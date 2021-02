while、when、as差別在哪？首先必須瞭解「主句」和「從句」

While用法好多種,隨時都能和when通用嗎?As和它們又有哪些差別?以下是While、when、as用法大公開!

首先必須瞭解:「主句」和「從句」是什麼呢?

一個英文句子有時可細分為子句(clause),而子句又分為主要子句(main clause)和從屬子句(subordinate clause),主要子句可以獨立存在、表達意義,而從屬子句則不能單獨存在,必須依附獨立子句才能構成意義。提供以下例句說明:

I saw a bird by the window when I woke up this morning. 我早上起床時,在窗邊看到一隻鳥。

I saw a bird by the window為本句中的主要子句,即便沒有後面的when I woke up this morning,仍是一句有完整意思的句子,而後者則必須依附在前者之後才有意義(亦即「我今天早上起床」這個子句意思不完整),所以它就是所謂的從屬子句。

對於「主句」、「從句」有了基本認識後,我們就來切入今天的主題吧!

1. While、when、as

a. 用在「主句為短暫性動作,從句為持續性動作。」在這種情境下,while可以跟when和as替換使用。使用時,從句會使用進行式,另外,當從句在主句前面時,要加上逗號。如:

He fell asleep when/while/as he was reading.

= When/while/as he was reading, he fell asleep. 他閱讀時睡著了。

主句的動詞「睡著」(fell asleep)為一個短暫性動作,從句「閱讀」(reading)則是持續性動作。

An apple fell to the ground when/while/as Newton was sitting under the apple tree. 牛頓坐在蘋果樹下時,一顆蘋果掉落到地上。

補充:在此用法中,as通常只能接有動作和發展意味的動詞,不會接非進行時態的動詞(如:be、seem、love、want、agree、see、know、have)。如果出現這類動詞,as就不能取代while,如以下例句:

A:I’m going to the post office.

我要去郵局。 B:While/When you are there, can you get me some stamps?

當你在那裡時,可以幫我買幾張郵票嗎?

2. While

a. 用在「主句和從句皆為持續性動作,且強調主句動作延續至從句的整段時間」,while表示「卻;而」的意思。以下例句說明:

Don’t talk while you’re eating. 吃飯時不要說話。

主句的動詞「說話」(talk)和從句的動詞「吃飯」(eating)皆為持續性動作,本句目的在於強調前者延續至後者的整段時間。

I kept silent while he was writing.

在他寫字的時候,我沉默不語。 He likes coffee, while she likes tea.

他喜歡咖啡,而她喜歡茶。

3. When/as

a. 用在「主句為持續性動作,從句為短暫性動作」,when和as可通用。例句:

It was raining hard when/as we arrived. 我們到達時,正下著大雨。

主句的動詞「下雨」(raining)為持續性動作,從句的動詞「到達」(arrived)為短暫性動作。

Mary was singing in the room when/as a mouse fell from the ceiling. 一隻老鼠從天花板掉下來時,Mary正在房裡唱歌。

b. 用在「主句和從句為兩個同時(或幾乎同時)發生的動作。」如:

I thought of it(just)when/as you opened your mouth.

就在你開口的時候,我也想到了。 The cat was sleeping when/as the dog was eating.

貓在睡覺的時候,狗正在吃飯。

4. When

a. 用在「每當…時」,暗示一種規律性動作。如:

It’s cold when the snow melts.

融雪時天氣很冷。 He smiles when you praise him.

你誇他時他會面帶微笑。

b. 用在「主句和從句動作先後發生。」如:

I will go home when he comes back.

他回來時,我就會回家。 The host will give a speech when the party begins.

派對開始時,主辦人就會致辭。

c. 用在「表示一種突發狀況。」如:

We were about to leave when it began to rain.

我們要離開時,突然開始下雨了。 Tom was about to board the plane when he realized he forgot to bring his cell phone .

Tom要登機時,才發現自己忘了帶手機。

5. As

a. 用在「描述兩個發展中的情況」,相當於中文的「隨著」。如:

Things are getting better and better as time goes by.

隨著時間推移,情況日漸改善。 As it grew darker, it became colder.

隨著天色暗去,天氣逐漸變冷。

b. 用在「描述兩件事同時進行。」如:

She sang as she walked.

她邊走路邊唱。 The dog ate as he wagged his tail.

狗邊吃飯邊搖尾巴。

以上用法都掌握了嗎?下次見到while/when/as,就不會再搞不懂了!

延伸閱讀

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航