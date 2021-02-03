江啟臣將聘趙少康為中評委，參選國民黨黨主席資格還差「一年黨權」？

中廣董事長趙少康在韓國瑜的支持下，確定重新回歸國民黨。至於趙少康有意爭取國民黨主席，卻不具有擔任過國民黨中評委與具備1年以上黨權的問題，似乎也有解套的可能；國民黨主席江啟臣今（3）日表示，趙少康先生的黨籍回復申請已經通過，他決定將趙先生列入農曆年後公布的中評委聘任名單。至於1年黨權問題，則留待黨內討論取得共識。

江啟臣：將增聘趙少康為中評委

趙少康申請恢復黨籍作業經國民黨組發會2日審核通過，黨籍隸屬台北市大安區黨部。根據國民黨黨籍資料顯示，趙少康於1968年12月入黨，1994年退黨，2021年恢復黨籍。事隔27年，趙少康此次申請回復黨籍，必須繳交今年起調漲的黨費1年300元，以及卡式黨證工本費300元。

江啟臣今日證實此事，並說趙少康此時重回國民黨，必然有助於強化國民黨的戰力及社會支持度與影響力，對於藍軍團結更是深具意義，他要表達誠摯歡迎。

江啟臣強調，農曆年後本來就有中評委增聘計畫，由黨主席聘請黨內賢達協助當前政策方向建言；考量趙少康豐富的政治閱歷及社會影響力，他決定將趙先生列入農曆年後公布的中評委聘任名單中，藉此壯大國民黨支持基礎，並歡迎更多好朋友重回國民黨大家庭。

江啟臣指出，黨主席必然要扮演桶箍角色，必須勇於承擔，全心建立制度，毫無私心的團結所有支持力量，期待未來能吸引更多認同國民黨理念的人士加入，共同為台灣健康的政黨政治與國民黨未來發展而努力。

《中央社》報導，江啟臣今天受訪時也說，黨有黨的制度和相關規範，中評委跟現階段大家所談的黨內選舉等是兩回事，中評委或黨內顧問等職務是聘請一些社會賢達來幫忙黨，黨公職選舉部分，黨有黨的機制，所有的黨員都是平等的，必須要尊重及遵守黨的規範。

媒體再追問外界傳「用韓國瑜模式為趙少康量身訂做黨主席」的說法，江啟臣說，國民黨已經不是一言堂，不是過去那個一黨獨大的國民黨，大家有不同的想法和不同的意見，都可以拿出來討論，希望有更多人加入國民黨，把意見拿出來討論，形成黨內共識，國民黨必須接受不一樣的聲音，了解民眾的想法在哪裡。

1年黨權資格如何解？

《中國時報》報導，趙少康表示，他查閱《國民黨黨章》與《黨主席選舉辦法》都沒這個規定，過去好幾次選黨主席也沒這樣限制，是上一次補選，才加入在細則裡，不知道當時要卡誰？但母法本身並沒有此規定。

綜合《中央廣播電台》和《新頭殼》報導，國民黨文傳會主委王育敏今天受訪時則說明，過去從吳伯雄擔任黨主席時代就規定，候選人必須具備選舉人資格；唯一有改變的是，選舉人資格過去規定只要4個月有黨權，但在吳敦義擔任黨主席時代，因為2017年5月黨主席選舉有6位參選，競爭激烈，衍生「人頭黨員」投票問題人頭黨員問題，所以才將黨權限制從4個月延長為1年，沿用至今；不是江啟臣改變的。也無涉去年補選要卡誰的問題。

王育敏直言，現在趙少康的問題，是有關黨權限制1年的問題，這是過去國民黨就有相關規定，規定在《黨主席選舉作業細則》當中，不是黨主席說了算。國民黨是個大家庭，就要看有沒有國民黨中常委或其他人，針對這個部分去改變。趙少康獲得中評委聘書後，還有這關要過，要透過黨內共識去討論改變，候選人必須具備選舉人資格的規定。

黨務人士表示，趙少康參選主席有2個問題，一是須具備中評委或中央委員資格，涉及主席是否聘任、全代會通過或追認；至於入黨滿1年的規定，除非中常會今年4月討論今年《黨主席選舉作業細則》時，修改第5條規定「候選人具選舉人資格」。

趙少康：如果江啟臣夠好我不會出來

趙少康回歸國民黨後，強烈表達對於參選黨主席的意願，《新頭殼》報導，媒體詢問趙是否覺得國民黨主席江啟臣沒有魅力？趙少康指出，江啟臣並非沒有魅力，而是魅力不夠，國民黨需要強而有力、有群眾魅力的領導人，如果真得夠好，他就不會出來。雖然江啟臣在帶領罷免不適任民代與反萊豬公投表現不錯，但是藍軍需要的黨主席不只是不錯，要是最好的。

他也認為國民黨應該開放讓他競選黨主席，大家一起比較看看就知道。他呼籲國民黨，應該開大門、走大路，讓願意參選黨主席的人都可參選。對於擔任黨主席的抱負，2022年當然要幫忙輔選，目前沒有想到再選台北市長，重點仍是2024年，即使當黨主席也可考慮2022年、2024年，並沒有衝突。至於是否要選總統？趙少康鬆口「不排除」，但「不代表一定要」。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範