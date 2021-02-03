教召新規定：退伍8年未召滿4次者擴大編管至12年，明年起試行「每次14天」

國防部在2月3日的記者會表示，今年教召仍將採取「5到7天」的舊制，並將於3月9日起實施，明年開始則會試行「年年施訓，每次14天」的新制，並預計於2024年全面實施。

針對「退伍後8年教召未達4次」的後備軍人，擴大編管至12年

《UDN》報導，國防部表示今年後備教召將針對退伍後8年內接受教召次數未達4次的志願役、義務役、後備軍士官，以「舊制」方式進行「5到7日」的教召，人數約有3000人。

國防部全民防衛動員室主任韓岡明指出，這些人很大一部分是在過去因為出國、教召時有3歲以下子女等關係而未被召到，從今年開始，會針對這些人把「教召編管期」從8年延長自12年，等於教召未滿4次的後備軍人在退伍12年內都有可能被納入，以確保教召公平性。

記者會中也提到，今年教召自3月9日起實施，教召令已自1月28日起依排定梯次寄發，相關資訊也皆公布於後備軍人網路服務台提供查詢。

《自由電子報》報導，韓岡明表示這次變革主要是針對退伍8年內教召未滿4次的後備軍士官，如果退伍8年內已被召滿4次，基本上不會在退伍9到12年仍被徵召的範疇中。

明年起試行「年年施訓、每次14天」，日薪也可能調整

相對於現行「隔年施訓、每次5-7天」的教召制度，國防部也表示從2022年開始，將開始試行「年年施訓、每次14天」的新制教召，預計於2024年全面實施。

對此國防部強調，在2024年之前，新制與舊制的做法將雙軌同步進行，亦即未來幾年仍可能會使用「隔年施訓、每次5-7天」的教召方式，而非從明年開始將完全使用新制。

在2020年10月，國防部就曾提到「年年施訓、每次14天」的規劃配套，包含將教召時的日薪增加為1.2或1.5倍，也就是從現行義務役每日軍官900元、士官800元、士兵700元，分別提升至軍官1080至1350元、士官960至1200元，士兵840至1050元，但目前仍無定案。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：楊士範