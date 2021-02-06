靠著「勤能補拙」絕地大反攻，超勵志AV女優深田詠美的人生奮鬥史

寒假期間，看到有個任職於補教界的朋友在臉書上說，他的學生沈迷於成人片。為了激勵他的學生，我決定搜集網路上的資料，寫一篇這兩年爆紅，在推特有168萬人追蹤的AV女優深田詠美的勵志故事給他，讓青少年在看成人片之餘，也能學習AV女優「勤能補拙」的奮鬥精神。寫完貼給他之後，想說既然花時間整理了這些資料，那也發在臉書跟其他人分享，於是就出現了以下這篇文章。

深田詠美的人生奮鬥史，從我在網路上到處搜集的資料拼湊起來，大概是這樣。

深田詠美的學生時代（推算起來應該是國中時期）覺得自己很胖，曾在接受訪談時表示那個時期是「黑暗的人生」。

根據訪談，深田詠美高中時只有一個男性朋友，她問過唯一的男性朋友，發現那位男性朋友身邊的友人圈對她印象不是胖子就是醜女（而且裡頭還有她喜歡的對象）讓當時的深田詠美大受打擊。於是她下定決心，靠著奶奶煮的味增湯配蔬菜等飲食瘦了20公斤後，加入地下偶像團體「B少女戦士ゴーファイガー」。

深田詠美自稱之所以會加入地下偶像「B少女戦士ゴーファイガー」，是因為想用改變外在環境，特別是逼自己受眾人矚目，藉此改變自己悲觀消極的性格。不過那個地下偶像團體，到現在都不算紅，官方推特到現在也只有500多人追蹤，而且看那個團體的招募廣告，加入那個團體似乎不用任何演藝經歷。深田詠美在裡面更不紅，查了一下相關資訊，她其實只加入了三個月，正式參加的「大型對外公演」只有一場，那個時期目前傳世的只有照片，連影片都找不到。

然後也是根據她事後接受的訪談，她會轉行當AV女優，一個原因是地下偶像日常一週三到五次的小型公演讓她的體力無法負荷，另外她當時最強烈的心願就是「想變可愛」。於是她脫團以「天海こころ」為名去當AV女優，但因為以她當時的顏值普通（她自稱賣點是「隨處可見的普通少女」），雖然活動了一年，拍了30部片，但沒有一部紅的，還遭到SOD釋出。

一般人到這裡大概就放棄了，但深田詠美決心破釜沈舟，（大概是靠之前30部作品）存了日幣313萬元去給韓國id整形醫院全面整形，為此還休息了整整一年沒有任何公開活動。然後因為整得太成功，直接被id整形醫院放上醫院網站當範例，直到她紅了才被拿掉（但網路上一堆備份）。

2018年11月才正式改名「深田詠美」出道。然後她最勵志的地方，就在於她大概為了徹底讓人生絕地大反攻，拼死命的拍片。2018年底到現在2021年初，才兩年就拍了近500部作品（就我在看的線上A片網搜到是481部）。兩年合計也才700多天，平均下來每兩天就拍一部，根本是超強工作狂。

然後她也很認真經營推特，非常賣力地跟粉絲互動，粉絲數已經168萬。對照她早年的性格，可以說她靠毅力徹底翻轉自己的人生。而且深田詠美今年也才23歲，可以說她只花七年左右，就靠著「勤能補拙」完成這場絕地反攻。

看完深田詠美的資料，我覺得人生最可怕的不是那些天才比你更努力，而是發現連你D槽裡的AV女優都比你更努力。

上面這篇短文PO出之後，在網路上引起了很大的迴響。一些有關成人影片產業界考證的不足以及數據的錯誤，可以參考日本成人影片專家一劍浣春秋的這篇文章，我就不再贅述。接下來寫一些上面那篇短文沒有寫出來的東西。

有沒有覺得「連你D槽裡的AV女優都比你更努力」這句話怪怪的？

以我自己青春期的經驗來說，在充滿壓力跟苦悶的少年時代，對AV女優這類提供壓力跟慾望宣洩管道的性工作者，其實心裡是帶有一份敬意跟感激的。甚至我也看過網路上有人在處於人生低谷時，因為這些片子得到「拯救」。

很多人以為能從事AV女優這行的人，是因為天生顏值高、身材好才有本錢吃這行飯，但看看深田詠美，就知道並不是這樣。因此深田詠美的奮鬥史，其實也間接反映了「看似輕鬆亮麗的工作，其實實情更加辛苦」。

文章PO出後，有些人反應最後一句「連你D槽裡的AV女優都比你更努力。」隱含有歧視AV女優這個職業的意味。一劍浣春秋在回應我的文章裡寫得最傳神：

最後抱怨一下，也許是我太敏感，但結論那句「連你D槽裡的AV女優都比你更努力」我看了挺不舒服的，如果你認為職業不分貴賤、如果你相信三百六十行行行出狀元的話是不會加上那個「連」字的～

其實這些人講的一點也沒錯。我特別在最後留下這一句短評，就是要點出社會上還是存在一種刻板印象，認為AV女優是一種依靠天生的身體條件「輕鬆賺」的職業。但只要對照AV女優的真實故事，這樣的刻板印象立刻就不攻自破。

那句「連你D槽裡的AV女優都比你更努力。」隱含的歧視直譯出來就是「AV女優根本是一個不用努力的職業」。但整篇講的都是AV女優實際上的人生有多麼努力，而且是努力到連包括我在內的所有人都沒辦法匹敵的那種努力。對照之下，豈不顯得「連你D槽裡的AV女優都比你更努力。」這句話特別的荒謬？

這篇短文的結構，正是在呈現一個「荒謬的悖論」。最後一句話隱含的社會歧視，源於認為AV女優是一個不靠努力，而靠身體天賦坐享其成的職業；但如果現實上的AV女優，都努力到讓我們大家都汗顏的地步，那我們歧視他的前提在邏輯上就是一個荒謬的笑話。

看完這篇文章的人，如果有被深田詠美的故事激勵到，再去回想「連你D槽裡的AV女優都比你更努力。」這句話，就會發現這句話的笑點在於它的邏輯荒謬。

一劍浣春秋在他的推特上激於義憤，罵我那篇「講白一點，深田應該比發文這位仁兄工作更認真吧？」其實罵的一點都沒錯，這也是我希望看完我那篇短文最後一句的朋友能再好好想想的。如果AV女優比你我都要努力才獲得成功，那覺得AV女優的成功比一般職業的成功更「特別」，是不是哪裡怪怪的？

深田詠美的成功，真的在「整形」嗎？

此外，在這篇文章的迴響中，我也看到很多人聚焦在「整形」這件事情上。不可諱言，整形在深田詠美的事業發展裡，具有畫龍點睛的重要性。可是如果細心一點看，就會發現深田詠美之所以大受歡迎，與他在推特上展現出的幽默、對粉絲創意的包容，還有積極與粉絲互動的熱情有很大的關係。

但如果回去看那篇2017年的訪談，從對話中可以看出深田詠美原本的性格是一個內向、靦腆、不善言辭的少女。再看她的自述，為了逼自己改變原本消極的性格，硬是去加入地下偶像。對照現在在推特上，能跟數萬粉絲放開心胸、葷素不忌的開各種玩笑，深田詠美內在的變化，並不比外貌的改變遜色。

「努力」的背後又是什麼？

最後來談一個很重要，但被我所忽略的面向。這篇文章刊出後，有位女性朋友向我反映，雖然從「努力」這個面向來詮釋深田詠美的人生並沒有問題，但這樣的面向卻忽略了刺激她努力背後的「動機」對她所帶來的傷害。

這位女性友人在看完我那篇短文後，站在自身的人生經驗提醒我：

深田詠美瘦身的動機「想變可愛」是把自我價值建築在他人肯定之上。這種方式短期內會有顯著的效果，可是長期來說，這種方式無異於，先把自己揍一頓再往前走。這種先揍自己再往前走的人，自然容易獲得其他人沒有的成功。

但除了本人，沒有人知道成功所帶來的「自我價值感」能不能療癒一開始自我被否定帶來的傷痕。從訪談來看，深田詠美一切的改變從「自己喜歡的人看不起自己」開始，這樣的傷口誰有辦法修復？女性在受傷後，都很容易變強、變美、變厲害，但傷口是否能在成功後被療癒，恐怕也只有當事人自己知道。

這也讓我不由得想到，之前那篇短文貼出後，還是有不少人在留言裡評論深田詠美整形後的胸部。而在深田詠美整形前，以天海こころ的身份進行的訪談裡，有一段被問到「對自己的哪個身體部位最有自信？」時，她回答「胸部很小，但我認為它的形狀不錯。有嗎？」

看完這段訪談內容，再想想她日後是以怎麼樣的心情，下定決心去接受整形。只能說大家閒暇之餘欣賞的成人影片，背後隱含的是無數不為人知的人生覺悟。

核稿編輯：翁世航