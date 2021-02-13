夏目漱石短篇〈山雞〉：跟我借20圓的陌生年輕人，把畫軸留下就走了

文：夏目漱石

〈山雞〉

五、六個人圍著火盆閒聊時，突然來了個年輕小伙子。沒人知道他是誰，是個完全沒見過的陌生人。

年輕人沒帶介紹信，只差人通傳一聲，要求會面。我吩咐帶他去客廳，只見年輕人拎著一隻山雞，大方地進屋。彼此寒暄一番後，他便拿著那隻山雞，說道：「這是我老家寄來的。」作為見面禮。

那是個寒冷天，眾人吃著用山雞燉煮的羹湯。年輕人穿著外出服，拎著山雞進廚房，親自拔毛、切肉剁骨。長得瘦小的他有張長臉，戴著一副看起來度數頗深的眼鏡，鏡片在蒼白額頭下閃現光芒。比起他那副近視眼鏡，比起他蓄著的淺黑色唇髭，他穿的那件和服褲裙更為醒目；畢竟一般學生不太可能穿這種質地是小倉布料，上頭還是條紋花樣的衣物。他將雙手擱在褲裙上，表示自己的老家在南方。

過了一週，年輕人又來了。這回他帶來自己寫的稿子。我不客氣地對他說：「不怎麼好。」他說會試著重寫，便帶回稿子。又過了一週，他又揣著稿子來訪。於是乎，他每次都帶著自己寫的稿子登門造訪，有次甚至帶了寫成三冊的大作，可惜是寫得最不好的作品。

曾有一、兩次，我從他的作品中挑選覺得還不錯的作品，推薦給雜誌，但編輯也是看在我的面子，才答應讓他的作品在雜誌上露臉，所以他一毛稿費也沒拿到。我聽說他的生活不太好過，他還告訴我，今後打算靠搖筆桿過活。

有一次，他帶了一件奇妙的東西給我。那是將曬乾的菊花弄成像海苔般薄薄一片，卻又頗硬的東西。他說這東西是用來做為素齋的小沙丁魚乾。當時同席的人說將這東西稍微泡一下，用滾水煮過便能當下酒菜。後來，他還送了一枝鈴蘭造型的人造花，說是他妹妹做的，花莖是用手指繞著一圈圈鐵絲做成的。

我這才知道原來他和妹妹同住，兄妹倆租住在木柴店的樓上，妹妹每天都會去學習刺繡的樣子。後來他帶著用報紙包著，藏青色扣子上繡著白蝶的領飾，說了句：「這送您，如果您有戴這東西的話。」便離去。友人安野說：「這東西送我吧。」便拿走了。

他依舊不時登門造訪。每次來都會聊自己老家的景色、風俗習慣、傳說、傳統儀式與祭祀等各種事，還說他父親是漢學家，對篆刻頗有研究，祖母曾在大名府邸做事，猴年出生的她深得主公信賴，所以不時會賜給她一些與猿猴有關的物品；其中有一幅是出自華山之手的長臂猿圖，還說下次帶來讓我欣賞一番，沒想到之後就沒再見到他了。

於是春去夏來，我也逐漸忘了這位年輕人的事。某天，那是個熱到即便只穿著一件薄衣，坐在曬不到陽光的客廳裡也暑氣難消的日子。他突然來找我。

他還是老樣子，穿著款式高雅的和服褲裙，頻頻用手帕擦拭蒼白臉上頻冒的汗珠。他看上去似乎清瘦些，難為情地向我借了二十圓。他說朋友突然生病，急需住院，所以他幫忙四處籌措費用，不得已才來找我。

我放下手中的書，直盯著他。他一如往常，雙手擱在膝上，恭謹端坐，低聲說：「請您幫忙。」我反問：「你朋友家真的窮到如此地步嗎？」他回道：「倒也不是，只是老家太遠，一時應不了急，才請朋友幫忙。」他說兩週後友人就會收到老家寄來的錢，所以他才答應幫忙籌措。

只見年輕人從包袱拿出一幅畫，說道：「這就是先前跟您提過的華山作品。」隨即抽出半截紙裱的畫軸。我也不清楚這畫的優劣，瞧著畫上的印鑑，並沒有像是渡邊華山或橫山華山的落款。年輕人說這幅畫放我這兒，便準備離去；我雖然回絕，他卻不聽，擱下畫便走了。翌日，他上門取錢，爾後便杳無音訊。約定的兩週後，始終沒見他上門，想說自己這次怕是被騙了。那幅長臂猿的畫就這麼掛在牆上，迎來秋日。

穿上夾衣的我正覺得身子繃得太緊時，長塚一如往常地上門來借錢。我告訴他，自己對這種再三借錢的事十分厭煩時，冷不防想起那個年輕人。我告訴長塚：「我倒是有一筆欠款沒收回，如果你願意幫忙去討的話，這筆錢就借你。」長塚搔頭，遲疑半晌，才下決心說他願意去討那筆錢。於是，我寫了封信，說明借款交付此人，還讓長塚帶著這幅畫前去辦這事。

翌日，長塚又搭車來我家。一進門，便從懷裡掏出一封信，我接過一瞧，原來是我昨天寫的那封信。因為沒拆封，我問他是沒去嗎？只見長塚蹙眉，說道：「我去了。還真是白跑一趟。那個人可真是悽慘啊！不但住的地方破舊髒污，妻子是做針線活的，自己又得了病。我實在沒辦法開口說錢的事，便安慰他別擔心，說我只是來還畫軸。」我說「是喔」，還真是有些吃驚。

隔天，我收到年輕人送來的一封字跡秀麗的信，信中寫道：「對於自己撒謊一事，深感歉意，已收到畫軸。」我把這封信和其他書信一起收進雜物箱。就這樣又逐漸忘了年輕人的事。

（文未完）

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書籍介紹

本文摘錄自《夏目漱石短篇集：夢十夜與永日小品》，四塊玉文創出版

作者：夏目漱石

譯者：楊明綺

日有所思，夜有所夢。

〈夢十夜〉就像是一把鑰匙，帶您一窺明治時代，

從容優雅、幽默兼具的夏目漱石。

流暢而機智的〈永日小品〉則娓娓道出他眼中淡而有味的人情事物，

心中深藏的情感。

試圖解鎖夏目的內心世界嗎？

說不定可以透過本書猜猜看他到底在想些什麼……

有人曾這麼形容〈夢十夜〉：「若說夢是一個人內心的投射，那麼〈夢十夜〉就像是一把鑰匙，帶您一窺明治時代，從容優雅、幽默兼具的漱石，最深沉的內心世界。」如詩般撲朔迷離的夢境，虛實之間呈現出這位超人氣文豪的人生體悟。

〈永日小品〉是流暢而機智的散文。字裡行間不再是華麗精美的小說佈局，反而以親切自然的口吻娓娓道出淡而有味的人情事物，卻又深藏情感。

日有所思，夜有所夢。試圖解鎖夏目的內心世界嗎？說不定可以透過本書猜猜看他到底在想些什麼……

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航