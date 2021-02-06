昔日中農王牌李居冠：屢屢宰制二軍，但潛力始終未能兌現

文：一貫三

今天要講的是李居冠的故事。

李居冠高中讀的是台中高農，現在這所學校叫興大附農，是傳統棒球名校。但李居冠入學的時候，是這所學校剛開始打木棒組沒多久而已。然而，讓台中高農這幾個字進入大家眼睛的，就是李居冠。

李居冠高二那年，據說有參加費城人的測試，當然最後沒有成行，不過投球實力可見一斑。但真正讓他抓住大家目光的不是這個，他從預賽一路到複賽，面對三信家商、屏東中學，還有華興中學，連續投出三場完封勝。再加上季軍賽，他上場後援一局沒有掉分，這一年高中聯賽他總共連續27局沒失分。

接著下一個台中高農參加的賽事，是現在已經消失的台灣青棒菁英大賽。李居冠第一場再度對上屏東高中，又是一場完封，下一場他對穀保後援五局還是沒失分，加起來已經是41局沒丟分。

接著複賽第一場，他第一局沒有失分，但是第二局東石高中的張耿維先安打上壘，湯楊欽憲接著補上內野安打，中農守備又發生失誤，李居冠的無失分紀錄就此終結。但是，他那一場後來完投九局就只丟這一分，所以實際上他是連續50局沒有責失分、連續42局沒有失分。

無論哪一個都是不可思議的紀錄，這個紀錄也是四年後，才被另一個高中超級大物張耿豪打破。順帶一提，發生失誤讓李居冠掉分的內野手，是中農的游擊手，他叫余德龍。

但即使無失分紀錄被破，他還是帶領球隊，拿下成軍以後首座聯賽冠軍。而且他的無失分紀錄被破了，還有另一個紀錄延續到高三：跨年12連勝，一直到高三的高中聯賽八強賽，他對強恕吞下救援敗才結束這個紀錄。

之後的台灣青棒菁英大賽，他又連續三場完投拿下三連勝，等於高二到高三，他的成績是不可思議的15勝1敗。在可考的紀錄中，他兩年加起來，91局只失六分自責分，不確定的紀錄裡，他在王貞治盃的防禦率差了一點，是1。高中的李居冠打遍天下無敵手。

但是，他也遇上了所有高中王牌幾乎都會有的問題：使用過度。他在大學的時候幾乎完全失去威力，雖然還是曾經入選八搶三的60人觀察名單，但是最後可惜落選。他在成棒時期最顯赫的資歷，就是2007年的港口盃，不過他在港口盃繳出的成績是11局被打8支安打，只失2分，那年CT也拿到平紀錄的第二名，他的高中王牌身手似乎還在。

之後，他在2009年季後的選秀會上，被擁有第三順位籤的La new以第一指名選走。他的選秀順位甚至在張志豪前面，現在看看，如果當初La new選的是張志豪，那不知道後來會怎麼樣⋯⋯。不過那年所有球隊第一輪都選投手，La new跟興農甚至前三輪都拿來選投手，只有統一跟兄弟花了加起來三支籤選野手，所以La new沒選到張志豪也是命中註定吧？

隔年他一整年都待在二軍，投了62.1局，繳出屠殺級的2.02防禦率，還有1.19的WHIP。防禦率排名第二，WHIP則高居第一。這樣的成績，理所當然地讓他在2011年獲得了一軍的機會，但是他2011年繳出的成績卻有一點可怕：防禦率5.76、WHIP 1.59。

他的主要問題是缺乏製造揮空的能力。而這可能來自於，他沒有除了速球跟螃蟹球以外夠好的第三球種，所以只要多投幾個人很容易就爆炸。細觀他的投球內容，也是如此。如果把他放在最後一局使用，他可以上看150的速球還有螃蟹球，就是非常有效壓制打者的武器，但如果試圖想讓他吃超過一局，嗯⋯⋯

然而，2011年底，他卻成為了新聞主角。不是因為投球成績或是受了什麼傷，或是新練了什麼球種，而是因為交易案。

2011年12月16日，兄弟象跟Lamigo達成一筆重磅交易：兄弟象的陳冠任，單換Lamigo的李居冠。這在當時震驚各界，因為陳冠任當時正值顛峰，而且從進入職棒以後，一直都是兄弟的當家球星，也年年表現穩定。雖然那時手腕韌帶撕裂需要休養，然而另一邊的李居冠，雖然有很好的潛力，但也只是潛力，還沒能夠真正兌現。

而且，Lamigo那時提出想要的人選是「左打」，以當時兄弟象的狀況，比較合理的人選怎麼來看都應該是長打潛力尚未兌現的張志豪，或是以前待過La new的張民諺。因此在那個時候，這筆交易怎麼看都是Lamigo穩賺不賠。

不過，有趣的是，後來陳冠任無論是面對兄弟象，還是中信兄弟，對戰打擊率都不滿三成，還從來沒有開轟過。反觀李居冠，面對Lamigo的防禦率低到只有1.66。過了九年再看這筆交易，或許賺到的人其實是兄弟象？

2012年，李居冠在人手不足的兄弟象被重用，這一年他除了5月10日的一場先發以外，其他通通都是當RP。他也充分展現了他在短局數內的壓制力，他總共投了49.1局，繳出132.4的ERA+，要不是他先發那場只投了0.1局就丟4分，他的成績應該會更好看。

但到了2013年，可能因為前兩年使用過度的關係，他無論是一軍二軍表現都很可怕。因此他2014年，一整年都待在二軍。然而他2014年在二軍，又再次繳出了鬼神級的成績：21.2局、1.25的防禦率。雖然2014年中信兄弟的投手戰力是四隊最好，但成績沒他好的陳偉建跟邱品睿，卻都有得到一軍機會，他卻完全沒有任何機會，真的有點難以理解。

然而，他再也沒有機會了。

球季結束之後，中信兄弟就跟他解約，昔日中農王牌的職棒生涯，就在27歲時戛然而止。如果中職早一點有第五隊的話，他或許就不至於沒球打吧。當然也可能，中信兄弟放棄得太早了⋯⋯

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