江啟臣的高度，容不容得下與趙少康、朱立倫「三腳督」的局面？

馬英九表態歡迎趙少康回國民黨，而且無須一年新黨齡就可以選主席。江啟臣應該覺悟了。

老馬是「法匠」性格，愛國民黨，無庸置疑。他2月2日在與媒體餐敘時提出趙少康選黨主席「照規定走」的兩套論述。第一，「國民黨黨主席選舉主要有兩個法規，一個是國民黨的黨章，而黨章對選舉過程的規定是規定在黨主席選舉辦法裡面。對於候選人資格，只限於中央委員和中評委，但黨員要必須要有一年的黨齡才能投票。」

第二，馬說：「前兩年黨主席補選參加的有六、七人之多，為了怕有人頭黨員，特別規定投票人需要的一年黨齡也適用於候選人，所以才會出現這種情況。原來正常情況選舉黨主席的要求只要有中央委員或中評委身分，當時並沒有一年的規定。法規有這樣規定，但適用有沒有彈性，這應該是由黨主席和中央委員會去決定。」

我quote馬英九全文談話，不想串接、變造任何老馬的意思。

他的意思很簡單，老趙能否選主席，只有江啟臣讓趙當中評委一個條件，黨中央不要拿回復黨籍滿一年來「卡趙」；其次，我和老馬私下談了半天，他意在言外，認為老趙選黨主席對國民黨絕對是正向發展，換言之，江啟臣不應該抵抗「讓國民黨好」的順流。

馬英九的看法，江啟臣聽進去了嗎？

江啟臣串聯青壯派在立法院打響反萊豬、割萊委一戰，表現不差，令人耳目一新。江啟臣想尋求連任，意圖「卡趙」也是人之常情。政治上的簡單邏輯，趙少康聯合韓國瑜出來選，江啟臣幾乎出局了。然而江更應該思考，不讓趙少康選，韓國瑜不能選嗎？卡趙，江啟臣和朱立倫對決，江又佔得了上風？

這是江啟臣必須思考的大局問題。江的高度，容不容得下朱、江、趙三腳督的局面。

而以「馬主席」精準解釋國民黨內規，趙少康能否參選黨主席的關鍵，在江啟臣的大度或私心，沒有「因人設事」的問題。我必須說，江啟臣是否接下這局可能致己於死，卻有機會讓國民黨活的順風球，可能決定國民黨未來兩年到四年的命運。

國民黨近年來最著名的「因人設事」，路人皆知，就是2019年吳敦義為了「卡朱」，讓捐大錢的郭台銘史無前例進中常會，由吳主席親頒榮譽狀給50年黨齡的郭，接著讓剛回復黨籍的郭，以外卡身分參與總統初選。郭台銘被韓血洗後，韓國瑜接著隻手遮天把2020年大選玩掛。「吳韓聯手」讓一場原本稍有看頭的大選，未選必敗。

我當然相信，趙少康參選國民黨主席，有中廣的局，有韓國瑜的局，也有兩人私心的局。但若對國民黨利大於弊，難道江啟臣應該反過頭來「因人設事」擋掉趙少康？

Photo Credit: 中央社

中評委和一年黨員限制，端看江啟臣願不願意開放

國民黨中評委基本上沒有人數限制，屬於榮譽職位，其人選由黨主席遴選後經全國代表大會同意。要不要讓趙少康當「陽春黨員」，黨員都在看。就看江啟臣一念之間。（編按：江啟臣已在2月3日上午宣布將趙少康列入農曆年後公布的中評委聘任名單。）

至於韓國瑜的動向，包括馬英九在內，我私下詢問了不少國民黨大咖的意見。共同的看法就是，去年罷韓後，韓國瑜可以省省了。

有人質疑馬英九不夠狠，或他溫良恭儉讓，可以。但老馬以他當過兩任總統、兩次黨主席，浸淫在國民黨「醬缸」數十年的資歷與高度，敲響了國民黨的「暮鼓晨鐘」。這時候的江啟臣，會不會只惦記不要敲響自己的「喪鐘」？若真是如此格局，該如何在2026年台中市長選戰中得到藍軍的支持？

江啟臣若「卡趙」，等於間接幫吳敦義還朱立倫公道。朱若當主席必挺自己選總統。幾乎注定2024年國民黨的未來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航