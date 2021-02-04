創傷經驗侷限了我們對自己的看法，該如何重獲心靈自由？

文：創傷、發展與療癒（吳東彥諮商心理師）

創傷侷限了我們對自己的看法

創傷之所以為創傷，是因為它會讓我們對自己產生相當負面的看法，並帶給我們強大的無力感，讓我們無力面對未來的生活，不敢想像自己還可以有美好的未來。

舉例來說，我們在許多電影故事裡都可以看到，一個多次被伴侶劈腿的人，最後認定自己是一個「不值得擁有幸福的人」。未來，這個人在面對其他追求者時，很可能會選擇以逃開或迴避的方式來面對，這是因為他不再認為自己擁有幸福的可能。如此一來，縱使未來有不錯的對象出現，這個人也很可能一再錯過。

同樣的，有些人在遭受性侵害後會認定自己是個「骯髒的人」；或是長年受到家庭暴力或情感忽視的孩子，可能認定自己是一個「不值得被愛的壞孩子」。諸如此類的現象很容易在受創者的身上看到：創傷經驗會侷限一個人對自己的看法，甚至是採用一種相當負面的方式來定義自己。

簡要的說，創傷經驗所帶來的其中一個戕害，是侷限了我們對自己的看法。一旦人的自我概念被限定了，這會讓我們無法再想像自己可以有不同的「可能性」，並限縮了自己的發展。以前面的「劈腿」例子來說，當一個人不再認為自己可能擁有幸福，而是一再逃避或拒絕前來追求的對象時，這個人就很可能持續處在孤獨的狀態當中，最後更難以相信世界上存在著「幸福這件事」。

Photo Credit: 創傷、發展與療癒

重新定義自我

若要掙脫創傷經驗對我們的綑綁，重新獲得心靈自由，而不要再讓它侷限我們的發展，或許可以開始學習一個新的思考方式：除了接受創傷經驗就是自己生命經驗的一部份，並且承認創傷經驗對自己的影響之外，我們也可以試著告訴自己「我不等於受創的人」。換言之，創傷事件對我們確實造成重大的影響，但是它不是我們生命的「全部」。

雖然我們無力因應創傷事件的發生，雖然我們受到創傷經驗的重創，但這不代表我們也無法應對生活中的其他種種挑戰。在生活的其他層面，我們仍可以選擇自己想要的生活，我們依舊可以開心投入自己的興趣與喜好，我們依舊有能力去為自己的夢想而努力，我們也仍有享受生活的能力，在下午時光與三五好友隨意談天聊八卦。

簡要的說，縱使你曾經受創，但是你「不等於」創傷倖存者，創傷也「不等同於」你的生命。創傷只是你的生命經驗的其中一個部份。

重獲心靈自由

要重新獲得心靈自由，或許我們可以試著這樣做：

Photo Credit: 創傷、發展與療癒

1. 思考創傷事件發生後，替自己貼下了什麼「標籤」？

我們可以想一想自己在創傷事件過後，採取什麼樣的眼光來理解自己？例如：「我是一個不值得被愛的人」、「都是我自己沒把事情做好才會遭受家暴」、「一定是我有問題，我才會被同學霸凌」等等。

2. 覺察「標籤」替自己帶來的影響為何？

從上面的例子來看，當我們替自己貼下「我是一個不值得被愛的人」、「都是我自己沒把事情做好才會遭受家暴」、「一定是我自己的問題，我才會被同學霸凌」等等的標籤，這是否會讓我們逃避自己被愛的可能，或是合理化自己所遭遇的暴行，而讓自己更無法跳脫現況。

3. 卸下不屬於自己的責任

許多人在創傷事件發生後，會背負過多不屬於自己的責任，誠如前面所說，部分遭受霸凌、家庭暴力或性侵害的人，都認為一定是自己「有問題」才會導致創傷事件的發生。然而，縱使創傷事件的發生我們也有責任，但是我們都不應該遭受別人不合理的對待。任何人都沒有權力對我們施予暴力、脅迫與侵犯。因此，我們可以學習放下不屬於自己的責任，避免過度自我苛責而戕害自尊心與自我價值感的建立。

4. 重新定義自我

想像一下：你是誰？你想要成為什麼樣的人？你未來有什麼夢想？你的生活中還想要實踐些什麼？縱使這些目標對現在的你來說難以達到也沒關係，就讓自己天馬行空的想像一下，讓自己的心靈至少可以保有想像的自由，並且看到自己更多不同的可能性。

5. 走向更自由的未來

為自己貼上新標籤，替自己找出未來的其他可能性，我們可以試著為「自己」跨出小小的一步。

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本文經創傷、發展與療癒授權刊登，原文刊登於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航