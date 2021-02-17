《天橋上的魔術師》角色總整理：莊凱勛、孫淑媚、朱軒洋、温貞菱，眾演員帶你重返中華商場

文：DOMINIQUE CHIANG與鄭芳

2021公視開春旗艦大戲《天橋上的魔術師》改編自吳明益的同名小說，故事講述1980年代，西門町天橋上來了一個神秘的魔術師，與他相遇的人們不只看見了絢麗的魔術，也會遇見自己人生中最初的愛戀、青春期的困惑甚至是家庭的決裂。最終，魔術師讓人們相信了自己的心，成為了自己生命的奇蹟。

即將開播的《天橋上的魔術師》也公開豪華的演員群，魔術師由莊凱勛飾演，留長髮、塗黑指甲，莊凱勛有顛覆以往的演出！主要演員還有孫淑媚、楊大正、朱軒洋、宋柏緯等人；特別演出則有王渝屏、巫建和、陳如山、温貞菱、萬芳、鄭有傑等人。楊雅喆率領金獎團隊耗資兩億重金打造，讓我們一起期待天橋上的魔幻故事，這篇文章就先來向大家介紹片中的角色們！影集將於2021年2月20日開播。

Photo Credit: 原子映象提供

《天橋上的魔術師》角色：魔術師

魔術師：金鐘獎最佳男主角莊凱勛飾演

魔術師沒有像我們電視上看到的那樣穿燕尾服、也沒有高帽子或小白兔，每天就是軍外套、腳踏軍靴、一卡皮箱，某日他就神秘地出現在中華商場天橋上擺攤；最常變的戲法是鑰匙、鐵環、還有一個會動起來的紙做小黑人。他穿梭在商場裡，看盡人生百態；手拿一顆水晶球看見人們的至尊元，也看見靈魂最深處。

這次莊凱勛以極為頹廢的模樣演出魔術師，不只留著長髮，連指甲都抹黑上陣。莊凱勛說，這次是顛覆過往的演出經驗，也認為是從影以來最不需要做功課的角色，因為沒有脈絡可循。高難度的演出讓莊凱勛感到過癮，他也誇獎小說中許多經典的魔幻時刻都被完美呈現。

被問及最想學會的魔術，莊凱勛則選擇「綿綿不絕的愛之力量」。他解釋，「為什麼說初戀最美？為什麼學生時代的愛情最刻骨銘心？因為它無關利益，它無關計算，是最純粹的。如果我是魔術師，希望能擁有豐沛的、最純粹的愛。」

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《天橋上的魔術師》角色：發記皮鞋—陳家

Nori（本名 陳明憲）：《動物系戀人》初孟軒飾演

小不點（本名 陳明勝）：《德布西森林》李奕樵飾演

點媽：金曲歌后孫淑媚飾演

點爸：金曲天團滅火器楊大正飾演

本省家庭，從商場剛蓋好即在此開店，收入頗豐，在商場三樓另買一戶作為自宅居住。點媽是商場有名的悍婦，點爸鎮日喝酒，兩人只疼愛模範生大兒子Nori，小兒子小不點雖然吃味，但仍崇拜哥哥，也對世界充滿純真的好奇。

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《天橋上的魔術師》角色：配鎖刻印—謝家

蓋爸：《人間喜劇》温吉興飾演

阿派（本名 謝派璋）：《下半場》 朱軒洋飾演

阿蓋（本名 謝季恩）：爆發力新星羅謙紹飾演

蓋媽：《血觀音》黃舒湄飾演

客家人。蓋爸蓋媽都是小兒麻痺，戰戰兢兢經營一家鑰匙店，蓋媽兼營牛仔褲修改賺點外快，生活不富裕但都是善良的好人。阿蓋跟小不點是同班同學，也是小不點的跟屁蟲。阿派念中國海專，喜歡裝酷耍帥，但內心柔軟、善待家人。

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《天橋上的魔術師》角色：名家樂器行—王家

澤爸：《誰先愛上他的》四分衛陳如山飾演

阿卡（本名 王立業）：《花甲大人轉男孩》曾郁恒飾演

阿澤（本名 王立澤）：《他們在畢業的前一天爆炸2》宋柏緯飾演

富裕本省人家。一家都是文藝青年、精通樂器，集體合奏是最開心的家庭活動。

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《天橋上的魔術師》角色：天靈通—歐家

天靈通：《怪胎》李明哲飾演

特莉莎（本名歐幼婷）：怪奇少女偉莉莎飾演

天靈通是神秘的外省人，只是江湖術士，但施法時易經念得流暢，好像掌握了天機，是商場人面對疑難雜症的第一道防線。兩姐妹混到了媽媽東北邊境的白俄血統，都是美人胚子；但姊姊蒙娜麗莎一成年即匆匆離家，覺得家就是地獄，留下妹妹以冷淡的態度面對周遭人群。

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《天橋上的魔術師》角色：文興書局—柴家

大珮（本名柴文珮）：天才童星林潔宜飾演

小珮（本名柴心珮）：動感童星林潔旻飾演

珮爸：《我們與惡的距離》 劉士民飾演

珮媽：《親愛的房客》方意如飾演

珮爸是49年來台的知識份子，當年讀過西南聯大、飽讀詩書；珮媽是客家人，蓋媽的妹妹。兩人雖然經營一家舊書店，暗地亦小心翼翼的幫忙傳播自由思想。大珮小珮是雙胞胎，一個活潑外向、一個害羞內斂，但都喜歡捉弄表弟阿蓋。

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《天橋上的魔術師》角色：光明眼鏡行—馬家

土匪：《返校影集》趙正平飾演

小蘭（本名馬湘蘭）： 金鐘獎最佳新演員盧以恩飾演

商場裡唯一的眼鏡行，生意好得不得了，也是商場裡唯一有電動門的商家。土匪年輕的時候好像混過幫派，走路外八有氣魄；小蘭讀的是明星高中、國立大學，是商場裡最被呵護的一朵花，個性勇敢。

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《天橋上的魔術師》角色：阿猴

阿猴：超級新星羅士齊飾演

阿猴（本名 侯立誠），是個原住民，來台北打拼賺錢、並固定把錢寄回家。受教育程度不高、非常自卑；但個性純真、歌聲迷人、吉他彈得很好。

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《天橋上的魔術師》角色：唐先生

唐先生：金馬獎最佳男主角袁富華飾演

商場三樓最角落的高級西服店，大多數時候門是關起來的。唐先生是香港人，裁縫技術非常好；店內有黑膠唱盤、英文書、西式餐具，十分講究。他常常跟店裡的貓說話。

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《天橋上的魔術師》角色：看板女郎—奈保子

看板女郎奈保子：金鐘獎最佳女主角温貞菱飾演

眾人仰慕的偶像、女歌手，當代之星。

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《天橋上的魔術師》角色：老師

老師：《誰先愛上他的》萬芳飾演

謹遵國家教育的體制。不只是老師，抽屜裡還有很多人的秘密。

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《天橋上的魔術師》角色：商場幫派

黃龍：金鐘獎最佳男配角巫建和飾演

黃小平：《你的孩子不是你的孩子》王渝屏飾演

黃小平是黃龍的妹妹，跟Nori短暫交往過；一心只想替妹妹出口氣的黃龍，不料卻引發一起擦槍走火的事件。

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《天橋上的魔術師》角色：馬頭特務

馬頭特務：金鐘獎最佳導演鄭有傑飾演

穿梭在商場裡、蹤跡詭祕，對於這裡的人民寥若指掌。時常帶著一台相機，認為是比槍械更厲害的武器。

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《天橋上的魔術師》重現80年代摩登造型與金曲

八零年代的台灣，解嚴前後，正值經濟起飛、是生猛張揚且瘋狂的時代；台股指數正式衝破萬點、先驅者10號成為人類史上首個越過太陽系最遠行星軌道航空器、電影《E.T.外星人》上映引發熱潮……這也是娛樂流行文化大行其道、光芒萬丈的時代。

八零年代的服裝深受當時流行元素引響，韻律舞及disco文化盛行，當時大膽的配色、螢光元素、墊肩西裝式穿法等等；除了大量運用這些元素，在角色造型設定上，也大量參考當時年代的偶像藝人、歐美日本、或是流行影集，例如當時紅極一時的《邁阿密風雲》。且除了主要演員以外，包括周邊演員、臨時演員，也都會在造型上極力體現當時年代氛圍。

音樂設計的部分，選用該年代金曲、以引發國內外觀眾最大共鳴為訴求；除了編曲加入現代音樂元素重製之外，製作核心朝向復古摩登，讓歌手與樂手同時錄音，增添八零年代音樂顆粒感。除了國台語、還選用了日本及西洋流行歌曲。包括耳熟能詳的羅大佑〈之乎者也〉、鳳飛飛〈你家大門〉、黃韻玲〈藍色啤酒海〉、陳昇〈最後一次溫柔〉、庾澄慶〈愛你的只有一個我〉、江蕙〈你著忍耐〉、河合奈保子〈Smile for Me〉也就是金瑞瑤〈飛向你飛向我〉原曲、Baltimore〈Tarzan Boy〉等。

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【導演的話】楊雅喆：「風華已消失，燦爛一直在。」

當我們接近完工、一遍又一遍確認畫面顏色、聲音對白時，看著劇中主角說出最後一集的台詞：「因為它消失了、不見了，你才會記得它曾經是你的。原來，消失才是真正的存在。」我忽然感到迷惘：究竟這個句子是來自於原作者？還是編劇組？

三年前農曆正月初二的西門町，監製劉蔚然和我來回走在中華商場消失的舊址：現在的中華路公車專用道，我們開始醞釀這個劇集。無數次翻讀小說，想要參透原著的核心意義：消失。童年玩伴消失了、初戀消失了，最後連這些故事的「家」也在1992年消失了。那麼它們現在在哪裡？它們是否還存在？

一千多日以來，我們一直著手故事的撰寫、調整、推翻，最後同事們把原著放在會議桌正中間供起來。在思緒困頓的時候，總會有人翻起那本書然後疑惑的問其他人：「原著裡面不是有個橋段寫說魔術師如何如何的，怎麼找不到了？」

No，原著裡面沒有那些橋段，也沒有那些對白。組員們以為存在的細節，其實是反覆咀嚼原著多次產生出來的幻覺：一如小說裡面長大的童年伙伴聊著往事，卻總是無法拼湊成同一個故事。原來記憶會隨著時間過去，產生不同版本的「真實」。

不同世代、專長的劇組人員讓書中那些與自己熟悉又陌生的經驗結合了私密的生命經驗，發酵出了另外一個版本的「八零年代台灣眾生相」。那時我忽然明白：每個工作人員心中都有了屬於自己的獨一無二的魔術師，而且因為感動，所以執著地相信自己的故事才是真實的。

我們終於將整部作品的核心「消失」找到一個安放的地方了：那個當年商場孩子們幻想出來的「九十九樓」，消失的、想要的、慾望的東西都在那裡。而在那個無法定義的「九十九樓」，消失的人和事都隨時可以存取，即便來自不同時空的人們也可以因此交換了生命經驗而發生共感。

「上個世紀的八零年代，一個神秘的魔術師和少年們在天橋相遇，他們因此找到自己的心，相信了那個的生命奇蹟的魔幻瞬間。」這句話一直牢牢寫在會議室的白板上不曾擦掉，成為工作人員找不到答案時的指南針。

在劇集播出前的此時，我想對原著作者吳明益先生表達深深的感謝，因為在這劇集上映時我們可以說：「新世紀初，一本神秘的台灣小說和一群影像工作者相遇，它讓這群人因此看見了心裡的光，創造出讓來自不同地方的觀眾也會感動的奇蹟。」

且讓我自私的代表千名工作人員與演員，這個劇集是我們集體獻給作者吳明益先生的「讀後感想」，它是我們與世界各地觀眾之間的天橋：這齣戲通往的不只是風華絕代的中華商場，也通往每個大人小孩心中那個被遺忘的夢想；即便每個人的過去偶有悲傷失意，但是不要忘了當時懷著夢想的初衷，一直都燦爛。

Photo Credit: 傳影互動提供

本文經ELLE授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航