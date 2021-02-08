新加坡「住者有其屋」政策（上）：同樣措施放到台灣，大部份人會覺得是共產黨鬥地主

位處台北市大同區的明倫社會住宅，於去（2020）年11月26日開放申請，離捷運圓山站只要幾分鐘的路程。名字雖然叫「社會住宅」，當中的3房型公設44坪，實際坪數約26坪，每戶月租金竟然高達40500元。

常理來說，一般的租屋建議是「房租／月收入」不要超過30%，以這算式回推的話，一個能合理負擔明倫社宅租金的家庭，月收入至少要高達13萬5000元。有這般的荷包深度的家庭，還需要社會住宅嗎？明倫社宅的租金，讓人搞不清楚台北市在辦「社會住宅」還是「社會豪宅」。

針對此一情況，台北市長柯文哲起先的說法是「不希望整棟社宅裡面都住窮人」，後來則進一步說明「不希望社會住宅變成貧民窟」，所以希望能夠找高所得的人來入住，達成「混居」，更希望台北市政府能在一邊維持財政紀律之，一邊辦理社會住宅（簡單說，台北市希望辦社宅不要虧太多錢）。

也有人認為台灣可以學習「新加坡模式」，因為一方面，新加坡興建的公共組屋，從最陽春的款式，到有錢人願意入住的豪宅，應有盡有。另一方面，新加坡是針對社宅申請人的財力，而非社宅所處地區的市價租金來作補貼，比較能夠幫助到個案。李光耀曾經提出了「住者有其屋」的政策，今天，新加坡大部份的國民都住在政府興建的公共組屋裡頭，被國際間讚許為「新加坡模式」。

究竟什麼是新加坡模式？有什麼是出於新加坡的歷史機遇，台灣難以學習？又有什麼獨到之處，台灣能夠借鏡？雖然有不少文章談到此一議題，但都沒有辦法很深入的解釋「住者有其屋」政策的源起，也沒有說明這套機制如何運作，我便希望能藉這系列的文章把新加坡的「住者有其屋」的起源、運作解釋清楚。

上篇將從新加坡模式的誕生——尤其是跟他們的殖民政府有關的部份，一路講到新加坡獨立之後人人有組屋住的發展。一旦理解了新加坡的歷史脈絡，我們便能明白台灣為何難以模仿新加坡廣建組屋的政策。至於下篇，我將集中解釋新加坡組屋制度之下的房產金融，說明新加坡政府如何結合公積金鼓勵青年首購，還有台灣可能怎樣借鏡這套房產金融的運作。本系列文的參考文獻，則一併集中在下篇。

Photo Credit: James Thomson @ public domain 俗稱「新加坡之父」的萊佛士

新加坡模式的誕生

要討論新加坡的土地制度，不得不先回頭講新加坡的早期歷史發展，因為殖民政府早期的幾項措施，幾乎把新加坡後來的發展定了調。

有兩個英國人對早期新加坡影響甚大，一個便是俗稱「新加坡之父」的萊佛士（Sir Thomas Stamford Bingley Raffles），作為出生在牙買加的港口小孩，萊佛士長大後被東印度公司派駐到檳城，萊佛士曾任代理爪哇總督、蘇門達臘總督，但因為英國歸還爪哇給荷蘭，萊佛士仕途中斷，於是提議英國應該要在麻六甲海峽開發一個新港口，萊佛士後來也成為第一任新加坡總督。

另一個對新加坡很重要的人則是法夸爾（William Farquhar），在萊佛士前往麻六甲尋找新港口的時候，法夸爾便是他的得力助手，後來擔任第一任新加坡駐紮官。新加坡剛創立之時，因為萊佛士大部份的時間都沒有待在新加坡，當時的通訊技術還很糟，身為駐紮官的法夸爾，在新加坡剛創立的頭4年，成了實際上的經營者。兩個人初期合作的算是愉快，但在土地利用上面，兩人的想法有很大的歧異，也成為兩人後來鬧翻的原因之一。

當兩個英國人來到新加坡島的時候，大部份的地方都還是叢林跟濕地，河口則住著許多原住民，被稱作海人（Orange Laut），有的原住民在岸邊搭棚子，或就近睡在船上。也有上百名的馬來人住在新加坡島上，效忠的是當地的馬來天猛公（Tumongong）阿布都爾拉曼（Abdu’l Rahman），當時也有少數的華人在天猛公的允許下，在乾燥的地方種少許的甘蔗。

要在當時的東南亞一帶搞外交、蓋港口，必須小心翼翼處理當地的十分複雜的權力關係。當時新的加坡島，名義上的統治者應該是被權臣架空權力的柔佛蘇丹，真的住在島上有實權的是則是天猛公，如果萊佛士要找一個「老闆」簽約蓋港口，究竟該找誰當對口？

住在當地的天猛公想到了一個辦法，就是利用當時柔佛宮鬥的情勢。這一段陳鴻瑜老師的《新加坡史》有相當完整的交待：在英國人來到新加坡島的前幾年，在位55年的老柔佛蘇丹馬穆德沙（Mahmud Shah）剛過世，過世時，留下了兩名王子，由不同妃子所生，偏偏老蘇丹死的時候沒有明確的指定誰是繼承人，這劇情熟悉宮庭劇的讀者應該頗熟悉。

接下來，如同清宮劇一樣的發展，柔佛朝中有按照族裔分派系的傳統。許多武吉斯人結成一幫，武吉斯人的大老，副王（Raja Muda）嘉化拉惹（Raja Ja’far）支持年紀較小的阿布都拉曼（Abdul Rahman）繼位，這名蘇丹上台後自然淪為武吉斯人的魁儡。長子東姑隆（Tunku Long）為避宮中凶險，躲到了布朗島（Bulang），遠離政事（陳鴻瑜，頁14）。

萊佛士跟法夸爾來到新加坡後於情於禮，自然先通知了控制蘇丹的嘉化拉惹，但跟英國競爭的荷蘭人，早已跟嘉化拉惹簽約，欲開放柔佛的港口，嘉化拉惹怕開罪於荷蘭，自然拒絕了英國人的提案。正不知道該如何是好的時候，新加坡島上的天猛公想到一個辦法，就是「恭迎王師」，將長子東姑隆迎來新加坡島上，要英國承認東姑隆才是正港的「柔佛蘇丹」。

這樣一來一往，英國人可以繞過跟荷蘭人結盟的權臣嘉化拉惹，而天猛公則推舉了一個可以跟自己密切合作的新蘇丹。所以1819年1月30日，萊佛士便跟天猛公先簽訂條約，設立貿易站，新蘇丹跟天猛公本人都會收到東印度公司的高額年奉。2月1日，東姑隆便到了新加坡，正式成為了英國承認的柔佛蘇丹（陳鴻瑜，頁15–16）。當代的新加坡，便這一筆條約中誕生。

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新加坡地權的由來

相較於萊佛士，實際經營新加坡的法夸爾，傾向去尊重當地的習俗（他自己甚至有娶馬來人當太太）。法夸爾認為在條約中，天猛公同意蓋貿易站，按馬來習俗，並不代表當地政權有讓渡土地產權跟司法權給東印度公司（Turnbull，1982， A History of Sinapore， 頁23）。

然而，萊佛士卻認為，簽了條約後，新加坡島的土地應該都是東印度公司的財產。在萊佛士1819年離開新加坡時，他特別交待駐紮當地的法夸爾兩件事：

一是不能允許當地人有私人的土地產權，全部土地保留作公家地，二是從新加坡河到Rechor Street這一塊的土地應該都要淨空，以利未來的軍事使用，當時英荷在柔佛一帶開戰的氣氛濃厚，華萊士心裡有把新加坡要塞化的準備。另一方面，華萊士卻也支持法夸爾將新加坡發展成一個貿易港口。華萊士給法夸爾的命令，有其矛盾之處。

留守當地的法夸爾認為，新加坡最終的潛力還是成為一座自由港，而不是軍事要塞。他於是在華商之間搞口碑行銷，一傳十、十傳百，有不少華商來到新加坡當作轉口站，但很快問題就出來了：人要睡哪裡？貨要放哪裡？哪裡有吃的東西？貨出不去，錢就進不來。

公家提供的空間遠為不足，於是華商要求新加坡當局，讓他們付錢找勞工在河岸附近清理濕地，興建自己的倉庫跟住處。法夸爾知道若不答應他們的要求，這些第一匹跑來新加坡的商人可能就遠走其他港口，法夸爾於是同意這些商人的請見，只是有附帶條件：未來要興建公共設施時，私人建物可能會被拆除。

華人商人定下來了，新加法好不熱鬧。法夸爾又進一步鼓勵移民，大量的華人，有些是商人，有些是苦工，或兩者都是，來到新加坡，新加坡的商業很快就辦得有聲有色。

過了幾年，當華萊士1822年10月回到新加坡時，看到河岸上立著的那些華人蓋的矮房，便氣炸了，跟法夸爾大吵起來。法夸爾發誓自己「沒有永久割一塊土地給任何中國人」但華萊士仍然決心將法夸爾解職，並親自重新歸劃新加坡的土地利用。

新加坡作為自由貿易港的事實已成，難以放棄該港，又不可能禁止移民，於是華萊士便發展了一套「強管制」的土地制度，這土地利用的模式，便是今日新加坡地權制度的起源。為了要兼顧「所有的土地都是公家地」跟「自由港開發需要的土地需求」兩種可能有衝突的原則，華萊士做了幾件事。

第一件事情就是進行村鎮計劃，成立了土地分配委員會跟市鎮委員會，從1823年開始，進行通盤市鎮規劃，被認為無權蓋房的人，房子就會被強拆，而得到權限蓋房的人，房子照樣會被強拆，但會得到補償金，並重新被分配到適合建設的地區去蓋房（第一個新加坡的市鎮計劃叫Jackson Plan，約實施在1827年）。

第二件事情，就是公開拍賣土地的使用權。萊佛士的第一筆拍賣，便是拍賣了當時的商業廣場用地，一小時內就派出，價格高達了1200英磅，跟東印度公司要支付給蘇丹的年俸差不多。

在萊佛士於隔年離開新加坡前，他總共拍賣了574筆，不少地是租期999年。東印度公司也零星售出一些Freehold（無限期使用）的土地。在1840–1860年左右，拍賣的土地有許多則是今天常見的租期99年的Leasehold。這拍賣Leashold以作商用、產業用途的模式在今天的新加坡，仍然是重要的財政收入。

第三件事情，便是在1823年跟英國承認的蘇丹還有天猛公換約（換約完成是1824年，當時萊佛士又離開新加坡島了），確認了蘇丹將交出新加坡島「完整的主權跟地權」給東印度公司，地權轉移乾乾淨淨，新加坡於是變成了鄰近地區唯一一個有「乾淨地權」的地方。

附近的馬來西亞、印尼，都有一套相對複雜的土地制度，像是馬來的地方酋長（如新加坡島的天猛公）可以向開發土地的人抽稅，形成類似清代台灣「一田多主」的情況，又或是印尼的原住民被荷蘭政府承認村落的共有土地，並非是荷蘭東印度公司的私產等等。

萊佛士曾經在爪哇跟蘇門達臘當過總督，曾進行過挫敗的土地改革，或許出於這經驗，萊佛士跟新加坡本土政權的簽約，旨在從一開始就排除了複雜地權的可能性。比方說，那些住在海邊的新加坡原住民，在條約的認定之下，對新加坡河口沒有任何的地權，他們後來便被英國東印度公司趕走了。

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公共組屋政策的起源

隨著新加坡港口發展得越來好，大量的移民來到新加坡。當人口擴出超出了村鎮計劃所能及之處，市鎮發展趨向混亂，當時有許多非法的移工（華人苦力）被盜賣到新加坡，華人黑道橫行，幫派會對許多商業運作收取保護費，貧民窟跟著形成，甚至還有各種台灣同時期常見的以方言分團械鬥。

當時印度的殖民地，講話比新加坡所處的「海峽殖民地」大聲，常要求海峽殖民地，吸納印度的過剩勞工。在新加坡人口還沒那麼多的時候，還不成問題，但當新加坡自身也有人滿為患的情況時，新加坡當地的菁英就有不一樣的聲音了。

1867年代在當地歐美商人、地方菁英（包括不少華人）的支持下，新加坡所處的海峽殖民地，升格為皇家殖民地，由英國殖民部直接管轄，接連進行了一連串的制度改革，加強了國家扮演了角色。1887年通過了「鎮令（Muncipal Ordiance），並任命了專業的鎮長，進行了都市規劃，設立飲用水池、建立消防隊、在熱帶醫學的帶領下提升公衛，進而展開了許多水利、電力、瓦斯、鐵路工程。

跟其他發展中國家不一樣，從法夸爾開始，新加坡從不擔心自己沒生意，而是擔心來這裡的人沒地方住。1917年，殖民地成立了一個委員會來檢視新加坡的居住環境，1928年殖民政府成立了新加坡改良信託局（Singapore Improvement Trust），簡稱SIT，SIT就是今天新加坡專門蓋組屋的機構House and Development Board（HDB）的前身。

起先信託局的工作就是調查哪裡有人無家可歸、拓寬巷弄，但成效不彰。要到了1936年時，殖民政府才認為應該要由政府強行介入，由政府親自建造房屋，否則新加坡永遠有沒房子住的人口與衍生出來的貧民窟（這一點本身跟台灣的發展就有很大的不同）。

從1936年到1950年，雖然中間一度因為日本佔領而中斷，但是信託局在這段時間蓋了4908戶房子（容納了約33730人），礙於經費的關係，這些早期的組屋並沒有辦法根除貧民窟的問題，但從1950年開始，就有一些比較大形的組屋計劃，像Queenstone，但這些計劃延續到了新加坡獨立的1960年代才完成。在1960年代，聯合國曾有專家率團來新加坡考察，貧民窟仍然是新加坡第一等的經濟問題。

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李光耀的土地國有化政策

長年擔任新加坡首相的李光耀，曾提出一個說法叫「亞洲價值」，公開稱讚東亞的威權主義有助於經濟成長，高舉儒家文化、集體主義、家父長領導、菁英官僚等等。但新加坡模式本身，究竟有多少是亞洲的產物？

從上面梳理新加坡的經濟發展史一路看起來，或許敏銳的讀者已經發覺到，以新加坡土地制度跟組屋政策為例，根本不是什麼亞洲的產物，而是英國殖民政府的制度。在戰後，李光耀進一步將這些舊制度發揚光大，其關鍵便是，「土地國有化」，讓新加坡政府變成新加坡最大的地主。

當李光耀在倫敦政經學院（LSE）留學時，跟許多殖民地留學英國的學生一樣，李光耀受到了政治理論大師拉斯基的影響。作為英國費邊社的成員，拉斯基是英國最重要的馬克思主義理論家，曾擔任過工黨主席。

我個人曾在課堂上讀過拉斯基介紹共產主義的書，拉斯基主張為了減少貧富差距，要把「經濟資料國有化」，白話一點就是要把土地一類的生產要素國有化。而為了達成目標，他甚至認為暴力（革命）可取，所以拉斯基比同時代歐洲許多溫和的「議會馬克思主義者」還要激進；不過，拉斯基否定共產黨專政，認為應該實施「計劃經濟式的民主制度」。這一套聽起來是不是有點熟悉？

李光耀認曾回憶道，正是拉斯基在課堂解釋這套理論，引起了自己對社會主義的興趣，但他篩選了掉這套思想遺產當中不利人民累積財富的一面。曾在新加坡任教的芬蘭學者Anne Haila，2015年出版了一本探討新加坡土地制度的專書《Urban Land Rent: Singapore as a Property State》，書中便認為拉斯基的思想影響了李光耀（也影響了被稱作新加坡的經濟總設計師的吳慶瑞）戰後的土地政策。

為了保持經濟發展，李光耀開放了「大部份」的產業作為自由市場，吸引外資，但在「少部份」的關鍵產業，由國家徹底把持，比方說房地產市場。

鄭紹鈺 圖一：新加坡公共土地比例。統計數字來源：Haila（2015）的Table 4.1。本圖由作者繪製

圖一是新加坡的公有土地比例。1949年，新加坡有31%的土地，是英國殖民政府保留的公有土地。了1960年成長到44.0％，則是出於百年前拍賣的99年租期的土地到期的緣故。也就是說，光單純出於萊佛士當年設計的土地制度，新加坡在獨立的時候，政府擁有全國4成土地的完整地權。

1960獨立之後，新加坡持續收購土地，為了解決雜亂市容跟貧民窟的問題，新加坡把原本的住民從自己的房子趕出來，興建公共組屋，一來一回，徵收土地時被趕出來的人，又被收了回去，只是現在改成住在政府蓋的房子裡。

鑑於土地收購價格昂貴跟麻煩，1966年新加坡國會通過了的《土地徵收法案》（Land Acquisition Act），只要是出於「有利新加坡發展，無論是有利城市或產業的理由」（needed for any public purpose，by any person，corporation or statutory board…for any residential，commercial or industrial purposes），新加坡政便可以用「合理價格」收購任何私人的土地。

這有別於一般國家的土地徵收，須出於特定的項目才能徵收，1966年的法案賦予了新加坡政府的空前權力，通常只見於共產主義國家。到了1988年，前後總共有270，000個家庭從自己的房子裡被趕了出來。今天新加坡有了全國9成的完整土地所有權。拉斯基的幽靈，盤旋在萊佛士坊和新加坡河的上空。

新加坡土地徵購法案，最尖銳的地方在於怎麼補償。補償方式如果有兩種，如果是清除貧民窟舊房的話，便是直接「一房換一房」，政府會用新建組屋來交換。但如果是直接徵購新土地的話，1964年尚在國會辯論的階段，李光耀便主張：

沒有私人地主可以從政府開發得利。 政府收購土地的價格不應高於一塊地如果政府沒有開發的價格。

李光耀是什麼意思？就是假設政府準備在一個地方蓋MRT，預期附近價格未來上漲，新加坡政府會用「公布要蓋MRT」之前的便宜價格收購。1966年法案通過時，法務部長Barker重申了同一原則：

沒有任何私人地主可以從政府的支出中得到土地升值的好處（Haila，2015， Ch.4）。

有人說，李光耀是受到了亨利喬治的思想影響，但我個人覺得，新加坡為了要將土地國有化，在不訴諸暴力的情況下，這種低價收購是最快的方式。

隨著新加坡經濟發展，土地價值自然不斷飆漲，新加坡政府更加土地收購價格，定死在1973年，後來隔幾年才翻新一次（1986、1992、1995），直到2007年才廢除了固定收購價格，此時，新加坡早已有全國9成的土地了。同樣的措施，若放到台灣，我想大部份人都會覺得這是共產黨鬥地主的程度了。

新加坡的「住者有其屋」

鄭紹鈺 圖二：新加坡居住組屋人口比例。統計數字來源，Haila(2015)的Table 5.1。本圖由作者繪製

在1960年代李光耀提出的「住者有其屋」的大旗下，公有土地的比例高速擴張下，新加坡也跟著大規模興建組屋。雖然公民還是有地方住，從住自宅改到住組屋，土地的關係就不一樣了，新加坡除了成為全國最大的地主，也成為了大家的「大房東」。

在新加坡負責蓋組屋的單位，先前已提過，叫Housing & Development Board （HDB），新加坡人通常也直接稱組屋叫HDB或HDB flats。

圖二顯示，新加坡據住組屋的人口比例，在1960年的9％，到了1975年已經接近50％，1990年代後就維持在80%附近。我們別忘記，在新加坡剛獨立的時候，人口成長速度也非常快，這代表新加坡政府蓋組屋的速度，還要比人口成長的速度更快更狂暴才行。

新加坡政府嚴格控制了購買組屋的資格。首先，你得是公民才能買預售組屋，永久居留戶只能買二手（但不是只有公民才會被徵收土地喔）。再來，夫妻可以優先購買，單身者要等到35年後才能排隊。

因為同志婚不被承認，同志家庭就一樣要等到35歲之後。新加坡不鼓勵離婚，如果購屋的夫妻，結婚後購屋後又離婚，政府規定要在限定時間之內把手上的組屋賣掉。如果你是離婚的媽媽，獨立帶著小朋友？抱歉，很多優惠不是給你的。如果你跟爸媽關係好，願意選購爸媽附近的組屋，可以再打折。

新加坡宣稱購買組屋的人取得的是Home Ownership，但實際上以台灣人的眼光來看，不算是完整的所有權，最貼近的應該是99年的地上權。在台灣，長年期的地上權的價格，通常就是完整地權的6到7成。新加坡人買到的是99年租期（Leasehold）。在購入組屋五年後可以轉賣（二手組屋市場），也可以在限制下出租。

而99年租期到了，新加坡政府通常會收回去（通常其實撐不到99年，組屋50年就夠老了）。老舊組屋要如何保值？這又牽涉到新加坡土地制度另一個複雜的面向：「資產升值政策」，一種可能的情況是政府幫你裝修老組屋，複雜點就是政府購回舊組屋後再讓你換一棟新組屋，然而這計劃卻變成了「政黨競爭」的終極武器，執政黨傾向優先幫支持自己的選區來「資產升值」。

如果運氣不好，沒有政府可以主動幫忙「保值」的話，如何讓手上的HDB資產價值提升，便是新加坡人常見的投資問題。對於40歲左右的新加坡人來說，最常見的投資問題便是: How to upgrade my first HDB?

主要的方法，便是想辦法脫手手上的HDB，用這第一桶金，再換到比較好的不動產，可能是購買第二棟HDB，或管制比較少的Condo，新加坡人被允許同時持有一棟HDB跟一棟Condo，口袋夠深的玩家可以購買同時買房兼買地（但地權也是長年期Leasehold）的Landed Property。但除了人生第一棟的HDB，其實購買Condo或Landed Property對新加坡中產階級來說也是一筆不小的負擔，其實許多人新加坡人，大不了也就是把舊HDB賣掉再換一棟新HDB而已。

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在進入到下篇談新加坡的房產金融之前，不得不先回頭評論一下柯文哲所講的「不要看起來像貧民窟的高級社宅」。新加坡的確也有高級的HDB，也有政府興建的Condo（叫Executive Condo），這些的價格負擔的確比一般的HDB來得高。

但對新加坡的大眾來說，這是人生已經先取得了第一棟HDB後，人生邁入中年後，要進一步「Upgrade My first HDB to mutiple properties」才會考慮的標的。除非你生來家裡就很有錢，不然是不可能在首購族時，就考慮這些較名貴的資產。

讓我用遊戲的比喻，來說明柯市長搞錯了什麼。這比喻可能比較年輕，有玩過遊戲的人會比較好懂：

HDB在新加坡，就像是遊戲玩家剛登入帳號，進到新手村，乖乖解完任務後就會得到的第一份裝備，沒有那麼值錢，也沒那麼華麗，但至少任何一個新手玩家，都會有個你願意努力，就能得到的合理起點。

大部份新加坡人會等到出了新手村，有了第一棟HDB後，才會去試那些政府興建的高級HDB，或Executive Condo，對應到遊戲當中的話，就是新手玩家有了第一套裝後，便可以解更困難的任務，得到更好的裝備。

有人也選擇跳過解任務，覺得自己等級夠高了，就進到更高級的副本，去玩私人蓋的Condo等等。或是有克金後，直接進頂級玩家才能玩的副本去打王，像Landed Property。無論如何，循序漸進，新加坡的新手至少會得到第一套裝備。

台灣人的話，目前的狀況是，登入帳號進到新手村裡，許多新手就算好好解完任務（乖乖唸書、畢業、找第一份工作、努力工作），根本還是得不到第一套裝備，終究要空裝離開新手村。

相較之下，有錢的台灣克金玩家，像連勝文好了，不用解任務（成績很差），但克金就有學歷。甚至連等級也沒練，體力、技術等屬性都很差，出新手村後，克金還是有第一套裝備（房子），克金就有工作，未來持續用克金心法，還是爽爽虐怪。

那社會豪宅是什麼呢？在新手空裝的問題還沒解決的情況下，就先推克金玩家才玩得起的社會豪宅，等同政府在新手村提供了只有克金玩家才能解的任務，解完後可以打折購入神裝。

我的比喻或許有點好笑，但我想是台灣、新加坡兩個社會最大的不同。柯市場推出的「社會豪宅」的怪現象，就是搞錯了問題，從新加坡的「住者有其屋」的觀點來說，社會住宅應該是要讓願意努力工作的年輕人取得「第一件裝備」，而不是補貼願意克金的玩家，可以打折住進「便宜豪宅」。

新加坡「住者有其屋」政策（下）：台灣應向新加坡學習，盡可能減少首購族門檻

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航