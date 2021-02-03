緬甸政變：軍方釋放遭軟禁的國會議員，醫護人員發起不合作運動

緬甸軍方前天（2月1日）選舉舞弊為由，對執政黨全國民主聯盟的民選政府發動政變。截至昨日，緬甸「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）累積確診病例超過14萬，醫護人員將從今日開始發起罷工，抗議軍方奪權。

緬甸國防總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）組織了新政府，新內閣成員由現任或前任軍官組成。目前，「全國民主聯盟」（National League for Democracy，以下簡稱全民盟）黨魁、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯「昂山素姬」）、總統溫敏（U Win Myint）和其他政府官員仍被軟禁或關押。

《Frontiermyanmar》報導，政變發動當天，本是全民盟去年11月大選獲勝後，國會準備展開首次會期的日子，議員因而齊聚在議事殿堂，遭到軍方軟禁。被軟禁的議員當中，有將近400名是全民盟的議員和少數其他黨派的議員。

昨日，軍方人馬以議員身份準備展開新會期，也開始釋放數百名國會議員，要求他們24小時內返家，但也有支持軍方黨派議員留下，如撣族民主聯盟（Shan Nationalities League for Democracy）15席議員。

《伊洛瓦底報》報導，昨日，緬甸多個重要城市醫院的醫護人員，發表聲明譴責軍方奪權，指稱軍方不顧人民意願建立新政府。這些醫護人員來自緬甸首都奈比多 (Naypyitaw)、最大城市仰光（Yangon）、第二大城市曼德勒（Mandalay）、宗教中心實皆（Sagaing）、勃固（ Bag）、苗瓦迪（Myawaddy）等城市。

醫護人員不合作運動將從今天起，透過公民不服從（civil disobedience）方式表達對非民選軍方政府的抗拒，以罷工和和平手段進行抗議，並且呼籲軍方釋放翁山蘇姬、溫敏等官員。

《路透社》報導，在武漢肺炎病例仍不斷攀升的情況下，至少20個國立醫院的醫護透過罷工，希望使軍政府感到威脅。「我們不能接受獨裁者和非民選政府。」 參與醫生Myo Thet Oo接受《路透社》採訪時說，「他們可以隨時逮捕我們，我們決定要面對後果......我們全部的決定不要去醫院。」《路透社》目前尚無法聯繫到緬甸軍方建立的新政府對此置評。

緬甸大型青年團體、學生聯盟也聲援醫護的公民不服從行動。此外，人民的憤怒也在社群媒體延燒，2月2日才創立的緬甸臉書專頁公民不服從運動，截至2月3日中午，已累積超過14萬按讚數。營運專頁的社會運動者Thinzar Shunlei Yi告訴《路透社》，「這令人振奮。」

緬甸國防軍（Tatmadaw，音譯為塔瑪都）宣布，國家將進入一年「緊急狀態」，部隊、軍方車輛在街上巡邏，夜間宵禁開始實施。

《美聯社》報導，2月2日入夜後，仰光街頭頻頻有人敲鍋、按鳴車輛的喇叭表達抗議。數個民主派組織呼籲人們在八點後開始發出噪音，表達反對軍政府的立場。「打鼓在緬甸文化表示我們正在驅趕惡靈。」其中一位不願具名的參與者表示。

物價上漲、IMF援助金政變前已入賬

《路透社》報導，在軍方發動政變的一周前，國際貨幣基金組織（IMF）向緬甸政府提供了一筆3.5億美元（約新台幣97.8億元）的緊急援助金。這筆援助金在1月13日獲IMF批准，是無附加條件的緊急援助配套的一部分，旨為幫助緬甸應對武漢肺炎疫情，而熟悉撥款程序的消息人士及國際金融專家認為，看來IMF很難索回這筆援助金。

報導指出，而且這筆援助金與IMF一般融資計劃（會附帶績效指標）不同的是，這些緊急援助會迅速派發，且沒辦法強行收回。對於緬甸的局勢，IMF發言人2日在回覆路透社的電郵表示：“我們正密切關注情勢發展。我們非常擔心相關事件對於緬甸經濟及人民的衝擊。”同時也證實了上述援助金已發出。

《緬甸時報》報導，國家「緊急狀態」使得隔日清晨開始，有民眾開始囤積民生必需品，稻米、洋蔥、蔬菜等食品都有漲價趨勢，不過必需品稻米、食用油目前尚無嚴重短缺情形。

緬甸稻米需求激增，商人和批發商開始一波恐慌搶購潮，讓米價水漲船高。緬甸稻穀貿易商聯合協會（Myanmar Rice & Paddy Traders Association,MRPTA）秘書長U Aung Myint表示，「因為人們焦慮地瘋狂購買，米價現在很活躍。米價現在衝得很高，但仍有商店用平常的價格販售。我們有足夠的存量。」

食用油交易商聯合協會（Myanmar Edible Oil Dealers Association）也向民眾保證在政治動盪的情形下，仍會持續供應食用油。緬甸食用油主要從印尼和馬來西亞進口。協會秘書長Ｕ Phing Phyo Thant表示，近期有5萬頓食用油進口量，並無短缺的疑慮。

《中央社》報導，根據經濟部投資處資料，依當地台商會估計目前在緬甸台商約270家，地點多聚集於仰光地區設廠。我國外交部指出，旅居緬甸的台僑及當地台商共計約1000人，駐緬甸代表處目前尚未接獲任何急難救助需求。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，緬甸央行已要求全體銀行（包含當地銀行及外資）自昨日起恢復營業。黃光熙說明，據目前掌握，國內3家銀行玉山、兆豐以及國泰世華在當地分行營運都正常、人員安好。

《美聯社》報導，聯合國駐緬甸特使Christine Schraner Burgener敦促聯合國安全理事會（U.N. Security Council）「盡快對支持緬甸民主釋出明確訊號。」

英國駐聯合國大使、現任安理會主席伍德沃德（Barbara Woodward）已擬定一份聲明要求軍方盡快釋放被關押者。然而，由於聲明需要得到所有15個理事會成員的支持，而聯合國駐中國和俄羅斯的使團表示，他們需將聲明送到他們的首都進行審查。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為2月2日，緬甸僑民在曼谷的聯合國辦公室外，抗議緬甸軍方發達軍事政變。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒