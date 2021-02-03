菲律賓反恐法違憲爭議：最高法院進行言詞辯論，民眾要求廢止

去年（2020年）菲律賓《反恐怖主義法》（Anti-Terrorism Act of 2020）通過並生效後，因恐有侵害人權之虞，許多民間團體和個人稱該法違憲，共向菲律賓最高法院遞交37份釋憲請願書。昨日（2月2日）位於馬尼拉市（Manila）的菲律賓最高法院該法展開言詞辯論，上千位民眾聚集在院外抗議，要求廢除該法。

《中央社》報導，《反恐怖主義法》去年7月8日生效後，取代了菲律賓原先的反恐法《人類安全法》（Human Security Act of 2007）。《反恐怖主義法》共有58條，在言詞辯論中，請願者將挑戰至少23項條文。菲律賓檢察總長卡里達（Jose Calida）和另外3位律師將為政府辯護這部法律。

《反恐怖主義法》主要引發爭議之處在於，該法允許菲律賓政府竊聽與錄音對可能從事恐怖主義活動者，再者，依法組成的反恐委員會（Anti-Terrorism Council）成員多為政府內閣首長和安全官員，並非獨立的司法單位，並且反恐委員會無需法院逮捕令即可逮捕嫌犯。最後，該法也授權執法機關在未經起訴下，拘留嫌犯24天。

示威民眾圍繞警方架在最高法院外的圍欄高呼「廢止反恐法」、「杜特蒂才是恐怖分子」、「菲律賓國家警察才是恐怖分子」等口號。參與示威的左翼組織新愛國聯盟（Bayan）祕書長雷耶斯（Renato Reyes Jr.）受訪表示，違憲請願者涵蓋菲律賓社會各界人士，包括基層勞工、城市貧困農民、法界專家及不同的組織集結，他們質疑杜特蒂政府為何堅持通過該法。

《Rappler》報導，言詞辯論中主要有七處爭議點。《反恐怖主義法》第4節定義恐怖主義，被請願者批評太過模糊廣泛；第5到14節將恐怖主義相關犯行入罪，當中新的行為包括「威脅、計畫、訓練、實施、提出、引誘和招募」，尤其是「引誘」被請願者批評將侵害由論自由；第16到19節賦予上訴法院未經正式宣判監視恐怖主義嫌疑分子60天的權力，請願者批評這會侵害憲法保障人民不受無理搜索（Searches）和扣押（Seizure）以及隱私的權益。

第25節讓反恐委員會可透過秘密決議指定誰是恐怖份子，一旦經指定反洗錢委員會（AMLC）就可凍結其資產、名字也將被官方公諸於世，請願者批評反恐委員會握有單方面權力且違反合理程序；第27條規範在判決程序結束後恐怖份子將被褫奪公權，且可能是永久性的，請願者指出基於前面條文的不合理，不應做此處罰。

第29節讓反恐委員會無需法院逮捕令即可逮捕嫌犯，並拘留嫌犯24天。請願者指出這違反憲法，也不合乎現有刑法規範——沒有逮捕令最長只能拘留36小時；第34節規範若犯下不能保釋的罪行則可進入家中逮補，不能保釋的罪行也包括被脅迫、引誘他人進行恐怖行為等，請願者批評這侵害人民保釋和居住旅行的權益；第56條撤銷《人類安全法》，請願者指出原法規範若嫌疑犯最後被無罪釋放，政府須進行補償，直接撤銷舊法將侵害受害者受到補償的權益。

紅色標籤

《菲律賓星報》報導，菲律賓政府最早以《反恐怖主義法》起訴的是兩名少數族群阿埃塔（Aeta）農夫Gurung和Ramos，他們在菲律賓全國人民律師聯盟( National Union of Peoples' Lawyers, NUPL)協助下，在言詞辯論開始前向最高法院遞交請願書，要求廢止該法。

他們去年因被指控參與槍戰並殺害士兵，觸犯《反恐怖主義法》第4節當中一個條文「實際或意圖造成他人死亡、嚴重肢體傷害或危及其性命。」而被捕。他們表示遭到拘留並折磨6天，並被強迫坦承自己是菲律賓共產黨（Communist Party of the Philippines）武裝組織新人民軍（New People’s Army）的成員。

《南華早報》報導，《反恐怖主義法》目的之一是政府為了剷除共產主義反抗份子，許多菲律賓人已經被因此被標上死亡標籤，當地人稱為「紅色標籤」（red-tagging）。菲律賓是亞洲陷入共產動亂時間最長的國家，杜特蒂曾多次宣示要在任期中終結它。

人權觀察（Human Rights Watch）指出，反恐委員會的秘書長將由國家主要情報機關菲律賓國家情報調節局 （National Intelligence Coordinating Agency）掌控，該局和國家終結地方共產武裝衝突專案小組（ National Task Force to End Local Communist Armed Conflict）都是由總統直屬的國家安全理事會（National Security Council）所掌握。

菲律賓政府已經盯上數百名共產主義者、村落領袖、農夫、環境保護者、地方記者等。根據聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）2020年6月報告，在2015年菲律賓間至少有248名社會運動者，被指控參與左翼政治團體而被軍警、情報局或專案小組殺害。除了藉機打擊恐怖主義，反對者也擔心此法將導致「再也沒有人可以被稱為合法的異議份子」。

免費法律援助組織（Free Legal Assistance Group）律師Rafael Aquino表示，「紅色標籤不只違反國際人權法，也直接威脅到我們的安全，也對言論自由相當致命，這將損害民主。」

Photo Credit: 中央社 菲律賓最高法院2日展開反恐法言詞辯論，多個民間團體號召民眾前往最高法院示威。示威民眾舉著帶有菲律賓前總統馬可仕照片的標語，呼籲「永不忘記！永不再 （發生）！」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒