拜登政府「堅若磐石」的對台政策，是向美國傳統外交路線逐漸靠攏

文：江今葉（中央社駐華盛頓特派員）

美國總統拜登（Joe Biden）上任兩週，新團隊對台政策輪廓逐漸明朗，強調對台的承諾堅若磐石，警告中國停止施壓台灣。但也看見新政府以「民選領導階層」取代「總統」的公開說詞上的微調。

1月20日正式入主白宮的拜登，就職至今正好滿兩週。隨著內閣團隊陸續到位，拜登政府的各項政策內涵也逐漸明朗，包括對台政策在內。

駐美代表蕭美琴出席拜登就職典禮，成為1979年以來第一位獲得美國就職典禮籌備委員會正式邀請出席總統就職的駐美代表。

當時白宮國安會發言人霍恩（Emily Horne）在答覆媒體詢問時表示，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。拜登將與朋友與盟邦站在一起，在亞太地區推動共享的繁榮、安全與價值，其中也包括台灣。

國務卿布林肯（Antony Blinken）在參議院外交委員會提名聽證會上表示，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，不只確保台灣有能力自我防衛，也盼台灣在國際上扮演更大角色。

國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在參議院軍事委員會提名聽證會上也指出，多年來美國對台灣的支持堅若磐石，也獲得跨黨派支持，他上任後會確保美方恪守承諾，支持台灣自我防衛能力。

國務院第一則針對共軍持續擾台的新聞稿中，也重申對台承諾堅若磐石，敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣進行有意義的對話。

兩週來，只要觸及台灣議題，「對台承諾堅若磐石」總會出現，無疑這將是未來四年拜登行政部門對台政策的新基調。

儘管拜登政府堅定延續對台承諾，但相較於前任總統川普（Donald Trump）後期將台灣議題從中國議題獨立出來，拜登政府則較向傳統對台政策傾斜。

前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去（2020）年11月接受電台訪問時公開表示，台灣並非中國的一部分。前總統雷根（Ronald Reagan）制定對台政策所做的工作時就承認這一點，過去30多年美國兩黨政府皆遵循這項政策。

川普政府後期提到台灣時，幾乎不談「一中政策」，越來越少提到美中三公報，更強調《台灣關係法》與雷根時期訂下的六項保證。

至於拜登方面，蓬佩奧於卸任前夕宣布解除對台交往限制，當時仍在準備交接的拜登陣營給媒體的回應雖然表示會落實對《台灣關係法》，也提到美國的一中政策承諾。

此外，相較於川普官員會直接以「總統」或官員頭銜稱呼台灣總統與官員，拜登政府則以過去使用的「民選代表」（elected representatives）、民選領導階層（elected leadership）取代，顯示拜登政府對台政策朝向長期以來美國依循的傳統政策微調。

新聞來源：特派專欄 拜登政府對台政策 承諾堅若磐石但有所微調（中央社）

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