有些德國人愛把劣質新聞戲稱「njus」，即英文「news」的德文拼寫

近一年半來，許多留德港人都開始多了留意德國的新聞報導。就算德文水準仍然初階，都會每天看看德國媒體怎樣報導香港。

德國也如香港一樣，除了各大電視台每早和每晚的新聞節目外，亦有24小時新聞台。《每日一覽》（Tagesschau）這個每晚8時在電視一台播出的15分鐘新聞節目，近年亦設立了一個專門的電視台，24小時播放德國和國際新聞，讓觀眾可隨時知天下大小事。此外，德國亦有《世界報》旗下的《Welt》（即德文「世界」之意） 電視台，以及RTL集團旗下的《ntv》24小時新聞頻道。德國人就算足不出戶，沒有互聯網，都有看不盡的新聞。

德文把新聞稱作「Nachrichten」，和「訊息」是同一個字。有些德國人愛把劣質的新聞戲稱「njus」，就是英文「news」的德文拼寫。德文亦有將「fake news」戲謔拼成「fäik njus」。德國小報《圖片報》，時有煽情和譁眾取寵的新聞報導，一些德國人愛把那裡的新聞稱為「njus」，就是認為那些報導無關痛癢，不值得在新聞出現。

隨著智能電話的興起，許多德國人都愛在上班路途中，又或是在公共交通上瀏覽即時新聞。在早上的地鐵和輕鐵上，通常聽不到太多的談話，反而大部分人都安靜地在小睡和看新聞。留德港人近年半滑手機時，除了看香港網頁和報紙，還多了看德國媒體。就算德文初階，都不介意花時間逐句查字典，務求明白當地人的取態。

在德國上德文班，老師都會間中選些當地的新聞，跟學生分享，也教導生詞和句法。我曾上過一個德文班，老師總愛摘錄一份當地的地區報。他說：地區報有許多地道的表達手法，是幾份正經大報欠缺，但同時亦沒有小報這麼通俗。我自此也保留了閱讀地區報的習慣，學寫一手地道，而不像大報般太文謅謅的德文。地區報雖以地區新聞為主，卻不乏國際新聞，包括東亞新聞的報導。而地區報也是該地區較少上網的中老年人接觸世界的途徑，因此，閱讀地區報也讓我們明白更多德國人的看法。

對外國人來說，不論看正經的新聞，還是所謂的「njus」，都是認識德國的好方法。學習寫一手雅俗共賞的德文，與不同階層的德國人都有話題，兩者都應一看。

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