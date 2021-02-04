在翁山蘇姬被政變之際，一位緬甸人對我怒吼：「我們國家都要完蛋了，你還在關心羅興亞！」

本週一，翁山蘇姬與政府高層被緬甸軍方拘禁，消息在網路上炸了開來，不只各大新聞通訊社紛紛報導，社群媒體上也隨之熱烈討論，一時間真假訊息難辨，特別是這種遠在他鄉的國際事件，要能實事求是，最好能先交叉比較各路訊息，在透過與緬甸當地朋友查證（閒聊？）後，言談中發生小小衝突，不小心把某位緬甸朋友惹得森七七了。

細說從頭，先來稍微了解一下緬甸最近發生的事。被當地人暱稱為「翁山媽媽」的翁山蘇姬，和其所領導的全民盟和政府高層，為什麼會突然被軍方給拘禁，甚至「政變」之說煙硝塵上？老實說，與一直以來的「表面和諧，私下水火不容」有關。如同很多東南亞國家一樣，自1962年緬甸開始受軍政府獨裁統治，好不容易在2015年，以翁山蘇姬為首的全國民主聯盟獲得超過90%的選票，雖然在軍閥反對下無法參選總統，但隔年翁山仍以「國務資政」的身份，成為緬甸的實質領導人。或許是諾貝爾和平獎的加持，以及過去長年遭受軍方軟禁背景下塑造出人權鬥士的形象，國際社會各界普遍對翁山寄與厚望，認為在她執政之下，緬甸應能朝民主化的方向邁進。

Photo Credit：AP/達志影像 位於仰光的報攤，報紙頭版都是關於政變的新聞

當時的美國歐巴馬政府，率先解除長久以來對緬甸的貿易禁運，隨後大量外資蜂擁，在仰光、曼德勒、奈比多、毛淡棉等主要城市，紛紛出現不少新興投資案，彷彿「下一個深圳」、「下一個新加坡」的美夢又遍地開花，一如柬埔寨2019年尚未出現博弈禁令前，金邊、西哈努克等城市的榮景。

2020年底，緬甸聯邦議會與地方議會同步舉辦大選，在人民院（相當於下議院），和民族院（相當於上議院）兩院加總共498席中，翁山蘇姬與全民盟拿下396席，可謂大獲全勝，且得票率和席次都比2015年還高。但這也讓軍方相當不滿，畢竟當年容忍翁山出來，多少有礙於國際輿論（特別是歐美），加上又眼睜睜看著同樣是政變上台的泰國帕拉育政府，卻能透過選舉名正言順的洗白成為「民選總理」，大家都是獨裁者一家親，緬甸軍方自然也想試一試。

於是，控訴選舉舞弊（這不知道有沒有受到川普的鼓舞？畢竟緬甸大選就在美國大選兩天後），要求重新計票甚至修憲的聲音，不斷由軍方掌控的媒體與宣傳系統中傳出，到了今年2月1日，就發生了軍方扣押包括翁山在內的全民盟政府高層的新聞事件。

「那些可惡的軍閥，破壞我們好不容易建立起來脆弱的民主...」朋友K忿忿不平地表示，K是過去一起在聯合國工作的同事，2015年受到翁山勝選的鼓舞，毅然決定返鄉協助國家建設，目前居於仰光，在類似台灣經濟部中小企業處的單位服務。

Photo Credit：AP/達志影像 週二街道上，軍方支持者在貨車上揮舞軍方旗幟

在翁山被捕當天，K透過社群軟體表示：「你知道嗎，曼德勒、奈比多的通訊全部被切斷，網路，電話都不通.....」通訊隨後才被有限度的恢復，駐緬的外籍記者們也才得以將新聞稿發出。同時，緬甸軍方也立刻啟動緬甸2008年版憲法第40條：「出現叛亂、暴力等非法強制方式或意圖導致的危害聯邦統一、民族團結和主權完整的緊急狀態，國防軍總司令有權根據本憲法的規定接管和行使國家權力」，宣佈全國進入緊急狀態，政府職權移交給國防軍總司令敏昂來（很有趣的，敏昂萊本人的維基百科，也立刻被修改為「緬甸最高領導人」，就任期間「2021年2月1日」）。

整個事件背景大概是如此，至於翁山蘇姬、全民盟高層、軍方政治角力、國際勢力介入和緬甸的民主發展，勢必在接下來的幾個月，會是很重要的觀察期。在持續關注之餘，其實我更好奇的，是針對翁山蘇姬本人的評論，特別是在她掌權之前打出的民族和解牌，卻未能妥善處理若開邦與羅興亞人的問題時，「人權英雄崩壞」、「跌落和平神壇」之說法，也隨即被西方媒體大肆報導，從母校倫敦大學亞非學院撤下榮譽校友的頭銜，到甚至有人主張應追回她的諾貝爾和平獎；2019年翁山蘇姬在海牙國際法庭上現身，為軍方血洗羅興亞進行辯護時，形象簡直跌落谷底，尤其至少在國際輿論看來，她儼然成為了為獲得佔多數的佛教選票，而罔顧人權與正義的邪惡政客。

Photo Credit：AP/達志影像 照片攝於週二位於孟加拉的Balukhali羅興亞難民營

但真是這樣嗎？當翁山蘇姬在國際上名聲日益敗壞之時，她在國內卻仍維持相當高的支持度。這也是為什麼當我隨口提出羅興亞事件的疑問時，K整個爆炸，而且還是核爆等級。這與我前幾年走訪當地的狀況頗為相似，在緬甸很多保守的社群裡，你甚至不可以提及「羅興亞」這幾個字，最好是稱他們為「孟加拉移民」，最好還要加上「非法拘留」這些形容詞，或著也可使用對穆斯林的統稱：嗄拉（Gala），不然傳統的緬甸人可能根本不想理你。

好吧，我可能不夠謹慎，但老實說我只是想順著軍方政變這個導火線，延伸聊聊民主化在緬甸的進展，畢竟，2015和2020兩次大選刻意排除了140多萬少數民族的投票權是事實，其中絕大部分是羅興亞人。再者，軍方2017年血腥鎮壓若開邦，導致數十萬難民逃往鄰國也是事實，無論這是不是民主化過程中的必經陣痛，但總不致於連討論一下都不行吧？當然，我也必須承認，在未充分了解民族情感、複雜的歷史脈絡，以及缺乏交叉對比之下（大部分抨擊翁山蘇姬的新聞都來自西方媒體，然後台灣就是很直接引述而已），隨意開啟敏感話題，不見得是很明智的做法。

「好啊，你們台灣乾脆跟中國統一好了，台灣就是中國啦，這樣你滿意了嗎？」K可能真的被刺激到了，然後可能也想「報復」一下我，未加思索之下擠出了一些眾所皆知，台灣人聽了可能會不太舒服的話（或許，有很少部分台灣人聽了會很開心！？）

對我來說，早就與不知和多少中國朋友「交手」過，連共青團/紅二代都能邊吵邊維持友誼，自然不會把這麼輕鬆的攻擊當回事。更何況，個人立場也本就對所謂「國族」、「國家」這類思想，保持著謹慎的態度，畢竟你有太多東西可以愛，愛家人、愛鄰里、愛文化、愛歷史，甚至是愛政府都好，但為什麼一定要「愛國」？在人類歷史上，「國家」多半是被用來動員人民上戰場，侵略別人或反抗侵略最好的洗腦工具，而我對發揮如此功能的「工具」，是希望敬而遠之的。

Photo Credit：AP/達志影像 一名警察守在全國民主聯盟的黨辦公室外。

「我們國家都要完蛋了，你還在關心羅興亞！」當然，我相信K沒有惡意，他可能真的太氣了，同時也是較保守的緬甸人和虔誠的佛教徒。視翁山蘇姬為緬甸民族救星，但遭逢軍事政變，民主岌岌可危之際，羅興亞似乎不該是件優先關注的重點。再說，「羅興亞根本是軍方操作的陰謀......不是翁山蘇姬的錯！」K無奈表示，他也在意識到自己脾氣暴衝，發言欠缺考慮後，表達了一絲絲的歉意。

暫且不論緬甸軍方長年倡導「大緬甸主義」，或者翁山蘇姬上台後未能妥善處理等，羅興亞被迫害雖是事實，但如果我們都從西方外媒角度來看待，恐怕也不盡然是故事全貌。伴隨著複雜的歷史因素，雙方其實都有做出令人髮指的行為，無論是緬甸軍方，或是「若開軍」，而翁山雖表面上是緬甸領導者，但實際上根本管不住軍方，上下議院也都仍有四分之一的席次無條件保留給軍系指派的議員。

翁山蘇姬政權很大部分是軍方妥協的結果，脆弱且極不穩定，在過去幾年內，翁山蘇姬的每一步都必須小心謹慎，民主發展、民族融合不可能朝夕促成，如果你連剛點燃的民主火苗，都沒辦法好好讓它燃燒，那大談民主改革根本就是空話。

「再說了，若開邦或許真的很窮吧，難民也是需解決的問題，但若開軍憑什麼多年來跟緬甸軍持續交火？那些武器、重裝備、後勤補給哪來的？你不好奇嗎？」K反問，「每個事件絕對都不只一個面向，把英雄打落神壇是很吸睛的，也是可以創造話題與點閱率的，這也正是西方媒體在對翁山蘇姬做的事」。

延伸閱讀：

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒