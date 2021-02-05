吉林通化封城錄：別再看政府的洗白文章，整座城市就是一場悲劇

文：劉文

1月25日，張女士因為在微博上的不斷發聲而被聯繫上時，非常激動。她透過微信，不斷對記者說：「真的希望你們能報導通化市真正的情況，而不是看政府準備好的洗白文章，擺拍影片和圖片。」

通化的疫情於1月12日爆發，13號當天，有確診病人和密切接觸者的小區和樓宇已經被封，而18號，全市封城，餓了麼、美團等外賣軟體的「騎手」們和順豐等公司的快遞派送員，同樣被封閉在家中，物流供應鏈斷裂，社區人手不夠，爆發了許多的民生問題。

除了許多市民沒有食物吃以外，嬰兒缺少奶粉，老年人買不到降壓藥、胰島素等常用藥品，需要定期產檢的孕婦沒辦法去醫院，都是看起來繁瑣又微小，卻實實在在影響了人們日常生活的問題。但這些卻並沒有被媒體報導，那段時間，媒體的熱點是明星代孕和歌手未婚生子。

張女士一開始以為這是因為通化沒有主流媒體，這裡的聲音無法被傳達出去，但當中國知名媒體的記者從網路上聯繫她進行採訪之後，她得知，政府並不希望抱怨這些負面的聲音見報，他們希望報導的是積極又正面的內容。

她說，在疫情期間，通化義工組織過兩次喊口號的行動。第一次發生在通化封城的第一天，第二次則發生在更嚴格的封戶不讓出門的這段時間。

這兩次喊口號都有人組織，有人做示範，也有人錄影片。她展示了她收到的指示：「今晚上社區主任會聯繫記者過來錄像，如果記者沒有時間，社區出人錄像，所以鄰居們務必表現好。今晚七點，要求家裡燈關閉，手機打開手電筒模式，有手電筒的用手電筒，有大喇叭的用大喇叭，有資源的全部利用起來。手機把配樂打開聲音放大，開窗拿到手裡舉過頭頂左右順序來回擺動，先唱歌，歌曲不放棄前半段，唱兩遍，唱完喊口號：通化加油！清真安居加油！連續喊三遍，聲音要洪亮！」

趙先生也證實了喊口號的事情。他原本並不願意接受採訪，因為他不想通化以這種負面的方式上熱搜。但是他在群裡看到有人拍下來的影片——兩個人送米，八個人跟在後面拍照——他覺得當地政府的做法讓他徹底寒了心。

在封城之前，政府號召不要搶購物資，因為物資充足。他和許多人都選擇了相信政府的能力不搶購，封門之後也乖乖在家遵守一切防疫措施，但現在卻成了餓著肚子的那群人。政府答應送的蔬菜包遲遲沒有送到，更不用提米、面、肉、蛋這些了。他說，冰箱裡只剩下一點兒大醬，每頓飯都是白粥或者白麵拌點兒醬料。

封城初期，他所在小區業主還自發組織大家晚上喊通化加油的口號，這幾天也不再喊了。

徐先生是不幸也是幸運的。不幸是因為他從1月13日開始就被封在家中，是被封時間最長的那一批。而幸運是因為他家住在二樓，雖然門口貼上了封條，但還是可以通過從窗檯上吊繩子下來取東西。餓了許多天，也瘦了很多斤之後，物業幫他買到了小白菜，再綁在繩子上給他。

他提起這次「違規」操作時說：「我們物業很好的，讓他幫忙偷偷去超市買東西，他們很棒。但是卻被政府指導以後點名批評。其實都是無接觸配送的。」

他並不責怪物業，也不責怪志願者。他說，有些小區有數萬人居住，但只有十幾二十幾名工作人員負責對接。有人凌晨四點還在配送物品，還有志願者不吃不喝穿著笨重的防護服測核酸，更有暈倒的志願者。

他不滿意政府的政策：下達了封城的命令，卻沒有保障人民的基本生活。他認識的人裡面，有人兩天兩夜只吃了一個麵包，也有人因為關在家裡抑鬱症犯了，也不能就醫。在他看來，封城原本是為了人的健康著想，執行的不好，卻反而損害了人們的健康。

雖然在人們於微博呼籲之後，政府終於姍姍來遲送了蔬菜包——一些白菜、洋蔥、馬鈴薯等，但是牛奶肉類等物品依然得不到保障，而關在家裡半個月的人，也需要衛生紙、衛生巾、洗髮精這些日用品。

「想要依靠政府的時候卻找不到人。」他說。

封城期間的民生問題並不是第一次出現了。武漢封城時，不光是人們難以買到生活用品，甚至有些醫護人員都因為沒有公共交通工具而不得不凌晨五點起床，踩共享單車或者走路去上班。2020年7月，烏魯木齊封城時，有住在隔離點的人反映拿到的飯菜是餿的，而且量不夠。

中國政府或許在控制疫情確診人數上取得了很大的成功，但是這樣讓人覺得又荒誕又唏噓的事情，仍然在不斷上演。

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