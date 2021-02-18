《重新丈量世界》：從Google到電台司令，顛覆了許多商業策略的信條

文：傑默爾．洪特（Jamer Hunt）

免費價值

二○一○年，《連線》（Wired）雜誌總編輯安德森（Chris Anderson）出版《免費：商業的未來》一書，提出了形式相對新穎的一種經濟局面，這種局勢緣於資訊網路的興起，以及可以輕易複製的數位事物。

安德森依據摩爾定律——該定律預測，處理資訊的速度，每兩年就會提高一倍——而提出一個觀點：科技潛能的革新讓數位經濟的三大驅動要素，也就是處理速度、頻寬及數位容量，都降低了成本。事實上，以它們降價的速度之快，導致了數位產品的製造、配送及保存成本不斷壓低，最後很可能趨近於無……或者在某些情況下，就是零成本。

無論實際成本是否為零，都已經很接近於零，足以忽略不計。這種幾近無限供應的結果，顛覆了許多商業策略的信條。公司可以幾近免費地供應貨物及服務，但是透過從許多用戶那兒蒐集而來的流量和數據，這些公司還是產出了極為龐大的價值。

如同安德森所指出的，「免費」其來有自。在超級市場停車是免費的，許多行動電話公司也免費提供了電話機。但這些案例是靠交叉補貼在支撐著免費的機制，例如超市中食物的價格比停車費還高，而行動電話的費用，則有待使用者在電話機的通訊合約期間分次償還。

二十世紀有一大部分的時間，廣播與電視服務是免費提供給電波下的大眾，但支付這些免費服務的，則是廣告客戶及他們的第三方客戶。消費者未必知道廣告費用實際上已經加進了商品的額外成本（付給了廣告商，而廣告商又付給了免費的廣播服務）。但是安德森指出的，電子位元世界裡的免費，性質上早已全然不同於原子市場的免費。

以Google為例，它拋出了大量貨品與服務，從搜尋功能到文書處理和電子郵件服務，到Youtube影音內容及圖片儲存，都不要求使用者的任何回饋。但它卻找到了辦法（點擊式廣告型態多少是種發明）把廣告客戶帶進來作為第三方，而賣出了廣告空間，讓Google的使用者觀看。Google已經是幾十億美元的大公司，卻沒有靠它的服務而向用戶收過一毛錢，這是頭腳顛倒的經濟體制中令人矚目的案例。他們靠關注度來賺錢，Google創立了這麼難以置信的好評服務，並藉由從用戶身上搜刮來的數據而獲利。

安德森指出，Google比對手還要聰明。它開發了一種搜尋演算法，隨著網路範圍的擴大而產生更高的效率。然而，他們的競爭者卻隨著網路使用逐漸增加而提高了成本。這家公司有能力因應用戶範圍的擴大而增加服務，卻不必明顯提高成本，並且藉由其他管道來增加年收益。「豐足性（abundance）把某些成本降低到樓地板，」安德森這麼說，「而價值卻因此更上一層樓。」

安德森引用的案例之一，是非主流樂團「電台司令」（Radiohead）決定放棄傳統管道來販售音樂，同時也想嘗試一下這種「免費」經濟的好處——以創新的方式。電台司令樂團不走尋常的零售及發行通路，而選擇在網路上直接將產品賣給粉絲。任何人都可以在網路上下載他們的專輯《彩虹裡》（In Rainbows），而不必支付半毛錢。如果這讓他們覺得划算，或許就願意為這種新的內容支付他們認為應該支付的費用。

重製數位檔案的花費不像傳統壓製唱盤或複寫雷射唱片那樣耗繁，而是接近零成本，所以他們真正的花費是在頻寬、儲存空間，以及管理檔案傳輸協定下的音樂專輯網站，這一切相較於過往所編列的預算，簡直微不足道。結果，《彩虹裡》成了電台司令銷售史上最成功的專輯，下載了超過三百萬份拷貝。他們靠著專輯的數位下載賺進更多的錢，超過他們以往採用過的任何一種發售管道。

在這些案例中，規模的增減並不只按照比例擴大或縮小了經濟的格局，而是整個改寫了規則。Google和電台司令這兩個案例，無論是透過第三方的作法（Google對於廣告的敏銳度），或者樂迷基於對電台司令的榮譽／罪惡感而「依意願付費」，確實將錢賺進手裡了。Google終究找到了一個辦法，拋送了自家的產品而創造了價值。

認知剩餘

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

「維基百科」是另一個賺錢的故事。維基百科完全仰賴積極行動又勇於付出的志願者，整編了無與倫比的大量勞力，而建立起免費的百科全書，成為該領域的一大殺手。為什麼好幾千名無酬勞動者會願意奉獻時間、心力和智慧，來創造這種前所未見的產品？安德森表示，維基百科聲名鵲起而且持續獲得成功，歸因於兩股推力。

首先，志願的勞力付出確實對奉獻者產生了價值，不過，不是金錢的價值。奉獻者毋寧是經由群體、個人成長，以及釋出自己的「認知剩餘」（cognitive surplus）等三種向度，來提升了他們的自尊及成就感。換句話說，這些奉獻可不是出於老闆的要求，他們藉由寫作、苦心鑽研而學到了關於某種主題和興趣的知識，同時也因為自己的努力，而在社群中占有一席之地。

無論這些人是茱蒂．嘉蘭（Judy Garland）的粉絲、LED卡西歐手表的收藏家，或者是抱持某些理念，希望形塑歷史學科對於美國入侵伊拉克的看法，他們的付出都產生了價值，只不過並非我們過去所認知的經濟價值。

維基百科成功的第二股力量，可以直接歸因於它的規模：因為維基百科是那麼的龐大，廣大的使用者之中只需要小小百分比的人來做出貢獻，它就能成功；此處我們再一次見識到，逐漸擴大的使用者規模，讓價值鏈產生了新的形式。安德森估算過，線上百科全書的讀者之中，有大約萬分之一成為作者而有所貢獻。但因為維基百科散播全球，而且對所有人都是免費的，因此它就有了天大的用戶基礎。天大的數量中的小小百分比，可能就是個驚人的大數目了。

豐足經濟

安德森告誡讀者不要從古典經濟學理論中所謂「匱乏」的角度來思考，而是要反過來，從網路所催生「豐足」新經濟的角度來思考。他一再強調，一個東西如果是免費的，新的價值就會從別的地方形成。換言之，隨著規模的改變，難題或機會也跟著改變了。就上述實例來看，人類必須聰明到足以預見新價值的迸生之處，並且捷足先登，才能累積戰利品。

安德森致力於運用書中描述的那些原則，他說服了出版商跟隨他走上免費供應的路子。安德森遵循著網路出版人奧萊理（Tim O’Reilly）的箴言：「作為一名作者，他的敵人不是盜版，而是沒沒無名。」從而鼓舞了他的出版商發展出一種策略，循著這種新經濟趨勢而體悟到的法則。

這本書推出時，你可以在Scribd公司網站或Google Books免費讀到整本書。除了九頁的摘錄內容，整本書不開放下載或列印。而經過了一點刻意的安排和設計，你我都可以下載到整本有聲書，但如果你想下載一本刪節過的有聲書，卻得花上七．四九美元。

至此，我們探見了那個曖昧不明的底部，那是規模對於網路上的定價、價值及內容所造成的後果。豐足經濟觀讓古典經濟學大為失色，使得安德森和他的出版商把自己的定價等級扭曲得像是繩結椒鹽餅，亟欲找出下一次價值會從哪裡冒出頭來。毫無疑問，這裡面有某些「時間就是金錢」的計算，刪節過的有聲書比起免費有聲書來得更耗費時間成本，而且，出版商也只在有限的時間內提供某些免費的版本，用以創造話題。但同樣顯而易見的是，網路的巨大規模，以及製造、配送發行及倉儲的成本暴跌，正在大舉破壞我們所認識的價值。

大數據

數據是怎麼變大的呢？我們在數據的領域，遇到了同樣是系統層面的相變。我們再一次發現，數據領域的規模改變是如何創造出難以預料的新形態知識、訊息洞察與控管。當然，大數據是對規模的一種描述，從數據進化成大數據，走的路徑是由一種性質的資訊轉變為另一種；或者說，大數據的先驅人士讓我們這麼認為。

在觀察者心目中，大數據不只是更多的數據而已。大多數人都把亞馬遜公司視為零售商，銷售的貨品從盥洗用品、玩具、鏈鋸到葡萄柚，無所不包。他們擴大了服務，從販賣貨品走向在自己網站生產原創的串流影視內容，他們也開始設計及製造智慧手機、平板電腦和e-book閱讀器。

在過去很長一段時間，亞馬遜的獲利並不高。儘管在高獲利之前，它在數位發行的版圖已經占有龍頭地位，某個程度並不輸給沃爾瑪、西爾斯百貨之類的實體店家，然而在這個過程中，亞馬遜體認到，雖然它可能會賠錢，或即將脫離自己擅長經營的零售事業，但是就賺錢這個目標來說，還有更重要的事情。

截至二○一五年十月，亞馬遜網路服務公司賺到了亞馬遜公司總收入的百分之八，但令人跌破眼鏡的是，那是亞馬遜營業利潤的百分之五十二；而它雲端事業的利潤超越了該公司其他部門加起來的總收益。

換言之，亞馬遜旗下最快速成長且獲利最高的部門，是供應網路伺服器的容量，以及企業的基礎設施，而不是用無人機來配送尿布。亞馬遜體認到，由數據所牽動的經濟格局中，儲存和數據管理正是一項關鍵性服務。因此他們超前部署，企圖在這個領域中拔得頭籌，在全世界建立了龐大的伺服器農場。這些「農場」通常位於偏遠及氣候寒冷之地，因為伺服器會產生大量的熱能，設置在寒冷之處可以減少成本。他們之所以投入這樣的事業，理由正切合了數據文化與管理的規模轉變的需求。

說到底，新形態的價值，就是讓大數據有別於一般的數據。新價值的形態可以是經濟回饋、術據洞察、更優質的服務、更高度的客製化，或者更密切的控管，我們如今已知的就是這些。

書籍介紹

本文摘錄自《重新丈量世界：二十一世紀數位時代知識論》，漫遊者文化出版

作者：傑默爾．洪特（Jamer Hunt）

譯者：劉盈成

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一種新的思考模式，一種認識世界的方法＝二十一世紀數位時代知識論

針對大數據、量子研究、生態浩劫到網絡恐怖主義，提出本質性思考。

跨領域設計法則，為數位規模失控和意義爆炸，尋求因應之道。

尺度讓人類掌握了看不見的世界

我們形塑了尺度，尺度也形塑了我們！

複雜多變的網路時代，生活充斥著無法計量的數據和超載的資訊。

當事物規模大到打破理解的框架，我們要依據什麼來掌握世界的輪廓？

1GB的硬碟容量有多大？1Mb的文字檔有多小？「雲端」是在天上嗎？

電子郵件一秒鐘就發送到地球的兩端，是一種魔術嗎？

當你盯著電腦螢幕，度量衡完全失靈，如何感知事物的輪廓？

日常生活中，我們依賴各種尺度標準來選擇、判斷和行動。例如，精準調配雞尾酒成分，考慮要不要舉起一個小小孩童，開車時查看速限，挑一雙合腳的鞋，或準時赴一場約會。尺度的運作讓我們得以比較、推理，從微小到巨大，從縮影到全局，從不完整到完整，掌握知識的輪廓。

然而，數位化改變了一切。電腦運算打破了時空規模，超越想像邊界，讓原本熟悉的經驗都變了樣。此外，網路的高度連結讓所有問題環環相扣，每個個人選擇都會影響到全球範圍的社會、經濟和政治。例如，一名青少年駭客可以造成國際高度緊張的情勢；結帳要刷卡還是付現的決定，可能引發全球性環境浩劫……這些失衡與失序代表了尺度比例的混亂，以及我們陷入不安處境的原因。

「這本書，就是要你看見尺度，以及它變形破壞的作用。」從大數據、生態危機、網路攻擊到維基百科和Linux作業系統，作者從規模的巨量化和複雜化突顯出有趣的悖論：我們擁有一個觸手可及的資訊世界，但越瞭解現況，就越無從掌握。

作者透過藝術作品、照片記錄、科技影片、戰爭圖表、空拍街景等案例，揭露計量思維的危險性，並進一步反思，恆動串連的網路為何讓我們變得更麻木與無感，失去了定位。同時，書中以各種策略將身體和感官經驗導入系統，並鼓勵我們在宏觀與微觀之間保持彈性，用全新視角思考問題，找尋新的槓桿點。

Photo Credit: 漫遊者文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航