一隅，就幾乎不怎麼理牠了。而且幫牠準備的貓食幾乎被附近的大三毛貓掠食，牠倒也不生氣，也沒想和偷吃貓食的傢伙打上一架，就是一直躺著，但那模樣看起來不太優閒。

有別於那種伸展身子，享受陽光的閒適樣，而是顯得有點拘束……，這麼說還不足以形容。那是一種超越慵懶程度的模樣，感覺要是不動的話，看起來就很落寞；動的話，更顯落寞，只好一直忍耐著。雖然牠一直望著庭院裡的花草，但那眼神十分空虛，任何東西都不入牠的眼吧。那對青綠眼瞳只是怔怔地盯著一處地方。家裡的孩子似乎已當牠不存在，而貓兒似乎也覺得自己並不存在。

不過，牠有時也會出去晃晃，只是會被附近的三毛貓追趕，所以常嚇得衝進簷廊，撞破掩上的紙門，逃進屋裡的圍爐旁。家裡的人也只有這時候才會注意到牠的存在，牠也才察覺自己還活著的事實吧。

隨著日子一天天過去，貓兒的長尾巴開始掉毛。一開始是斑斑駁駁地掉毛，弄髒的。接著就是裸露出粉色皮膚，貓尾巴就這麼無精打采地垂著，著實叫人看了不忍心。貓兒一副萬念俱灰樣，蜷縮著身軀，頻頻舔著光禿的部位。

「這貓是怎麼啦？」我說。「就是啊！看來是老了囉。」妻子口氣冷淡地回應，我也就沒再搭理這事了。又過了幾天，貓兒連吐了三回。只見牠的喉嚨一帶劇烈起伏，還連打了好幾個噴嚏；雖然牠看起來很痛苦，但迫於無奈的我還是將牠趕到屋外，不然榻榻米、被子會被弄髒。特地準備的客用黃褐條紋絲綢坐墊就是被牠弄髒的。

「這樣下去不行啊！怕是牠的腸胃出狀況吧。有餵牠吃藥嗎？」妻子沒答腔。又過了兩三天，我問有餵牠吃藥嗎？妻子說沒辦法，牠就是不張嘴，還說弄了魚骨頭給牠吃，但吃了就吐。「不吃就隨牠了。」我刻薄地埋怨，隨即又拿起書。

貓兒不嘔吐時，就會老實地躺在簷廊上。近來，牠總是縮著身子，彷彿只有簷廊是能讓牠安心的地方，成天只是蹲在那兒；眼神也起了些變化，起初仿似遙遠的東西映在牠眼中，給人一種莫名的沉靜感，接下來出現怪異行為，眼神卻愈來愈沉靜。日落時分，我感覺牠的眼裡閃現一道光，卻未加理會。妻子好像也沒留意到的樣子，小孩就甭說了，幾乎忘了牠的存在。

某天晚上，牠趴在小孩睡覺用的被褥上，不一會兒，便發出像是捉到魚似的嗚嗚聲，只有我察覺牠似乎不太對勁，孩子睡得很熟，妻子則是忙著做針線活。過了半晌，牠又開始呻吟。

妻子這才停下手邊的事，「這該如何是好？要是大半夜的咬了孩子的腦袋瓜，可就糟啦！」我對妻子說。妻子淡淡回了句「不至於吧」又繼續縫襯衣的袖子。貓兒仍舊不時呻吟。

隔日，牠窩在圍爐旁呻吟了一整天。我沏茶、熬藥時，聽到牠的呻吟就覺得心裡發麻；但一到晚上，我和妻子都把貓兒的事給忘了。其實那隻貓就是在那晚死的。一大早，女傭去後院倉庫拿薪柴時，發現牠身體僵硬，倒在一口舊灶上。

（文未完）

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書籍介紹

本文摘錄自《夏目漱石短篇集：夢十夜與永日小品》，四塊玉文創出版

作者：夏目漱石

譯者：楊明綺

日有所思，夜有所夢。

〈夢十夜〉就像是一把鑰匙，帶您一窺明治時代，

從容優雅、幽默兼具的夏目漱石。

流暢而機智的〈永日小品〉則娓娓道出他眼中淡而有味的人情事物，

心中深藏的情感。

試圖解鎖夏目的內心世界嗎？

說不定可以透過本書猜猜看他到底在想些什麼……

有人曾這麼形容〈夢十夜〉：「若說夢是一個人內心的投射，那麼〈夢十夜〉就像是一把鑰匙，帶您一窺明治時代，從容優雅、幽默兼具的漱石，最深沉的內心世界。」如詩般撲朔迷離的夢境，虛實之間呈現出這位超人氣文豪的人生體悟。

〈永日小品〉是流暢而機智的散文。字裡行間不再是華麗精美的小說佈局，反而以親切自然的口吻娓娓道出淡而有味的人情事物，卻又深藏情感。

日有所思，夜有所夢。試圖解鎖夏目的內心世界嗎？說不定可以透過本書猜猜看他到底在想些什麼……

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航