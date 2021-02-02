搶攻電視52台，中嘉撤件《寰宇》、改送NCC曾表態屬意的公廣集團《華視》進駐

（中央社）52台空頻近2個月，國家通訊傳播委員會NCC證實中嘉數位已撤件《寰宇新聞台》，業界傳出《華視》將以每戶新台幣0.3到1元之間上架費跟中嘉數位簽約；《華視》表示，董事會已通過和中嘉的合作案，但內容還無法對外說明。

《中天新聞台》在去年不予換照後，外界關注《中天新聞台》所在的52台由誰來進駐。

NCC在今（2021）年1月20日首次審核52台移頻案，但是決議續行審議，除了關注消費者收視習慣外，也考量新聞頻道製播能力，包括新播與首播比例等。

中嘉數位旗下12系統原本提《寰宇新聞台》，大豐3系統與台灣寬頻通訊（TBC）5系統申請《CNN》進駐，在嘉義縣經營的世新、國聲申請以英語發音的法國新聞台《FRANCE 24》進駐，其餘42家系統送空頻。不過，國家通訊傳播委員會（NCC）副主委翁柏宗昨（1）日證實，中嘉數位已經撤件頻道變更申請案。

業者透露，華視會付上架費，已經在與中嘉數位進行簽約流程，由中嘉數位成為《華視》新聞台的頻道代理商，後續再跟其他系統業者洽談，中嘉數位撤件《寰宇新聞台》後，應該會改送《華視》到52頻道。

《華視》對此表示，經過和系統業者積極洽談，華視董事會通過和中嘉的合作案，但是基於商業洽談機密，具體合作內容和時間尚無法對外說明。

Photo Credit: 中央社 《華視》總經理莊豐嘉（左）和《公視》代理總經理徐秋華。

52台兵家必爭，《華視》吃得下嗎？

不過，業界分析，中嘉數位旗下雖然握有109.8萬戶，但是中嘉數位就算改送華視，還有另一個競爭對手《台視》。

業者指出，《台視》日前公開宣示積極爭取52台的決心，加上《台視》不僅跟各家系統業者關係好，原本也有上架到系統上，主要進行的只是「移頻」作業，後續誰會進駐52台，恐怕還有變數。

《聯合報》報導指出，各電視媒體為搶進黃金頻段的52台，《寰宇新聞台》一年願意付出新台幣3億元，目前為155台的《台視新聞台》願付1億2000萬元，154台的《中視新聞台》稱不惜代價只求往前挪，而《華視》一年只能付1800萬元上架費。中嘉被調侃「不敵NCC主委陳耀祥的一杯咖啡」，本應在商言商，也只能吞下。

此外，政大法律系副教授廖元豪指出，《華視》先前財務虧損嚴重，公共獨立性也不足，在NCC放出風聲後硬是競入52台，容易招來質疑。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡