寒假多4天！大專、高中以下延至2/22開學，全台課程、考試調整一次看

台灣今（3）日無新增本土確診個案，不過因應即將到來的農曆新年，連續7天春節假期後只間隔1日（2月18日）就開學，為了確保新學期學生返校後校園衛生、防疫作業更完備，教育部宣布，全國高中以下與大專校院將延至2月22日開學。

因應寒假的延長，教育部也宣布，如果2/18 - 2/21間，家長有照顧12歲以下學童，或是國、高中、五專前3年持有身心障礙證明的子女，家長一人可申請防疫照顧假。

全台課程、考試調整如下：

高級中等以下學校：延後4天至2/22開學，7/2最後上課日及休業式，7/3暑假開始

大專校院：2/22（含）以後開學

公立幼兒園：比照國小延後至2/22開學

私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心：維持正常運作，加強防疫措施

技專統測、國中會考：考試日程不變，考試範圍配合調整

大學指考：考試日程自7/1 - 7/3延後7/3 - 7/5，考試範圍不變

樂齡、社大等終身學習機構：2/22（含）以後開學、上課

原訂補課日的2月20日因寒假時間延長，算在寒假內，日後不再補課。

為何私立幼兒園等單獨維持正常運作？教育部長潘文忠解釋，私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心寒假期間沒有終止上課，學生持續來上課都有做健康狀況量測，環境也有持續清潔，因此未調整開學時間。

另外因為疫情，指揮中心特別提醒，境外生居家檢疫完成後，需要檢驗陰性後才能離開檢疫場所，教育部正在把檢驗流程配套做最後確認，將對外公布。

交通部觀光局今日也表示，考量全球COVID-19疫情仍嚴峻，面對即將到來的春節旅遊人潮，將針對所轄13個國家風景區、25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客及防疫措施，以因應農曆春節連續假期（2/10 - 2/16）出遊潮，減少旅遊景區群聚效應，讓春節出遊更安全。

今日新增2例境外移入個案

今日無新增本土確診病例，感染的部桃醫院在今日展開3日、5梯次的全院採檢「清零計畫」，一共將採2136人，今天926人採檢，上午已經採檢完836人，一切順利，檢體檢驗將分送至北部4間醫院，採檢結果出爐後會再對外說明。

部桃日前轉院出去的病患傳出死亡，指揮中心發言人莊人祥表示，該名病患60幾歲，在部桃轉院前1/19檢驗為陰性，在另外一家醫院也有採檢兩次，結果也是陰性，1/29死亡。莊人祥說明，因為家屬有疑義，昨日請法醫再次採檢，採檢結果也仍為陰性。

不過，今日國內新增2例境外移入COVID-19確定病例（案917、918），為2名印尼漁工，1月16日搭乘同班機來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。2人2月1日檢疫期滿後，由仲介公司安排專車至醫院自費採檢，於今日確診。已掌握2名個案之同車接觸者共16人，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心今日也表示，全球COVID-19疫情於1月中旬達高峰趨緩，但仍然嚴峻，美洲、歐洲為目前疫情流行中心；另越南近期爆發感染源不明的大規模群聚，迄今累計271例本土感染者，疫情熱點集中在北部海陽省，但相關病例分布已擴及10個省市，當局研判具爆發次波疫情風險，故即日起將該國自低風險國家調整至中低風險國家。其餘各國感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、馬紹爾群島、柬埔寨。 中低感染風險國家/地區：澳洲、新加坡、越南。

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：翁世航