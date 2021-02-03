俄羅斯疫苗保護效力達9成登上知名醫學期刊，巴西衛生單位：需完整數據確保安全性

（中央社）英國醫學期刊《刺胳針》（Lancet）2日刊登的同行評審證實，針對有症狀「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎），俄羅斯研發的一共兩劑「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗臨床試驗的保護效力達91.6%。

《英國金融時報》（Financial Times）報導，在衛星-V疫苗保護效力獲證實後，全球經證實保護效力逾90%的疫苗累計3支。此前，美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗，以及美國生技公司莫德納（Moderna）研發的疫苗，已獲證實保護效力逾90%。

疫苗對60歲以上同樣有效，價格比輝瑞和莫德納疫苗更便宜

衛星-V疫苗保護效力結果，出自期中分析，如今獲得同行評審證實，這些結果也顯示，針對中度或嚴重武漢肺炎，這支疫苗能提供充分保護力。

俄國官方加馬利亞研究所（Gamaleya Institute）所長金茲伯格（Alexander Gintsburg）指出，這些結果是「巨大成就」，而且是「全球對抗武漢肺炎大流行戰疫的巨大成功」。

衛星-V疫苗是由加馬利亞研究所研發，以蘇聯時期人造衛星命名。俄國早已核准這支疫苗，比最後階段臨床試驗結果出爐時間還早幾個月，引發專家質疑它的效力。

但這次針對2萬名受試者的第3期臨床試驗新數據分析顯示，針對有症狀武漢肺炎，這支疫苗的保護效力逾90%。

這2萬名受試者相隔21天施打2劑疫苗。分析顯示，這支疫苗對60歲以上年齡層（約2000名受試者）同樣有效。這項試驗正在進行中，目標是總共招募到4萬名受試者。

英國瑞丁大學（University of Reading）學者瓊斯（Ian Jones）及倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）學者羅伊（Polly Roy）是刺胳針獨立評論家。

兩人指出：「衛星-V疫苗研發受到批評，包括研發過於匆忙、抄捷徑且缺乏透明度。但此報告結果明確，展現疫苗接種的科學原則，意味如今又有一支疫苗，得以加入減少武漢肺炎的戰役。」

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Photo Credit: AP / 達志影像 圖為阿根廷布宜諾斯艾利斯一名護士整理「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗，為當地的健康照護工作者在體育館接種疫苗。

巴西衛生單位：研究的疫苗溫度與保存條件，與巴西銷售藥廠所提供不同

巴西國家衛生監測局（Anvisa）於當地時間2日聲明指出，俄羅斯的武漢肺炎疫苗Sputnik V有效性達91.6%，確實是好消息，但仍需完整數據來確定疫苗的安全性。

英國醫學期刊《刺胳針》（Lancet）2日刊登初步分析結果指出，莫斯科加馬利亞研究所（Gamaleya）研發的武漢肺炎疫苗Sputnik V的防護效力達91.6%，而針對中度和重度病例的防護效力為100%。

根據分析，Sputnik V在老年人中也有防護效果，2000名60歲以上成年人的檢體分析報告顯示，疫苗的防護效力達91.8%。

雖然如此，巴西國家衛生監測局指出，這項分析結果是針對在攝氏零下18度以液體形式儲存的疫苗進行的研究，與負責在巴西銷售Sputnik V的藥廠打算提供的疫苗溫度和保存條件不同。

巴西聖保羅大學（USP）微生物學家巴斯特納克（Natalia Pasternak）表示，引起她注意的是，只接種1劑疫苗後的結果，就已經有超過90%的防護效力，值得加馬利亞研究所對使用單一劑量進行研究。

Sputnik V是繼輝瑞／BioNTech、牛津（Oxford）／阿斯特捷利康（AstraZeneca）和莫德納後，第4種在醫學期刊上發表結果的疫苗。而當這種情況發生時，意味著研究數據已經由其他科學家審查和驗證。

到目前為止，只有2種武漢肺炎疫苗獲准在巴西緊急使用，即牛津大學與藥廠阿斯特捷利康共同研發的ChAdOx1nCoV-19，以及隸屬聖保羅州衛生廳的布坦坦研究所與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的CoronaVac。

國家衛生監測局正在分析巴西化學聯盟製藥廠（União Química）提出的申請，在巴西進行Sputnik V第3階段人體試驗。

化學聯盟製藥廠執行總裁馬貴斯（Fernando Marques）表示，希望今天在《刺胳針》刊登的疫苗防護效力分析結果，有助於加快國家衛生監測局批准在巴西進行第3階段人體試驗。

馬貴斯還希望儘快獲得在巴西使用Sputnik V的緊急使用授權，4月開始在巴西生產疫苗，5月達到800萬劑疫苗的產量，開始在巴西和周邊國家銷售。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範