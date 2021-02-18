《工作必須有錢有愛有意義》：我們常高估做某件事的結果，卻低估了「不做」的後果

文：佐依（Zoey）

在成長的過程中，我一直都是一個興趣非常多元的小孩，經常會吵著爸媽讓我報名芭蕾舞課、水彩繪畫班、鋼琴、書法或是空手道，唯獨一件事是我不只不感興趣，還避之唯恐不及的——下廚。我們家經常外食，就算沒有外食，也都是由媽媽準備好晚餐，我沒有什麼料理的經驗，也不太有料理的天份。

某一次我把雞蛋放到微波爐裡微波，結果雞蛋整個在微波爐裡大爆炸，這大概就是我當時的廚藝程度。有意思的是，儘管我的料理程度如此初階，我還是不太願意去向人請教方法，需要做菜的時候也總是憑著直覺胡亂料理，也許是自尊心作祟，越是知道自己做得不好，就越不好意思去揭露自己的短處。

好在，我的婆婆是美國人，不太會要求我下廚煮飯，某一次的家族聚會，我們一群人一邊在廚房聊天，一邊幫忙分工一部分的料理工序，當時的我正幫忙切花椰菜（我先生派給我最簡單的工作），我婆婆看到我切出來的花椰菜散落一片，因此靠到我身邊跟我說：「你想不想知道一個切花椰菜的小技巧？」我說：「當然好。」她告訴我：「你只要將花椰菜的根部切到一半，然後剩下的部分用折的，不要用切的，就能把花椰菜一束一束的折下，保留頂部的菜花，減少頂端的碎形部分散落在一旁。」

對於當時廚藝只有幼稚園程度的我來說，聽到這些小技巧讓我倍感驚嘆，當下我突然發現，僅僅像是「用折的」這麼簡單的操作方式，我卻沒有意識到能夠這麼做，這又再一次的喚醒我小時候「複製貼上」的丟人記憶，明明知道這不是個最有效率的方式，為什麼卻不願找到解決方式或請教他人，反而用一模一樣的方式不斷地在同一個環節失敗呢？

我們每一個人都會有自己特別擅長或特別有感覺的項目，假設我從小就是一個對下廚很感興趣的人，我相信我的廚藝絕對不會是今天這種程度，但如果你一直都走在傳統職涯道路上，除了工作之外，你沒有其它專業，該怎麼辦呢？最簡單的方式就是先自學，自學到了一個程度，開始虛心請教與接受反饋。

其實，我們現在正面臨的就是由專才變成通才的一場演化，在以往的社會中，每一個人都扮演著一種角色，只要扮演好你的角色，就能在生活中獲得成就感、資源、物質上的快樂以及平安喜樂的人生，然而，隨著生活型態與意識的改變，人們開始追求自己的人生裡扮演不一樣的角色，我看到醫生開始兼職Youtuber、40歲的大哥開始學做部落格，就連我婆婆65歲，都來問我如何在網路上教其他人針織與縫紉。

如果你的熱情剛好是你擅長的事物，那恭喜你！只要你持續花時間去投入這件事，你的功力自然會慢慢加深，但如果你的熱情（或者想要開始嘗試的事）是你完全不熟悉的領域，那又如何呢？這也不是什麼稀奇的事情，這反而是各種年齡的人每天都在面對的事。

我經常在讀者的來信中，發現一個常見的問題：「我想要開始做＿＿＿＿＿，但是我完全沒有這方面的經驗或技能，這該怎麼辦？」其實，這是一個非常好解決的問題，我們也通常把這些事情想得太過複雜，因此遲遲不敢跨出第一步，在這邊，我們可以將「毫無頭緒」步驟化，來執行以下幾件事：

前置作業：資料蒐集與自學（先有普通常識與基礎程度的理解）

步驟一：找人（可以幫助你進步的教練導師或合適人選）

步驟二：找方法（知道有什麼更適合自己的學習方式）

步驟三：找工具（知道有什麼可以加速學習的輔助工具）

沒有經驗或技能，最快的解決方式，就是找「導師」，去請教一個在該領域比你有經驗、有成就的人，是你起步得最快方式。

以我的例子來說，我自己在廚房胡搞瞎搞，都不如和一個有經驗的人請教，花不到五分鐘就解決我切菜切不好的問題；反過來說，你可能也經常幫忙身邊的長輩處理一些電腦的問題，有些長輩花了15分鐘都不知道要怎麼讓文字在Word文件裡置中，這對你來說可能是五秒都不用的小事，想要快速的讓技能純熟，你就是要從身邊去找合適的「人」，這絕對比你自己花大把時間埋頭摸索來得有效率的多。

因此，假設你今天想要學習投資理財，你可以先拿出一張紙跟筆，將你身邊的人脈庫做個清單，你有沒有對股票很熟悉的叔叔、阿姨？你爸媽是否曾經買過房子、當過房東？你是不是有朋友在相關領域工作，或朋友的朋友是不是在銀行上班，你能不能向他請教一些信用貸款或不動產估值的問題？

其實當你仔細思考，你會發現身邊絕對有你可以利用的資源，就算找不到合適的人選，你在網路上Google、或去當地免費圖書館找資料，也絕對能讓你從毫無頭緒到開始有些脈絡。

當你感到徬徨、無助，覺得自己沒有技能就想要打退堂鼓，通常是因為你被過多的想像和無謂的擔憂給困住，而無法看見整件事的「大局觀」。什麼是大局觀？就是你做這件事的目的和初衷以及意義到底為何，當你內心有過多的假設或完美主義過甚，你就會不斷地阻礙自己前進，但如果你什麼都不做，你擔心的事情也全都不會發生，那為何又要花你寶貴的時間來瞎操心呢？又或者是，對，你一開始會做得很爛，你會被嘲笑，你甚至會出現很多錯誤，這些是必然會發生的事情，那所以呢？你到底打算做，還是不做？

我們經常會高估「做」某一件事的結果，卻低估了「不做」所帶來的後果。

如果我們的大局觀清楚，我們便會知道做這件事的用意為何，為了完成這樣的目的，我們的確是會遇到很多挫折，可是沒有挫折，我們也無法成就做這些事情的意義。

因此，遇到無助和擔憂時，不要緊張，我們就慢慢的從身邊熟悉的資源開始，如果身邊沒有資源，你也可以去買書、上課、參加活動，請教一些專家或教練，他們扮演的角色，就是協助你更快速地達成你想挑戰的事情呀，所以請好好利用這些人脈與資源，這樣你在踏出第一步時，就會更有方向和頭緒，心中的確定感增加後，你的技能變好也是遲早的事情。

第二個步驟，當你找到合適的人選後，你要向這些人請教他們的「方法」，你可以先去釐清和拆解一下你想要學習的「具體」目標為何，然後從中開始詢問他們「操練的過程」長什麼樣子。

例如，我如果直接去跟我婆婆說，你能教我下廚嗎？這樣的方向對她來說可能太廣泛，你最好自己要先有一些具體的目標，例如怎麼煎蛋？怎麼做焗烤燉飯？怎麼包出好看的壽司卷？當你的學習目標越清晰，你的學習效果就會越好。因此，帶著目的去學習是第二個步驟的重點。

如果你在想：「但我就是連拆解後的小目標都不知道該從哪裡開始學習？該怎麼辦呢？」我給你的小技巧是：「用故事的角度切入去找靈感，再將靈感與問題具象化。」

我先生的舅舅和舅媽是美國俗稱的「FIRE理財族」，他們35歲就財富自由，現在已經過了30幾年的退休生活。如果你問他們說：「怎麼樣才能達到財富自由？」他們會回你：「開源節流，謹慎投資。」而這麼籠統的答案，可能都不是你我在尋找的答案。

因此，你可以換個方式詢問你的導師：「你當初是在什麼樣的情況下開始接觸＿＿＿？你從哪個領域開始學習？你最先實際嘗試的項目是什麼？為什麼？你的學習時間軸長什麼樣子？」

我問過舅媽許多有關理財和投資的問題，但我發現問問題其實是一件非常有技巧的事，你如果攏統問，對方就會攏統回，但如果你能夠請他們用比較有系統、有脈絡且循序漸進的步驟來告訴你他們的學習和操作方式，這對你來說會比較有明確的學習方向，而我認為最好的詢問方式，就是問出故事與時間軸。

當我請舅舅跟舅媽分享他們的人生故事時，他們跟我分享他們20幾歲的理財方式，他們極度的節省，兩人薪水共用，幾乎能存下一半的收入，第一次投資是買了一顆價值好幾萬美元的鑽石，他們說當初以為這可以是一個保值的財產，但後來覺得這個作法非常愚笨，因為無法錢滾錢；後來他們買了一棟45間套房的公寓，心想從此之後可以 當個悠閒的包租公、包租婆，但45間套房就帶來了45種惱人的房客，他們馬上轉手，決定再也不要逞英雄，往後都開始以家庭式房屋來操作房地產。

在這些故事中，你可以學習到這些人是如何開始的，他們第一步的選擇是什麼？他們做錯了什麼？做對了什麼？為什麼？他們存錢的方法是什麼？他們是如何找到合適的貸款？合適的投資物件？他們選擇投資物件的標準是什麼？為什麼這樣選？在投資裡做過最好的決定是什麼？最後悔的一件事是什麼？

而你也可以從這些故事中，判斷出這個導師的性格與你雷不雷同，他是屬於保守派還是激進派？對於這樣性格的人而言，怎樣的學習方式比較有效？是直接做了再說，在錯誤中學習？還是做好萬全十足的準備，學習抓準進場時機？

如果有機會，你可以和這位導師或教練聊一聊，這不只能夠增加話題趣味性，也可以讓學習變得更生動，如果這個導師並不是你身邊的朋友，你也可以上網查一查他的自傳或生平事蹟，找一找他曾被採訪過的文章或影片，藉以觀察這些人的學習方法，並且挑選出「適合你的」部分，套用在你的生活中。

選擇一個適合你的導師是至關重要的一步，當然，這會考驗到你的判斷能力，和你對你自身的了解程度，我們要自行去判斷你是否喜歡這個老師的風格、理念？你是否認同他的學習策略以及他的態度？如同馬雲曾說的：「比選一間好公司更重要的，是跟對一個好的領導人。」

第三個步驟，我們要從這些人或這些事物上找到你可以使用的資源，你要知道他們曾經在哪樣的教育體系下受到這些專業的培訓？你要去詢問他們使用哪些工具來自學，他們看了哪些書、參加了哪些聚會？在成長大躍進的那段時間做了哪些訓練？

這樣的問題問起來這可能會是：「幫助你最多的一本理財書是什麼？你有沒有最喜歡的投資專家？你的新資訊都是從哪裡來？你有推薦的線上課程嗎？你有沒有認識可靠的房仲或推薦的貸款方案？如果你有理財投資方面的問題，你會向誰求助？」尋找專業人士推薦的學習資源也能有效的幫助你從菜鳥變成專家，這也可以省去你自行摸索所浪費掉的時間。

當你有可以起步的方向、可以使用的工具、可以研究的資源以及可以請教的對象之後，其實你的學習之旅就已All set，剩下的就是技能研磨與刻意練習所需要的毅力與耐力了。

其實，沒有技術、沒有方向，往往都是因為「沒有練習」，有熱情沒技能絕對不該是個讓你退縮的理由，以前的你可能也不會開車，但是現在你怎麼會了呢？因為你有教練、有工具、有技術而且有練習；以前的你可能不會彈吉他，但是當你持續的鍛鍊，你就能夠習得這項技術，這是一件無庸置疑的事。

因此，我們先從彙整身邊的資源開始，如果你今天能夠看到這本書，你就一定有辦法從身邊、從網路上蒐集你需要的資源，接下來就是找人、找方法、找工具，然後開始練功吧！

相關書摘 ▶《工作必須有錢有愛有意義》：能不能加薪，取決於你是不是「有利用價值」的人

書籍介紹

本文摘錄自《工作必須有錢有愛有意義！：把喜歡的事情做成事業，成為斜槓、創業者的提案》，時報文化出版

作者：佐依（Zoey）

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Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航