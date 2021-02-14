「高成就的人都是這樣做」——摻水雞湯文裡的各種陷阱

文：謝悟增（ 未成年就開始創業，破產過兩次，幾年後從武術中領悟到帶兵遣將的內功與心法，由人才招募、培訓、企業文化塑造的盲點入手，破解創辦人及創始團隊的思維天花板，助綠色新創公司成功闖關「從0到1」和「從1到10」這兩個最關鍵的階段。同時擔任綠學院綠色帶路人）

綠學院的Julia每年年底會仿效亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）和巴菲特等，給股東、用戶寫一封信，他笑說這是東施效顰，不過這次的主題是「基本功」，我覺得蠻好的，我今天就接續這主題，也來談談人的基本功。

關於人的基本功，你我都看過很多文章，宗教也有許多勸世文、警世文，看完像是喝了一碗心靈雞湯，覺得深受啟發，然後呢？沒有然後了。

我們懂得所有的道理，卻過不好這一生。為什麼？

因為我們想要求快、求速效、求高CP值，十年磨一劍實在太過時了，而且不符合現今高速發展的商業社會。

所以2020年對許多體質有所欠缺的人與企業，是極具末日感的一年。新冠病毒看起來是病毒的問題，但其實是人心、生態失衡的問題，環境的挑戰直接漫延到社會、政治與經濟，計畫趕不上大自然反撲的速度。我們平時並無任何基本功的積累，整天被世界追趕、疲於奔命，無法在各種訊息中保持耐心，失去了生活的中心點，我們不過是世界科技化的一個齒輪，被衝擊實屬正常。

我之所以敢講得這麼篤定，是因為我自己過去十年，也是用這種方式活著，後來當我開始觀察身邊一些我敬重的高成就的人，我發現當這些人談基本功時，都同時避開其可能帶來的陷阱，因此他們練基本功才有功效。

所以這篇文章不僅要給你一碗心靈雞湯，還會加雞塊和麵條，你將拿到一碗熱騰騰的麻油雞麵線。

雞湯的陷阱一：想保持「求知若飢，虛心若愚」，於是什麼公司都待不住，追求成為斜槓青年

因為蘋果的創辦人賈伯斯（Steve Jobs）實在太有名了，他的那句「求知若飢，虛心若愚（Stay hungry. Stay foolish.）」讓很多人受到啟發，於是人人都想朝著理想願景前行，每天都有滿溢的可能性，忙著用知識、活動跟荷爾蒙填滿每一個思緒。

青春無敵確實是蠻好的，但是大多數會說自己是斜槓青年的人，可能只是因為不具備組織溝通能力，或是興趣很多而已，這種人停留在「孤狼」的層次而不自知。[註]

綠色產業發展因為牽涉理念，「求知若飢，虛心若愚」幻化成對理念的執著，這個產業裡的許多人學習到一個錯誤的觀念，求知若飢地找出各種可以證明其理念的證據，然後堅持到底，是非常可怕的事情，這是基本功第一個很大的陷阱。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

雞湯的陷阱二：想建立真正的友誼，大多數的時間卻在IG、臉書po文刷存在感或討拍

現代社會錯綜複雜又層層疊加的關係，是幸褔卻同時是煩惱的泉源，一方面，透過網路溝通，古時候七爺八爺因為等不到人而溺死的悲劇再也不可能發生，人與人之間溝通完全零時差；另一方面卻也因為無時差，許多的青春就如此揮霍，心思浪擲在各種可能性的關係中。在互動中，時而高興時而氣憤，過多不必要的期待，又很容易受到傷害，成為一個社交動物，忘失了自我。

我們每一個人都知道要建立真正的友誼，但我們忘記了應該怎麼做，只知道當一個人po文有很多人按讚時，大概就代表他有很多朋友。

真的是如此嗎？你有沒有仔細想過，那些按你讚的朋友，當關上電腦、掛掉電話，從都會叢林離開、褪去武裝，成為有血有肉的情緒動物時，這些人還在嗎？

關係的質量直接決定明日的「氣力」。友誼，幾乎可以型塑我們生活的光明與黑夜，真正的友誼無法靠網路操作，只能自然生成、熟成。尤其在綠色產業中若想走得長遠，更是需要互相支持，因為環境問題是系統性問題，沒辦法靠著一個天才就獨立解決，因此需要一個具調度資源與協作能力的中介組織從中帶動推展。

雞湯的陷阱三：想持續進步並取得成功，卻嫉妒別人的進步和成功

我們都知道改變不需要馬上，而是每天都進步一點點，只要持續進步，最終一定能成功。你可能覺得這件事最難的是持續，因此許多文章提供關於如何持續的小技巧，幫助你改變。

這些確實都很重要，而我們同時也必須認知到，高成就的人所取得的成就，幾乎都是疊加在別人的成功上取得的成功，綠色產業自然也不例外，因此，嫉妒別人的進步和成功，甚至落井下石，基本上就在確保你的不成功。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

專業工作者經常有文人相輕的毛病，但這就如同《2020年綠學院給全體用戶的一封信—基本功》裡講的，你一定要開始認知到，世界不是由你的專業領域構成的，而是由挑戰構成的。持續進步的努力必須嫁接在認知並願意與他人協作的基礎上，而這就是上一段建立真正的友誼所談論的基本功。

當你能力出一處，不再讓這些無聊的陷阱干擾你培養基本功的時間，建立了足夠的關係後，你已立於不敗，生命不至於浪費，但要與這個不斷加速壓迫眾生的世界交鋒，還欠點火候。你需要以具生命力的好奇心為「經」蓄養朝氣，納關係的支持為「緯」積累氣力，在這個多變的環境中，反覆觀察自己，不斷地經緯交織，在每個交織處標記自己，將標記一步步「撒點」、「成線」、「構面」，化無限為有限，遠離風險對精神的啃食，在多變的世界中持續培養基本功。

註解

延伸閱讀

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航