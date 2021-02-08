「男人理性、女人感性」的扁平化印象，如何造成性別社會階層分化？

文：楊鈞傑

電影《關鍵少數》（Hidden Figures）揭示了女性科學家的重要貢獻，打破既定印象。從文理組切入，我們希望讀者跟著我們一起思考，為什麼理性＝科學＝文明？女男在感性與理性的分野，又如何造成性別社會階層的分化？

「文組就是比較廢阿！」「文組只會出一張嘴阿！」「文組邏輯很差！」「文組出來就是沒錢賺阿！」文組總是被理組或大眾拿出來戰，認為根本就是不會念書的人才選的科系。而相對地，理組就被高高捧在天上，不僅被認為有「邏輯思考」能力，或因為數理比較「難」，所以比較「聰明」，更認為是人生成功的代表，「有錢途」之外還被認為「有未來」。

這個文理組的爭論也鑲嵌在理性與感性的紛爭上，更自小分化為男性與女性的生理差異，認為「男性＝理性＝文明」、「女性＝感性＝瘋狂」，從教室到日常生活，都認為男性天生就是有「理性腦」，而女生天生就是屬於「感性腦」。

這些論述不僅引用許多「科學」數據，還透過女男在現實上選擇文理組的差異，來合理化這種現象。然而，這些真的是個人「自由」的選擇嗎？更深一層談論，理性為何總是凌駕於感性之上呢？

男人就是理性腦？女人就是感性腦？

也許有的人會說：「可是在實際上女生的數理就是比男生差啊！」「男生確實平均數理成績比較好啊！」甚至有一派的心理學家（如洪蘭等人）都主張在腦科學中，男性與女性的大腦結構差異有天生上的不同，導致男性比較有組織、系統的計算能力，女性則是擅長語言、溝通、社交、記憶等功能。

這種基於「生理」上的差異，不僅合理化了「男女有別」，更強化了男生選擇理科，女生選擇文組的現象。他們認為，是因為個體的差異在先所以才導致後天的行為選擇差異：因為「生理」而影響「環境」。

然而事實真的是這樣嗎？有另一派的心理學家認為，這些研究根本沒有科學根據，認為這些差異根本是因為後天與社會的訓練所影響，才放大成男女分化的情形，且事實上沒有一個強而有力的證據可以說明男女腦功能的不同。另外，也有研究說明男女數理差距，是在國高中分班後才出現的情形，可見後天培養有可能對於男女數理成績有所影響。

但為什麼女生在實際上多選擇文組？在社會心理學上有「刻板印象威脅」，係指個體在處於刻板印象的環境下，因為心理負擔與自我認同原因，導致工作表現會符合弱勢負面印象，反而強化了社會刻板印象。

舉例來說，科學家進行了一項實驗。在美國社會普遍存在著「白人智商比黑人高」的刻板印象下，科學家對所有人施行字彙測驗，一半的群體會被告知是測驗智力，另一半則被告知是研發新測驗。結果被告知測驗智力的群體，黑人平均得分比白人低，而未被告知組則沒有顯著差異。

同樣地，「男生的數理比女生好」的刻板印象也證實，只要女性在被提醒測驗數理能力的一群中，女性相比於男性的分數就會明顯低，進而弱化女性在團體中的表現，並且因為教學「期待」上的資源分配差異，使得在「自我預言」下女性的數理平均分數比男性低。

「客觀中立」的科學論述：理性＝真實？

然而「科學」帶來的一定是「客觀中立」的「事實」嗎？「科學」真的能解釋所有的一切嗎？

這些自詡為「實證科學」的生理因素，都被當成一種「真實」來看待，舉凡經過實驗、統計而來的結果，都被視為一種普世價值。這種現象自科學革命以來，數學、天文學、物理學、化學、解剖學等都進入主流的學科思維，認為建立一套「知識」或「理論」必須奠基在實證數據上，因為唯有這些經過實驗獲得的數據，才是「客觀」，才是「理性」，才是反映「真實」的，才被稱為「科學」。

因此，這些真的都是大腦差異而來的嗎？許多如洪蘭等腦神經科學專家不斷援引生理基礎來強化「男女有別」的差異，而這個推論方式有兩種危機：第一，「男女有別」強化了既有「男強女弱」的偏見，甚至合理化了理組與文組在社會上資源分配不均的現象。第二，這些「科學家」不僅忽略了社會性的結構因素，反而「倒果為因」，認為「生理差異」影響「環境行為差異」，卻沒想到「社會行為差異（刻板印象）」也可能強化對「生理差異」的認知。

由上述舉例的腦神經科學可以得知，「科學」除了經過實驗外，還必須經過人為解釋，這個詮釋的部分就可以隱藏人們預設的意識形態，人們可以透過數據的相關性來擴大解釋，或者透過操弄特定的變因來達成自我預設的結果，在心理學上更可以透過提問的方式不同而達到截然不同的結果。加上排除其他的環境因素，來簡約公式的生成。更甚者，還有可能出現「倒果為因」的現象。

於是，「科學」不是一套中性論述，而是可能受到實驗者的期望而有所偏誤；「中性」只是用來掩蓋背後的「理性」與「真實」扣連的意識形態。

理性與感性的鬥爭：男人至上的理性主義

然而，我們必須得問，為什麼大家都崇尚這些「理性」獨尊的「科學」，又為什麼這些學科大多數都被男性給獨佔？

相對「科學」而言，感性雖帶來多重的感官世界，卻時常被認為阻礙文明的發展，認為感性帶來的情緒化反應都是「不理智」的行為。感性通常也常被本質化，認為女人就是個「感性的動物」，適合念文學、歷史、社會等，也因為感性帶來的是多重情緒的交織，通常都沒有一個固定的答案，所以時常不被認為是正式的學問，因為科學引導的世界裡，「真理」只有一個。

然而在「真理」之外是什麼？

在知名學者傅柯（Michel Foucault）的研究中就提及，這個奠基於「理性」的真理，是根基於「瘋癲」的想像；因為「瘋癲」才有「文明」，因為「瘋癲」才能凸顯出理性「建構」而來的真理與歷史，瘋癲也在理性獨尊的時代下被隱藏起來。

但「瘋癲」不單只啟蒙時代以來那些「偏差」的人們，更是聚焦在女人的性與同性戀，就如佛洛伊德以降的精神分析學派不斷認為女人總是有「陰莖忌羨」，與同性戀自童年而來的「戀父／母情結」而導致有精神官能症。

相較起來，男人在歷史上總是被置放在一個「理性＝中性」的角色，所有研究都使以男人為出發點與標準；男人不會因為性／別而被過度解釋，因為男人＝理性；男人就是文明，男人就是歷史。

也因此，男人被視為理性的動物的這種刻板印象，就強化了男人在社會上的支配地位，因為男人不被感性所支配，因為男人崇尚的是科學理性，是通往人類文明進步的道路。「男人＝理性＝科學＝文明」，「女人＝感性＝非科學＝不文明」的這種階層二分合理化的反映在社會的刻板印象以及差別待遇。

結論：從心理到結構，交織於性別的弱化機制

因此，在心理上，女性都被視為在理科上不如男性，認為女性的思考能力比男性還弱，加上在結構上，社會獨尊理科的原因，使得大眾認為女性最好就去念那個「沒路用的文科」。從心理到結構上的雙重弱化機制，使得女性在理性主義與父權結構鑲嵌的社會下，永遠劣等於男性。

若要打破這重重桎梏，就必須討論這個科學為何而來？而為什麼理性才是王道？這種「科學」是如何交織在生理上的差異（如大腦差異、腦神經科學），來強化男女在社會上不平等的待遇；又這種扁平化的二分：「男性＝理性」、「女性＝感性」是如何加強了男性在父權體制上的地位，進而導致女人難以衝破在數理界的天花板。

就如《關鍵少數》電影裡，在最後凱薩琳算出那精密的數字，成功協助完成NASA太空計畫前，沒有人認為一個「穿裙子的」有能力完成屬於男人的工作，也沒有人認為女人有那個「頭腦」完成艱難的數理任務。

本文經辣台妹聊性別授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航