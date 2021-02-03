亞馬遜人事震撼彈：今年9月執行長交棒，取代貝佐斯的Andy Jassy是誰？

美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯（Jeff Bezos）昨（2）日拋出震撼彈，宣布將於今年第3季辭去執行長一職。貝佐斯強調，這不是退休，他會以執行董事長的身份留在亞馬遜，轉向發展亞馬遜的慈善事業。

不過，亞馬遜是貝佐斯一手所創辦，這是亞馬遜成立近30年來第一次的執行長交棒，外界都在好奇，這位接班人是誰？

（中央社）電商龍頭亞馬遜2日宣布，貝佐斯在今年第3季將執行長的棒子交給旗下網路服務執行長賈西（Andy Jassy），他被拔擢象徵雲端服務的重要性。

亞馬遜1994年7月5日成立於西雅圖，27年來一直由創辦人貝佐斯擔任執行長，亞馬遜從一家線上小書店變成全球電商龍頭，目前員工約130萬人。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 亞馬遜在2000年11月推出了日本網站Amazon.co.jp。

根據即將接棒執行長的賈西在商務社群網路領英（LinkedIn）上的訊息，他自1997年加入亞馬遜，在賈西帶領下，亞馬遜網路服務不僅是獲利單位，且主導雲端運算業界。網路研究公司顧能（Gartner）分析，亞馬遜2019年在整個雲端市場市佔率為45%。

《CNBC》報導，貝佐斯在致員工信上提到，公司上下都認識賈西，「在亞馬遜的時間幾乎和我一樣久，他將會是傑出的領導人，我對他有信心」。

Who is Andy Jassy, the next CEO of Amazon? https://t.co/QuO1Q6RT9w pic.twitter.com/0ISjDihQSQ — Reuters (@Reuters) February 3, 2021

賈西1990年畢業於哈佛大學、1997年取得哈佛大學商學院企管碩士（MBA），於同年與服裝設計師妻子卡普蘭（Elana Rochelle Caplan）結婚，育有2個孩子。他並獲選為《金融時報》（Financial Times）「2016年風雲人物」。

今年9月將上任的這位亞馬遜新執行長還有個副業，根據ESPN等媒體報導，賈西是北美職業曲棍球聯盟NHL第32支球隊、去年正式命名為西雅圖海妖（Kraken）隊的共同擁有人之一。

亞馬遜公布創紀錄的財報數字，去年第4季營收達1256億美元，年增44%。由於「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情爆發期間，民眾網購湧向亞馬遜，推升去年全年營收達3861億美元，年增38%。

亞馬遜的金雞母，AWS有多賺錢？

雖然過去亞馬遜一直是美國電商界的龍頭，不過去年第4季是亞馬遜單季銷售額首次突破1000億美元。而根據亞馬遜公布的財報， AWS這個部門去年第四季度的 淨銷售額 （net sales ） 為127.4億美元，比2019年同期的99億美元成長了28%，該部門去年一整年替亞馬遜帶來高達453億美元的 淨銷售額 。 扣除掉運營成本後，AWS去年替亞馬遜帶來135億美元的營業利益，佔全公司營利近六成。

貝佐斯的接班人，現年53歲的賈西是在2006年開始協助推動了AWS這項服務，並一直領導著這個部門，如今，該部門已經成為亞馬遜的金雞母。

亞馬遜的AWS仍是 全球雲端市場霸主，根據市場研究機構Canalys去年11月報告，2020年第三季，亞馬遜AWS以32%的營收市占率位居龍頭，狠狠把微軟Azure（19%）和Google Cloud（7%）拋在後面，中國阿里巴巴的雲端服務則排行第四（6%）。

賈西被升職，可見雲端服務對亞馬遜的現在與未來，都至關重要。

AWS臉部辨識技術惹議，暫停使用一年

不過，賈西率領的AWS也不是沒有爭議。《科技新報》報導，AWS在2016年推出臉部辨識軟體服務Rekognition，現在是美國警察臉部辨識技術服務最大供應商之一，從照片和影片取得臉部資料與其他資料庫配對，以協助警方確認嫌犯和失踪兒童。不過反對者表示，臉部辨識賦予政府前所未有的權力，恐遭警察濫用技術。

隨著黑人平權運動在美國大規模抗議，執法部門對臉部辨識應用收到更多壓力。亞馬遜表示將暫停提供警用臉部辨識軟體服務Rekognition，為期一年，同時呼籲立法機構對臉部辨識技術應用制定更多監管規範。

退而不休，貝佐斯仍是亞馬遜最大股東

宣布將交棒給賈西後，貝佐斯強調他辭去執行長一職與退休無關，將繼續以執行董事長的身份參與亞馬遜的重要計畫，包括他的太空事業Blue Origin、慈善事業「首日基金會」（Day One Fund ）和「貝佐斯地球基金」（Bezos Earth Fund）與新聞事業（《華盛頓郵報》等事業體）上。

《紐約時報》報導，貝佐斯辭去執行長後，仍是亞馬遜的最大股東，他擁有該公司10.6％的股份，並將繼續擔任董事會成員。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

亞馬遜仍面臨反壟斷的指控。歐盟等監管機構去年11月指控亞馬遜公司 利用其規模和掌握的數據，破壞依靠該公司吸引客戶的較小商戶，從而違反了反壟斷法。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範