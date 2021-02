新加坡「住者有其屋」政策（下）：台灣應向新加坡學習，盡可能減少首購族門檻

在上篇當中,我已經說明了新加坡土地制度、住房政策的起源,透過理解新加坡的制度,我們已經知道柯市長之前的「社會豪宅」哪裡不對勁了。在下篇當中,我則想進一步去談:在考慮了台灣目前的社宅政策之後,究竟新加坡模式還有什麼可以借鏡的地方?

結合公積金的房產金融

李光耀說「住者有其屋」,於是政府單位House and Development Board(HDB)不斷興建新的組屋,但人民如何買得起?新加坡學者Sock-Yong Phang便認為,公積金(Central Provident Fund)制度扮演了重要的角色。

公積金是1955年,英國殖民政府在新加坡推動的勞工強制儲蓄年金制度,由僱主跟勞工分擔。新加坡獨立後,將公積金的提撥率不斷調高,全國勞工的CP提撥率在1984年到1986年一度提高到勞工薪資的25%,近年來更提高到超過3成。

跟其他國家的勞保年金不一樣,公積金早期在新加坡主要是用回購買政府發行的公債,但後來勞工可以轉移用來支付教育、醫療、土地等消費。作為「勞工退休金」,公積金本身有許多問題,在過去《關鍵評論網》的一篇文章已有論及,主因便是新加坡政府等於變相掌控了人民兩成到三成的勞動所得,這些所得被用來當作政策工具,但作為退休金,本身的表現未必那麼亮眼。

對許多新加坡人來說,公積金最重要的用途,其實是用提出來首購公共組屋也就是新加坡人口中的HDB、HDB flats。自1968年開始,新加坡政府為了配合「住者有其屋」政策,加速勞工首購,允許勞工將公積金帳戶內的儲蓄(精確的說,是公積金中一般帳戶,Ordinary Account,簡稱OA)用作購買組屋,包括支付房子的頭期款。

在新加坡的房產金融系統裡,誰借錢給你買組屋呢?在台灣,主要是銀行,但在新加坡,多半是透過HDB這單位,HDB會用低於一般借貸的利率借給首購組屋的族群。HDB作為興建組屋的單位,身上怎麼會有錢呢?其實是透過HDB自行發公債,或是由新加坡政府自行借錢給HDB,HDB再借錢給組屋的購買者。

政府在HDB出售組屋時,同時也會補貼過售價的,會比同類型、一樣99年租期的私人興建的房子,通常還要再便宜三成到四成,也會針對各別購屋者的財力,進行微幅的調整。至於買不起組屋的新加坡勞工,也有廉價出租的組屋,但新加政較鼓勵購屋。

但是新加坡政府是個低稅收的政府,自己又不是銀行,新加坡政府本身為何有能力層層轉借給購屋的消費者呢?為了要說明整套房產金融的機制,下圖整理了簡化後的金流圖:

鄭紹鈺 圖三:由作者繪製,一部份參考了Phang(2001),另一部份參考了Haila(2015)

把圖畫出來,就清楚很多了。圖三基本上說明了「羊毛出在羊身上」的道理,也就是民眾買組屋的錢跟補貼,除了透過稅收,很大一部份是間接跟直接移轉公積金而來的。HDB之所以從政府(其實要透過State Land Authority這單位,簡稱SLA)那邊移轉便宜的土地。土地便宜,便出於因為新加坡政府長年來用低價徵收了土地(請見上篇的說明)。

而新加坡政府之所以有財力支援HDB,其財源除了一般政府的發外債,還有幾個特殊的管道。新加坡政府是有名的低稅天堂,並不依賴從有錢人身上得到的稅收。關鍵自然是「羊毛出在羊身上」:土地跟公積金。

新加坡政府持有的公家土地,並非全部投入建造組屋,許多就像當年的萊佛士那樣,是拍賣土地的Leashold,用作商用或產業用,由俗稱JTC的Jurong Town Coporation來張羅土地跟拍賣,這是新加坡政府歲入當中很重要的一部份。另外建商如果要申請便更地目作為商業或產業用途,或改變容積率、再拍賣得到的長租土地上蓋房子,新加坡政府也會收取高達土地增值的70%作為發展稅(Development Charge)。

另一個財源,便是公積金。因為公積金承購了新加坡政府公債,所以轉手貸款跟補貼給HDB的不少錢,其實就是由公積金間接的移轉過來的,這是間接利用公積金的情況。至於直接利用公積金的情況,便是購屋者(通常是售購第一棟組屋的時候,第二棟可能就不行了),可以將公積金中一般帳戶的部份,轉移來付頭期。同時,一棟HDB Flat的頭期款,只佔售價的10%。

在台灣,過低的頭期款,往往跟炒房畫上等號。對於首購族來說,很難貸到9成,於是必須準備高達房價15%甚至是20%以上的現金在手上,造成了嚴重的流動性問題,同時薪水又被政府拿去扣勞健保,租屋者同時還要繳房租,一般年輕人,要從哪裡生這麼高額的自備款出來?這時候,通常就只能靠家人了,而家人之所以有餘裕,多半出於上一代手上有出租房產。結果,最終變成了上一代人有沒有買房,決定了下一代人有沒有辦法準備出頭期款。

在新加坡,這種自備頭期款的麻惱被最小化了,雖然租組屋並沒有像買組屋這麼划算,但政府多少有補貼Rental HDB Flat的租金,或新加坡政府會鼓勵年輕人買組屋前先跟爸媽住在一起,總之,新加坡人繳租金的壓力稍微小了點。另一方面,新加坡人可以將存公積金的錢移去繳頭期款,等於沒有台灣年輕人「一邊存頭期款、一邊扣勞保」的情況。

最後,因為新加坡政府透過補貼跟提高可貸成數(組屋本身價格已經被補貼打過折,又可貸9成),大幅減少了新加坡人為了準備頭期款,所需要張羅的高額現金,讓新加坡人不一定要靠爸媽才能出得起這條錢(當然新加坡人的爸媽有錢還是可以快很多)。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

台灣的社宅政策

在上篇中,已經說明過,在新加坡組屋政策之下,一般的新加坡人中產階級一定會得到人生的第一棟房子(俗稱的My First HDB),但困難之處很難從第一棟房子,換取更多的財富(新加坡人常講的How to upgrafe my HDB)。

但是台灣人面臨的問題剛好相反,一般勞工的困難之處,在於很難取得第一棟屬於自己的不動產,大家都知道繳房租不如繳房貸,但要同時繳納勞健保、繳房租、還要再額外屯頭期款,根本是不可能的任務。但是,一旦取得第一筆不動產後,後面要「房滾房」將財富累積上去,對大部份「財商」正常的台灣人來說,並不是太困難的事。

台灣這幾年來,一直有些「社宅」的嘗試。比較有名的是1975年的〈國民住宅條例〉下的國宅,是由政府興建,用較划算的價格出售給軍公教人員,要買的人太多了,最終變成「抽籤」決定誰能買到。

後來又有「合宜住宅」,是政府釋出公有地,以低價賣給建商興建,建商再低價派給民眾,結果又是搶購的民眾蜂擁而至,最終又是「抽籤」決定,以前就常有人笑說,想買這種社宅,本質上就是在抽樂透。早期的這些社宅興建,坦白說,比較像是一些零散的試驗,而不是通盤規劃過的都市政策。

近幾年社宅政策,在台灣的討論變得熱絡,其實始於1986年「無殼蝸年運動」。無殼蝸年運動所感嘆的,便是1970年代進職場的那一代,可以容易的買到第一棟房,但是從1980年代開始,變得越來越困難。

無殼蝸年運動後,催生出了兩個組織:崔媽媽基金會跟專業者都市改革聯盟,前者著力於改善台灣的租屋市場(我個人曾經也是透過崔媽媽找到不錯的搬家公司),後者則將運動的高度拉到了政策的層面。2010年台灣五都選舉之前,這兩個組織又聯合了其他比較有名的社福團隊,成立了「社會住宅推動聯盟」。後來的「奢侈稅」、「不動產實價登錄」,或多或少都跟該聯盟的推動有關。

在2014年,社會住宅推動聯盟又推動了「巢運」,其中一個主張就是政府應該中止「合宜住宅」(即政府低價賣土地給建商開發,建商再低價賣給抽到籤的民眾),巢運主張政府應廣泛興建「只租不售」的社會住宅,從此之後,社宅政策就比較檯面化了,提高到了中央政府的舞台。

蔡英文總統2016年的選舉政見,就包括「8年政府興建20萬戶」的社會住宅,國建中心也因此而生。另一方面,地方政府每逢選舉,也不免也把社會住宅列入選舉政見,只是也有出現像台中市盧秀燕團隊選上後竟然將原先規劃來興建社宅的土地賣給建商的神秘現象。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

講到這裡,或許可以說台灣的社宅政策的發展有幾個特色。

一是很新,相較於新加坡差不多是100年前就在想這問題,但台灣是到了2016年才提升到中央政策的等級。其二是多頭馬車,中央跟地方有各自的歸劃。三則是政府作為房屋的供給者,其供給量在房屋市場上可謂微不足道,目前社宅供應量佔市場總量不到0.1%,而大部份的已開發國家,在歐盟平均來說有10%以上,至於新加坡來說則是八成的人口是住在由新加坡政府公共組屋裡。

台灣社宅運動的脈絡,為何跟新加坡的發展會有這麼大的差異?一個重要的因素是,在台灣是先經濟發展了,出於近年房價作為「資產」價格奇高,變成不是人人買得起,才有了社宅的討論。但在全世界許多地方,經濟高速成長的時候,工作機會集中在少數地方,於是出現了擠在城市的大量無家可歸的勞工,甚至形成了貧民窟。新加坡作為港口城市,便是最極端的例子。

台灣則不一樣,台灣在日治時期時,後藤新平選擇跟遍布在台灣鄉間的大大小小的地主合作(《台灣列紳傳》裡統計領取紳章的台灣地方菁英,高達1020名,平均一個街庄超過一名)。日治時期的重要產業,如蔗糖等,都需要糖廠深入鄉間,鐵路、馬路將台灣的鄉野串連起來。與大部份的歐美殖民地不一樣,台灣經濟活動從未只集中在港口。

戰後經濟起飛,台灣仍然承繼了類似的模式,是「農村工業化」,大量的中小企業成立在各個地方,將整片西台灣串連起來。儘管仍有許多勞工跑到高雄、台北找工作,但整體來說,各縣市移民的壓力比世界上大部份高速發展的地區小了很多。

在這種發展態勢下,戰後台灣的家戶自有住宅率高達7成乃至8成,並沒有地區形成鐵板一塊的貧民窟(但雖然不少外國人可能覺得台灣市容絕大部份都看起來像貧民窟…)這些在民國60年到70年離農去工廠工作、或是進到辦公室上班的台灣人,大部份都買得起房子。

因此,台灣政府長期以來,從未通盤去構思社會住宅政策。出於同樣的道理,當我們要去看別的國家的社宅政策,我們也必須一起檢視這些國家、城市的發展背景。

近來在台灣推動社宅的訴求是大規模興建「只租不售」的社宅,同時矯正租房市場(比方說包租代管),背後的邏輯便是因為大多數的人買不起房,必然會擠進租屋市場,而進一步推升租金價格(請參考《有話好說》這一集節目裡的討論)。

大量興建「只租不售」的社宅,主要是降低首購族還在租房時的租金負擔,這樣的政策效果,按照目前的社宅政策,如能擴大執行,未來有一天應該是可以達成的。

不過,有些人會希望透過大量興建社宅來壓低房價,然而從新加坡的經驗來看,大規模的興建組屋,人民不只是租了社宅,而是持有社宅,最終仍形成「公、私並存」的二元市場。私人房地產仍是最熱門的投資標的,私人房市不輸台灣(最陽春的Landed Property的起價是200萬新加坡幣),仍然不是有HDB的新加坡小市民玩得起的。

所以,要台灣的房地產價格比較正常,就必須去問:為什麼房地產在台灣是這麼熱門的資產標的?很多投資房地產的原因,便是出於房地產實際上繳的稅是驚人的低,基本上是無稅資產。各縣市的房地產的稅率不同,並不是依照實際交易的價格地價稅,而是依照由各縣市決定的「公告地價」來收稅,但公告地價的價格,可能不到實際地價的十分之一。相較於投資股票等其他資產,買房在稅負上的優勢就已經相當巨大了。

台灣如果要實施「新加坡模式」的困難之處在於,政府不可能像新加坡低價收購全國9成的土地,新加坡人買組屋可以這麼划算,除了補貼、公基金、貸款之外,一個原因便是新加坡是「買房不買地」,在新加坡那些會一同買地的Landed Propery,一般的新加坡人也買不起。

台灣如何借鏡新加坡模式:減少首購族為了準備頭期款所需的龐大流動性

那麼新加坡模式有什麼可以借鏡的地方呢?台灣對於首購族來說,近年來因為降息的關係,房貸利率非常低,可以跟新加坡HDB提供的低利貸款相比擬,所以低利貸款不是新加坡模式特別需要學習的地方。

而台灣能借鏡的地方,或許是跟降低自備款門檻有關的政策。以下的分析,是建立在幾個原則上面:

在低利時代,台灣首購族如果祖上無房,最大的困難是準備頭期款。 台灣首購族,要同時繳勞保、存頭期款,還要繳房租,如果薪水不夠高,是不可能的任務。 政府不願意讓台灣首購族像新加坡貸到9成,是擔心買房的人實際上是為了炒房,有資訊不對稱的問題。

以下的分析比較複雜,是下筆給能進行政策建議的研究員或相關政策制定者看的,所以容我慢慢說明。

新加坡購買HDB的房價已經過政府補貼,頭期款又只要一成房價,還能用公積金支付,讓大部份的年輕人需要準備的現金(流動性)大幅很多,可以提早入場買房,改成繳房貸而不是繳房租。

在台灣,因為低利時代,每月要繳的房貸,跟在外租屋的租金並沒有差很多,對不少首購者困難的,反而是流動性問題,為了支付頭期款,需要一口氣拿出不少現金(比方變賣股票、私下跟親戚借錢等等)不靠父母的話,一般上班族在同時有租屋的情況下,很難單靠薪水存到足額的頭期款。

目前台灣對於首購族的補貼,主要是補貼利息,但是在低利率的時代,補貼過的利息,跟年輕人自行找銀行借貸的利差並不大。

貨幣經濟學的基本原則,從凱因斯那年代的經濟學家就在講了:現金的流動性最高,但持有現金要付出龐大的機會成本,便是將資金拿去投資而生成的利息,直到今天,這簡單的觀念仍然是新興貨幣經濟模型的基石。

在台灣,首購族的頭期款要付一成五到兩成,祖上若無房產出租,那年輕人是怎麼湊出來這筆錢來?我不少認識的青年朋友,工作成績不錯,夫妻平常就固定存錢在銀行,又有投資股票跟基金。

為了買房的自備款,不得不將一大部份的股票變現,此時股價不一定是最適合出場的時候,持有現金也不會發股利,為了準備高額頭期款而犧牲的利息,間接加深了「祖上有房」跟「祖上無房」的人群間的「利息不平等」,這部份的利差,是目前政府補貼首購族利息難以補貼回來的。但因為這種利息不平等,常常是機會成本上的不平等,機會成本看不見、摸不著,就很少有媒體會報導。

既然台灣首購族的一大問題是流動性的話,打蛇打七寸,政府針對首購族政策,或許可以不要只侷限在補貼利息。如果參考新加坡的房產金融模式的話,政府或許可以這樣做:

如果未來開放勞保能自選投資的話,可以設立一個新的勞保選項,讓勞工自提額外6%-10%到該帳戶,然後允許像公積金那樣,在首購時,將該帳戶內的存款移轉支付房貸的頭期款,讓我們暫且這帳戶叫「首購族專門帳戶」,並限定一個人一生只能開一次該帳戶。

這帳戶最大的目的是Screening,減少資訊不對稱的問題。政府既然知道這名勞工是首購族,也已經有決心將一部份勞動所得存來購屋,就可以容易地把這種勞工,跟不必工作但家裡田產很多的「田僑仔」,或實際上在工作但本業是炒房的炒房客區分出來。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

於是當青年首購族要買房的時候,像新加坡公積金那樣,夫妻同時移轉了「首購族專門帳戶」的金額來支付頭期款。此時,政府提供的青年首購補貼方案,可以有兩種方案,用來區別「真首購」或「假炒房」。方案一:維持目前政府推行的青年首購方案,沒有補貼頭期款、但補貼比較多利息; 或是新的方案二:政府補貼較少的利息,但多補貼一部份的頭期款。

這兩個方案,對於一個有工作,也繳勞保,但實際本業是要炒房的人來說,他有房出租,不缺現金,但手上抱房,不喜歡利息,自然會傾向選擇前者。但對於真的要買房的首購族來說,造成他購屋困難的大魔王,是流動性,則真正的首購族會更有意願選選擇方案二。甚至政府可以進一步,讓使用「首購族專門帳戶」的首購族,降低自備款的門檻,從可貸八成(或八成五),提升到可以貸九成以上。

這樣會有什麼差別呢?假設在台灣買800萬房子(這落在現行補貼方案的預設範圍內),政府如果容許首購族貸到九成,其實就是自備款要80萬。若夫妻、伴侶各自月薪加起來六萬,額外提10%到「首購族專門帳戶」,每月存6000,存50個月(約四年),可以存30萬,剩下要準備的頭期款就是50萬,如果使用方案二,假設方案二再補貼20萬好了,那其實就只要再湊30萬的現金出來,大幅減少了台灣首購族的流動性需求。

補貼20萬,跟新加坡組屋的大規模補貼相比,實在是小巫見大巫,但因為這20萬是精準打擊在最痛的流動性需求上,配合廣設社會住宅減少租金價格,這20萬或許能達到「住者有其屋」,不必消耗龐大歲入,也不需要大規模的補貼跟徵收土地。如果政府擔心年輕夫妻購屋是用來炒房的話,也可以像新加坡政府那樣,有MOP(Mimium Occupied Period),首購的五年內不可以轉賣(當然這可能會有一物二賣的風險)。

一般讀者看到這裡,或許已經暈頭轉向,但我認為這是新加坡模式當中,真正最為可取之處——除了大規模興建社宅之外,就是盡可能減少首購族門檻,讓年輕人在30來歲,至少能繳得出第一棟房的頭期款。台灣現行的補貼政策是補貼利息,遠水救不了近火。雖然道理很簡單,但真的要制定政策下去,要顧及的面向一定遠超本文所談的範圍,但那是相關專家的工作了。

未來有機會的話,也想向大家分享新加坡的「建商」市場跟台灣的有什麼差異。文末列出本文的參考文獻,也歡迎對新加坡模式有興趣的讀者找來看。

針對新加坡早期的歷史,可以參考:

Turnbull, Constance Mary, A History of Singapore, 1819–1975, Oxford University Press,1982.

陳鴻瑜,2011,《新加坡史》。

Leong, F. M. “Early land transactions in Singapore: The real estates of William Farquhar (1744–1839), John Crawfurd (1783–1868), and their families.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Society 77.1 (2004): 286.

Fraser, James M. “Town planning and housing in Singapore.” The Town Planning Review 23.1 (1952): 5–25.

Gibson-Hill, Carl Alexander. “The Orang Laut of the Singapore River and the sampan panjang.” Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 25.1 (158 (1952): 161–174.

針對新加坡獨立後的土地政策、住屋政策,以及跟公積金的關係,可以看:

Haila, Anne. Urban Land Rent: Singapore as a Property State. John Wiley & Sons, 2015.

Phang, Sock-Yong. “Housing policy, wealth formation and the Singapore economy.” Housing Studies 16.4 (2001): 443–459.

責任編輯:彭振宣

核稿編輯:翁世航