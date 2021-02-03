中俄拖延聯合國安理會行動，美國將制裁緬甸軍方但效果有限

根據美聯社報導，聯合國緬甸問題特使週二（2月2日）敦促安全理事會召開緊急會議，以確保這個東南亞國家「迅速恢復民主」，但這個聯合國最強大的機構沒有立即採取行動。

目前在歐洲的緬甸特使布爾格納（Christine Schraner Burgener）強烈譴責軍方對政府的接管，並表示安理會必須「集體發出支持緬甸民主的明確訊號」，確保該國「不會重新陷入孤立」。

她在安理會上說，緬甸軍方在2月1日新一屆議會會議即將開幕之際宣佈進入緊急狀態，並拘留包括翁山蘇姬在內的最高領導人以及數十名立法者和文職官員，「令人驚訝和震驚」。

一名外交官表示，安理會準備了一份聲明草案，關鍵內容就是恢復緬甸民主，該草案將在閉門會議後向媒體發布，根據美聯社，聲明譴責軍方的行動，並呼籲立即釋放所有被拘留者。

聯合國安理會成員國愛沙尼亞大使尤爾根森（Sven Jürgenson）支持擬議的聲明，強烈譴責政變，敦促緬甸軍方尊重2008年憲法，允許議會開展工作，並「重新致力於和平進程」。

但由於聲明需要得到所有15個理事會成員的支持，而聯合國駐中國和俄羅斯的使團表示，他們需要將聲明送到他們的首都進行審查，這些外交官說，由於會議是閉門會議，他們在匿名的情況下說，聲明尚未發布。

On today’s agenda for the UK Presidency of the Security Council:



➡️We've scheduled an urgent meeting on #Myanmar with a briefing by 🇺🇳Special Envoy Christine Schraner Burgener.

#UNSC pic.twitter.com/CHGeYEWE7A — Ambassador Barbara Woodward (@BWoodward_UN) February 2, 2021

中美態度不同

美國總統拜登的政府2日正式認定緬甸軍方的行動為政變，回應國務院官員立場，將對「極小圈子的軍事將領」採取制裁和其他措施。

國務院發言人普萊斯 （Ned Price）告訴記者：「我們已經評估，緬甸軍方在2月1日廢黜了正式選舉的政府，其行動構成了軍事政變。」他說：「美國將繼續與我們在整個地區和世界的夥伴密切合作，支持緬甸尊重民主和法治。」當被問及有多少援助是通過政府時，普萊斯說只有「很小的一部分」。

根據美國法律，美國將被禁止協助緬甸政府，但影響將主要是象徵性的，因為緬甸的所有援助幾乎都是通過非政府渠道進行的。

美國務院表示，華盛頓將維持人道主義項目，包括對羅興亞人的援助，但也將對緬甸的援助進行更廣泛的審查。美國總統拜登１日在一份有力的聲明中表示，美國將考慮對緬甸重新實施制裁，這些制裁在緬甸向民主過渡的十年間被取消。而根據國務院的數據，自2012年以來，華盛頓已經向緬甸捐助了15億美元（約新台幣419億元），以支持民主、內部和平和受暴力影響的社區。

另一位匿名的國務院官員告訴法新社，自政變以來，美國無論是與軍方還是被軟禁文職領導人都沒有任何接觸。但這位官員說，美國正在與日本和印度這些美國的盟友「天天通話」，這兩個國家「與緬甸軍方的接觸比美國更暢通」。

根據法新社，雖然中國是緬甸主要的盟友，但日本和印度都渴望取代這個角色。即使在西方國家因為羅興亞人的問題疏遠緬甸，日本和印度也持續追求與緬甸保持友好關係。就在政變前幾天，印度才向緬甸運送了150萬劑新冠疫苗。

雖然美國和其他西方國家可能會對緬甸實施制裁，但安全理事會批準有針對性的措施的可能性很小。這將需要一項決議，而中國很可能會否決。

中國外交部發言人汪文斌２日稱緬甸是「友好鄰邦」，並表示希望各方「在憲法和法律框架下妥善處理分歧，維護政治和社會穩定」。他說：「國際社會的任何行動都應有助於緬甸政治和社會穩定，有助於緬和平和解，避免激化矛盾，使局勢進一步復雜化。 」

美聯社認為，安理會最後有可能發出新聞聲明，但可能性也不是百分之百。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 圖為2月2日，緬甸僑民在曼谷的聯合國辦公室外，抗議緬甸軍方發達軍事政變。

國際組織怎麼做

英國駐聯合國大使，現任理事會主席伍德沃德（Barbara Woodward)）在會後告訴記者，大使們在線上會議中回應了國際社會對軍方行動的廣泛關注。她說：「我們歡迎地區合作夥伴......為解決這場危機所發揮的作用，包括東南亞國協。」

汶萊是包括緬甸在內的東協10國區域集團的主席，1日發表聲明指出，該集團的原則包括「堅持民主、法治和善治、尊重和保護人權和基本自由的原則」。聲明鼓勵「根據緬甸人民的意願和利益，尋求對話、和解和恢復正常狀態」，但沒有提到東協會採取任何行動讓緬甸回歸民主。

在聯合國，伍德沃德說：「安理會的同事們將繼續討論下一步的行動。我當然希望我們能夠一致對外。」

在軍方政變後，外界關心安理會到底能不能發揮作用。根據美聯社，緬甸問題一直是安理會很難採取任何行動的問題，但並非不可能。

2017年11月，當若開邦北部廣泛的暴力事件導致70萬羅興亞人逃往鄰國孟加拉國時，安理會通過了一項主席譴責聲明，並對據報導緬甸安全部隊侵犯少數民族羅興亞穆斯林的人權表示嚴重關切。它呼籲政府確保「不再過度使用軍事力量」。

緬甸現況

路透社報導，2日傍晚，緬甸最大的城市仰光迴盪著敲打鍋子和汽車喇叭的喧鬧聲，抗議推翻翁山蘇姬民選政府的軍事政變。這是迄今針對政變最大的一次的公眾抗議活動，仰光的人們高呼「邪惡要消失」，並以傳統的姿態敲打金屬鍋，以驅除邪惡或惡業。

至少有20家政府醫院的醫護人員加入了這場公民抗命運動，從其中一名醫護人員拍下的照片中可以看到，他們的防毒服背後寫著「獨裁必敗」。

緬甸軍方表示，奪權是必要的，因為政府沒有對軍方選舉舞弊的指控採取行動。去年11月的選舉中，翁山蘇姬所屬的政黨贏得了多數席位。但軍方並未提出任何證據。

政變後，軍政府更換了主要部長，並任命了新的央行行長，重新任命了在前軍政權下擔任央行行長的Than Nyein。雖然軍方承諾將舉行自由公正的選舉，並將權力移交給獲勝者，但沒有給出時間表。

這次政變標誌著軍方第二次拒絕承認民盟在選舉中取得的壓倒性勝利，同時也等於否決了1990年旨在為多黨制政府鋪平道路的投票結果。

人權團體呼籲制裁

在2月2日的理事會會議之前，聯合國人權觀察組織主任夏邦諾 （Louis Charbonneau）說，理事會「未能解決緬甸過去駭人聽聞的侵犯人權行為，這讓軍方確信他們可以為所欲為，而不會產生嚴重後果」。

他呼籲安理會要求立即釋放所有被拘留的政治領導人和活動家，恢復文官民主統治。他說，應該「對那些負有責任的軍方領導人」實施制裁。

國際特赦組織宣傳部副主任塔德羅斯 （Sherine Tadros）敦促安理會凍結目前負責政府工作的高級將領敏昂萊和其他軍方領導人的資產，他們被指對包括羅興亞人在內的少數民族犯下罪行。

她說：「安理會還必須對緬甸實施全面的全球武器禁運，最關鍵的是，將緬甸局勢提交國際刑事法院。」

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範