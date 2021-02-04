越共領導人三連任與緬甸政變，是老天送給習近平的大禮

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

越共1月31日結束了其為期一週的13大，76歲的阮富仲無懸念地再次當選總書記。這是阮第三次當選，已經破了越共慣例。自越共創始人胡志明之後，歷任領導人都是兩屆，阮富仲的三連任對越共體制的破壞，不亞於習近平19大廢除國家主席任期，為其做可能的終身領導人鋪路的行為。

最近幾年來，由於習近平的政治集權和高壓，中國社會內部有很多人把眼光轉向同為共產黨統治、實行社會主義的越南，對越共的所謂改革，走向民主化備加讚賞。

在他們看來，既然都是共產黨政權，越共能夠主動收縮權力（在一些人的傳訛中是承諾放棄權力），為什麼中共就做不到？言下之意，不是中共做不到，而是不願意，因為中共出了一個習近平這樣的人。習把中共帶壞了，加強了中共的極權。如果換一個人，即使不是胡趙，而像江胡（錦濤），中國的政治也不會像現在這般死氣沉沉。

但這些把眼光轉向越南的人，不管他們有意抑或無意，是找錯了參照物。越共內部的政治結構以及它對社會的控制，確實比中共要寬鬆，可這很大程度上不是越南哪位領導人想如此，而是越南的歷史遺產和國情形成的「路徑依賴」所決定。越共從創黨起，就沒有強有力的領袖，胡志明雖是越南的「國父」，在越南和黨內，享有崇高威望，但也沒有毛澤東那樣一言九鼎的權力。他最多就是孫中山式的領導人。

北越和南越在越南的政治體系裡是兩股互相牽制的力量。前者受中國影響較深，後者長期在法國殖民統治下，西化程度較高，認同西方。越共的領導多出於這兩大地域集團，在越共的「四駕馬車」體制裡，一般由北方的幹部做總書記，南方的幹部做總理，但後者的權力比中國的總理要大。「四駕馬車」構成一種集體領導體制和弱制衡格局。

越南的這個領導結構穩定了一段時期。它使得在政治體制的某些方面，越南確實走在中國前頭。但要看到，越南也在強化集權。阮富仲的第二任期，越南國家主席陳大光去世，阮兼任國家主席，「四駕馬車」開始變「三駕馬車」。如果說這只是個特殊情況，可從阮打破慣例連任總書記來看，大概率阮將繼續兼任國家主席，從而像中國一樣成為一種政治常態。

其實，體制的破壞往往是以某種特殊情況為藉口的。習近平就是這樣。越共也許是學中共，但阮富仲先於習開這個例，對習是有力支持。習可以說，不是他貪戀權位，越共現在也這麼做，表明它具有某種「客觀必然性」。習的黨內反對者就少了一個指責他的理由。

相比越南，緬甸發生的軍隊扣押民選政府領導人的不流血政變震驚了全球。儘管這種事在非洲或者一些太平洋島國還常上演，儘管緬甸長期實行軍政府體制，然而，緬甸畢竟出了一個曾經在全球廣受尊敬的「民主鬥士」翁山蘇姬，並且在她的抗爭和領導下國家的權力實現了有序的和平轉移，民主制度在緬甸已經運行了近十年，雖然有些磕磕碰碰，出現了很多問題，但民選政府和軍方的合作一度還不錯，讓外界誤以為緬甸的民主轉型可能會成功。

軍方此次罷免民選政府，據說理由是受軍方支持的反對黨，指控執政黨在緬甸去（2020）年11月的大選中存在大量舞弊。這個指控和美國大選川普（Donald Trump）與共和黨指控拜登（Joe Biden）和民主黨作弊何其相似，只是後者不能調度美國軍隊。

假如軍隊聽總統調遣，川普是不是也會發動軍事政變，將拜登和民主黨的領導一網打盡？許多川普的支持者就曾慫恿他這麼幹。但現在緬甸軍方做了川普不敢做也做不成的事，廢除民選政府，實行一年的緊急狀態。

緬甸民主出現的挫折，反映在有著長期軍人干政傳統的國家實行民主的脆弱性。同為東協成員國的泰國這些年來的民主轉型也很不順利，已經幾次發生了軍方廢黜民選政府的事情。

對眼下被西方圍堵的中共來說，緬甸軍方的這次行動不啻是天上掉下的又一個「餡餅」，它可以反覆向民眾宣傳灌輸：看，民主不但會出現選舉舞弊，如果條件不具備像緬甸一樣在外部壓力下匆忙實行民主，國家還會陷入內亂，社會不穩定，民眾的生活和安全得不到保障。

而在中共統治下，人民安居樂業，國家蒸蒸日上，民主好還是在中共領導下實行特色社會主義好（它不會說中共專制）不是一目瞭然嗎？一些民眾很可能會被這番說辭打動，認同中共的統治。

中共現在喜歡說世界正處於百年未有之變局，面對這個歷史節點，有時候不得不感慨中共運氣實在好。本來一個疫情讓民眾對習近平政權處理危機的能力深表懷疑，不滿之心四起，衝擊其統治，眼看著它就有點慌亂，可惜疫情在美國的泛濫以及大選的混亂救了中共，現在再加上越南和緬甸，中國的一黨體制和習近平獨裁的合法性，又再得以強化。

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