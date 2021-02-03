「雞排妹」鄭家純公開性騷擾經過，將用IG精選動態永久保存所有被害者故事

「雞排妹」鄭家純日前於臉書揭露，主持尾牙遭主辦公司老闆當眾騷擾，當天同台男藝人、金曲歌王翁立友也在台上觸碰她臀部，在網路上引發連日討論，也有許多網友說出自己遭受性騷擾的經過。

鄭家純今日出席投資的影集《和平歸來》記者會，首度面對媒體，出場時眼睛稍有浮腫，她宣布今天要做出一項新的行動，那就是把所有傳訊息給他、傾訴有被性騷擾的人，都放在她的Instagram精選動態永久保存。

事件是怎麼發生的？

鄭家純1月30日於臉書接連發文，稱1月29日主持尾牙，主辦公司的老闆喝了幾杯酒後，講話開始不禮貌，在台上持續騷擾，把低級當有趣，稱「妳單身喔，雖然我結婚了，但我可以為了妳離婚喔。」「加碼數字隨便妳喊，因為妳是未來老闆娘。」

除了言語，鄭家純也說該公司老闆在台上被員工拱「親她一下」，她只能順著氣氛，親老闆的手背，但老闆仍繼續糾纏，她堅持走完抽獎流程。

該臉書貼文在網路上發酵後，有自稱該公司員工的網友回覆，稱「老闆不是這樣的人」「只是現場炒熱氣氛而故意開玩笑」，也說現場有藝人，如果真的是性騷擾應該會「為你發聲」，但鄭家純進一步指出，在場唯一的男藝人「搶先老闆一步，在台上伸手吃我豆腐了」。

鄭家純昨（2）日接受《聯合報》採訪，指出當天表演的男藝人翁立友，是老闆麻吉，在她介紹翁立友上台後，翁立友隨後叫住她，理由是穿著一身紅旗袍的鄭家純和穿著紅西裝的他服裝相襯，希望她能站在台上陪他唱歌，不只更改歌詞，把「不夠時間好好來恨你」改成「想你」，結束對唱後，更以左前臂滑過鄭家純的屁股，鄭家純當場愣住，不敢相信自己身後傳來的觸碰感，而翁立友大力稱讚她主持表現好，還說：「我一定要為了妳開一間公司。」

鄭家純也提到，節目開始前她被老闆詢問姓名、索取聯絡方式，委婉拒絕後，就聽到老闆所在的主桌傳來髒話聲，她說「從那一刻我就知道，今天這個局就是地獄。」礙於工作必須完成，鄭家純只能在孤立無援的狀態下，強顏歡笑繼續主持。

鄭家純昨日也直接在臉書披露，該公司為「強勝有限公司」，據稱是一間「線上博弈」公司。

遭點名後，翁立友經紀公司豪記唱片昨日率先發出聲明，稱「一切的舞台效果，都是為了演出更為生動活潑」，也強調翁立友自出道以來，尊重女性、潔身自愛，從無任何緋聞發生，也稱助理對演出全程都有紀錄，公司已經委託（律師）事務所在做蒐證的階段，進入法律程序後是非黑白將揭曉。

翁立友今日也發出聲明，稱雞排妹若感覺自己權益受損，會力挺她提出告訴，替她爭取應有的權利。

不過鄭家純今日出席活動，表示過了2天強勝公司和翁立友都未私下聯絡她道歉，她表示自己不缺新聞，不需要炒新聞，對於性騷擾事件被質疑，她表示自己提出尾牙當天手卡當證據，公關公司也出面代替強勝老闆道歉，卻仍被質疑事件真實性，她直言「就算我告了，告贏了告輸了甚至自殺了，不相信的人還是不相信我。」她選擇不提告，希望可以透過這次事件，讓過往遭受過性騷擾的人一點點勇氣，就值得了。

網路怎麼看？

鄭家純公開遭騷擾經過後，網路上也有許多正反兩方的聲音。除了有人支持她說出經歷，也有部分網友不埋單：「真的言之過早，維基百科的鄭家純，每一年都有問題，倒不如等真相出來再來支持」、「鄭家純很會炒話題 ，我覺得言之過早」。

有網友更貼出鄭家純2019年上節目談性騷擾，說自己因為對臀部不滿意，去醫美診所，被醫生用手拍屁股，因為醫生很帥，她覺得很爽，稱鄭家純如今跳出來指控翁立友性騷擾，是因為「翁姓歌手不夠帥嗎？還是因為他不是醫師？」稱「人帥真好，人醜性騷擾」。前民眾黨立委候選人何景榮也在臉書上轉貼梗圖：







不過，立委賴品妤表示，鄭家純在面對性騷擾時的應對已經是非常聰明、迅速，更多的時候大部分的人遇到性騷擾其實無法反應如此快。她也稱，可悲的是，即使受害者已經手腕高明，卻還是要因為自己被騷擾而被批鬥；為什麼不去罵那些無聊當有趣認為自己有權力這樣騷擾別人的傢伙？這些人就是變相在支持加害者，受害者永遠無法「合格」。

律師呂秋遠則指出，性騷擾在認定上，經常是以被害人的角度判斷。因此，不要以為這是善意的關心、酒酣耳熱之下的戲語、無傷大雅的玩笑，否則，只要有具體證據，就會有違反《性騷擾防治法》的問題。他也呼籲被害者，「不要檢討自己」，以為是因為自己行為不妥或是打扮不當，才會引起這些人的攻擊。

前財經記者胡采蘋在臉書上也稱，小時候有一次跟一個學長去誠品書店，在書櫃旁邊講話時學長突然跳到她背上，她嚇了一大跳，心想「你是瘋了嗎」，但現場人多，她擔心引人側目，就沒說什麼，胡采蘋說，其實她也無法認定「那是不是性騷擾」，但後來她就不想找學長出去玩，把這件事告訴同學，但沒想到，同學去問了那個學長，那個學長竟然說：「我不喜歡她ok？」

遇到性騷擾，如何尋求法律途徑？

《聯合報》報導，律師翁嘉君表示，若主辦方老闆真的提到「親一下」、「親了可以加碼」等，其實符合《性騷擾防治法》第2條第1項，可成立性騷擾，受害者得提出行政申訴或刑事告訴。

翁嘉君也表示，性騷擾常發在突然的情況下，要舉證有困難度，因此需要看在場有沒有證人，或是否有人提供現場錄音、錄影，她就能作為提告的證據。

翁嘉君表示，現在的公司單位通常都有性別平等委員會，若員工認為在職場上遭受到性騷擾，可提出申訴，但有時因加害方為公司老闆或其他高階主管，案件有可能被草草帶過，這時建議打110、113或直接去警局報案，就不用擔心吃案的問題。

鬼才阿水也在與鄭家純通話後，於臉書紀錄鄭家純的完整自白，感嘆「當犯罪者用著完美形象包裝自我，受害者反而遭受質疑」，並呼籲各界，當受害者鼓足勇氣願意回憶那令人厭惡的一切，甚至願意化為文字說明時，我們都該成為她們後援，告訴她們這一切並不是她的錯。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航