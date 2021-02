《地底城市》：洛杉磯惡名昭彰的塞車潮，其實曾有建設大眾運輸系統的壯志

文:馬克.歐文登(Mark Ovenden)

洛杉磯 為路面電車打造的城市

洛杉磯市位於美國加洲太平洋濱,是世上規模最大的都市之一,人口超過四百萬,整個大都會區人口則超過一千兩百萬。即便現今此地的高速公路與塞車惡名昭彰,出乎意料之外的是,洛杉磯其實曾抱有建設大眾運輸系統的雄心壯志。

現代的洛杉磯簡稱LA,都會區坐落於聖塔莫尼卡山(Santa Monica)及聖蓋博山(San Gabriel)下廣闊的平原地區。西元前五千至三千年就有原住民居住於此,西班牙探險家則是在1542年首次抵達,兩百年後又再度回到此地,據說當時已有五千名蓋博里諾族(Gabrielino)居住在現在的洛杉磯盆地。

1781年,四十四名殖民者建立了「聖母天使之后鎮」(Town of Our Lady the Queen of the Angels),雖然號稱是座小鎮,實際上卻只比小型農場大不了多少。到了1820年,小鎮的人口已經來到六百五十人,並受墨西哥統治至1847年。南太平洋鐵路(Southern Pacific)於1867年通車後,洛杉磯有了車站,聖塔菲鐵路(Santa Fe)也在一八八五年延伸至此,洛杉磯接著在1892年發現石油,到了1900年,人口便已超過十萬大關。

洛杉磯的半乾燥氣候

雖然洛杉磯不像一般傳說中的那麼乾燥,但在十九世紀末期,洛杉磯盆地的雨量仍不足以供應居民的飲用水,於是興建了「洛杉磯輸水道」,透過長達六十公里的水道,加上七十公里長的暗渠以及一百五十六公里長的成排明渠,從北方的歐文谷(Owen Valley)輸水。

這項浩大的工程於1905年展開,1913年才宣告完工。工程的成效非常好,連帶使得附近同樣缺水的村莊及城鎮,例如好萊塢等,都宣布要加入洛杉磯,以從中獲益。但這也造成水資源的消耗超出原先預期,導致整個工程接下來必須不斷擴建,包括1930年的莫諾盆地(Mono Basin)擴建,以及1956年的二號輸水道(Second Aqueduct)等。現今的輸水道則是遠自內華達州界處,輸水至加州的洛杉磯。

而八十二公里長的洛杉磯河,則是從城市後方的山脈帶來融雪及雨水。1930年代中期,洛杉磯河經常氾濫,迫使市政府請託美國陸軍工兵部隊改正河道,在四周築起寬闊的混凝土堤防。洛杉磯河空曠的堤防,又稱「水的高速公路」,曾是無數電影及影集取景的地方,包括〈火爆浪子〉(Grease)及〈魔鬼終結者2〉(Terminator 2)等。今日的洛杉磯市政府正和知名的建築師如法蘭克.蓋瑞(Frank Gehry)等人攜手合作,將混凝土堤防改成天然植被的露台,希望讓洛杉磯擁有更環保的樣貌,以便角逐2028年的奧運主辦權。

電車與地鐵

聖塔克拉拉(Santa Clara)地區最初的街道網路,是由西班牙人的都市計畫發展而來,呈現方格狀,擁有開敞的中央廣場。這種風格延續下來,意外地對洛城第一個大眾運輸系統,也就是1873年開始的拓荒者公共馬車公司(Pioneer Omnibus Street Line),帶來重大的助益。

Photo Credit: 遠流提供 (左):洛杉磯輸水道從距離都會很遠的地方取水,輸送至都市裡。(右):太平洋電車公司隧道一隅,隧道通往一九二五年啟用的地鐵終點站大樓,每日平均運量達六萬五千人次,本圖大約於一九四五年前後拍攝,大樓則於一九五五年停用。

不過,因為道路的路面實在太差,因此拓荒者公共馬車公司自第二年起就把載客路線改至春天街(Spring Street)與第六街(Sixth Street)。公共馬車系統可以載客橫越城市,帶來了便利,也促進了鄰近地區的地產買賣,因而在1876年,東洛杉磯一帶(現今的林肯高地Lincoln Heights和鮑伊高地Boyle Heights)也隨著新路線的開通,成為洛杉磯的第一個郊區。

不過這時的大眾運輸系統,仍然是靠馬兒的力量驅動。1877年,另一間洛杉磯及艾利索大道公共馬車公司(Los Angeles and Aliso Avenue Street Passenger Railway)也展開了通往鮑伊高地的路線。郊區——由公共運輸路線帶動發展——自此蓬勃發展,完全將過往人跡罕至、林木蓊鬱的區域,轉變成我們熟悉的現代都市。

1880年代出現了新科技,大眾運輸系統也進入了新動力時代。1885年,第二街纜線運輸公司(Second Street Cable Railway)在地底挖了一條壕溝,埋入纜線,透過纜線往上拉,使得交通工具可以輕易爬上邦克丘(Bunker Hill)陡峭的斜坡,這是馬車無法做到的。因為技術的突破,也促使地形陡峭的洛杉磯西部發展成新的郊區。1887年,電力時代正式到來,洛城隨處可見高架電線。末代的公共馬車運輸,由主街及農業公園公共馬車公司(Main Street and Agricultural Park Street Railroad)提供,僅再撐了十年,就被淘汰了。

當時在洛杉磯市區及鄰近地區,掌控窄軌路面電車的公司叫做洛杉磯鐵路公司(Los Angeles Railway),簡稱LARy,也稱黃色電車公司(Yellow Cars),後來則改稱洛杉磯交通公司(Los Angeles Transit Lines)。該公司是地產大亨亨利.E.杭亭頓(Henry E. Huntington)於1901年併購了幾家公司後設立,他將其他公司的路線和自己原有的合併,使他手中掌握的路線來到二十五條,每條路線都生意興隆,獨家標誌就是漆成黃色的路面電車。

杭亭頓深知,雖然黃色電車非常適合市中心的大眾運輸,但要連接洛杉磯盆地內蓬勃發展的郊區,勢必需要更龐大的系統。於是在1901年,他成立了太平洋電車公司(Pacific Electric Railway Company),合併其他小型或較為偏遠的公司的運輸路線,並用新軌道連接這些路線。新軌道全部採用標準軌距,如此便能發展更大型的都市運輸網路。

太平洋電車公司亮紅色的路面電車,很快就以「紅色電車」之名風行。1911年,野心勃勃的併購政策發展到最高點,因而產生了「新太平洋電車公司」。到了1920年代,該公司已是世界上最大的電車公司,軌道總長度超過一千六百公里,紅色電車的身影,遍布整個南加州地區,加州都會區的骨幹,也因而誕生。

新太平洋電車公司的事業發展極為迅速,各項服務遍及偏遠地區及洛杉磯市中心,公司高層不惜耗資數百萬美元興建地鐵終點站大樓(Subway Terminal Building),各條路線透過長長的隧道交會於此。大樓於1925年啟用,貝爾蒙特隧道(Belmont Tunnel)是當時洛城第一條地下隧道,能縮短市區到偏遠郊區的車程大約十五分鐘。

雖然大樓現存的部分不多,但在希爾街(Hill Street)下方一度擁有六個月台,電車能夠從此處的雙軌隧道一路往西行駛將近兩公里,直至格蘭代爾大道(Glendale Boulevard)的入口,這條路線隨後就以「好萊塢地鐵」(Hollywood Subway)聞名。洛杉磯的電車系統雖已在1960年代關閉,但巨大的地底空間在冷戰時代獲得新生命,成為核子避難所。

汽車的崛起

或許是受到好萊塢地鐵的啟發,洛杉磯市政府及郡政府也產生了自己的狂想,那就是1925年的綜合高速公路交通計畫(Comprehensive Rapid Transit Plan)。該計畫預計建設類似波士頓及芝加哥的高架高速公路,同時也透過隧道和市中心及鄰近地區接壤。在郊區部分,該計畫預計接管某些重要的太平洋電車公司路線,加以拓寬並「立體化」,以達電車及汽車分流。

當時至少有四條應該「即刻開工」的路線後來從未付諸實踐。二戰結束後,該計畫又重新提出,規模也縮減不少,但最後針對地底建設的建議,僅有重新規劃好萊塢地鐵,以及在百老匯大街地底增設一段距離相當短的隧道。不過,這些構想也從未實現。

在1930年代,路面電車和私有汽車交織造成的交通堵塞,已經到達引爆點。南加州汽車協會(Automobile Club of Southern California)呼籲政府興建高架高速公路,並以公車取代電車。可是市政府在規劃高速公路時,依舊在雙向車道的中間預留一塊中央區域,寬度足夠敷設雙軌,本意是讓軌道車輛使用。後來私家汽車越來越多,地面電車的服務才逐漸衰退。

1950年代初期,為了興建嶄新的大型高速公路,充滿爭議的土地收購大行其道,而紅色電車提供的大型都市運輸網路,和密集的在地黃色電車服務,也絕大部份遭到廢棄,剩下的電車路線則由全國城市運輸公司(National City Lines)收購。後來證實,該公司是由通用汽車的高層資助,目的是要摧毀路面電車產業,以強迫人們購買自用汽車。這樁「美國電車大陰謀」(Great American Streetcar Scandal),日後成了1988年電影《威探闖通關》(Who Framed Roger Rabbit)的靈感來源。

洛杉磯捷運系統

雖然先前建造地下隧道的計畫並不成功,洛城依然持續開挖地底隧道。1954年,洛杉磯都會區交通運輸局(Los Angeles Metropolitan Transit Authority)提出建造單軌運輸的構想,這段路線預計從全景市(Panorama City)延伸到長灘(Long Beach),還有一條地鐵從市中心的希爾街下方貫穿而過。但到了1960年,除了完成一些基礎測試之外,幾乎沒有任何成果。

後來出現了新的東西向計畫,納入高架構想,包含一條從威爾夏大道(Wilshire Boulevard)底下經過,通往世紀市(Century City)的長隧道,以及從聖伯納迪諾高速公路(San Bernardino Freeway)上方通過的高架路段。新計畫雖然建造出一條「骨幹路線」,但隨著時間過去,開工仍然遙遙無期。其他構想也陸續出現,像是1968年的「五線系統」。這些想法,雖然在當時沒有順利落實,但看起來和現今洛杉磯的捷運網路仍非常類似。

情況不能一直這樣空轉,1970年代中期,洛杉磯已迫切需要大眾運輸系統,市政府討論了許多提案,以便替這座幾乎快被廢氣嗆死、天空一片灰濛濛、汽車上癮的城市,建造完善的捷運系統。最後,在1980年,選民終於投票同意開徵稅收,以供應建造洛杉磯捷運系統的資金。

經過數年的設計,洛杉磯捷運系統於1985年動工,藍線於1990年6月正式啟用。藍線在地底的部分較少,為的是方便和紅線交會。紅線則於1993年完成,大部分都位於隧道中。至於絕大多數路段皆為高架的綠線,則是在1995年啟用。洛杉磯捷運的某些車站,堪稱是擁有精美裝飾的地底教堂,例如好萊塢─藤街站(Hollywood/Vine)等。

邦克丘

1970年代的洛杉磯市區自動導引捷運系統(LA Downtown People Mover),目標是要建造一條二點五公里長、設有四個車站的運輸路線,其中一個車站位於地底隧道之中,介於花街(Flower Street)和希爾街之間,地面則是靠近第三街和奧利佛街(Olive Street)附近。雷根政府在1981年暫停這個計畫時,隧道其實已經開挖,一小段沿著第三街的區域留存至今。如果邦克丘隧道順利完工,那麼就能連接當時已經開始興建的洛杉磯捷運系統。

邦克丘附近的區域中,有不少隧道至今仍然對公眾開放,據信這些隧道是在二十世紀初期陸續完工,主要連接該區域的政府機關,雖然裝飾相當簡陋,這些隧道仍和著名的芝加哥地下通道(Chicago Pedway)一樣,呈現了當時政府秘密通道的樣貌。

未來洛城

洛杉磯目前有許多新計畫正在進行,包括新的地底車站、路段,以及規劃中的新轉運站等,轉運站將會連結數條路線。邦克丘地區也終於擁有自己的新捷運站。

此刻洛杉磯擁有兩個都會軌道運輸擴展計畫,完全扭轉了自己的交通前途,這也是任何大城市罕見的。特斯拉公司創辦人,億萬富翁伊隆.馬斯克(Elon Musk)的「無聊公司」(Boring Company)先前已著手研發驚人的超迴路列車(Hyperloop),這個超高速的運輸系統,能夠把車廂裡的乘客快速載到遠處,日前又宣布將投入以洛杉磯週邊地區為主、速度較慢的運輸網路計畫。而用來測試的第一條路線,將會是和四○五號高速公路平行的十點五公里「隧道」。另外,該公司也已向政府申請其他幾條路線的許可。

Photo Credit: 遠流提供 洛杉磯捷運系統中最美麗,裝飾也最具創意的捷運站:紅線的好萊塢─高地站(Hollywood/Highland)。該站於二○○○年啟用,設計師雪莉雅.克萊恩(Sheila Klein)將其稱為「地下女孩」(Underground Girl)。

Photo Credit: 遠流提供

好萊塢─藤街站及無聊公司的測試用隧道

談到對洛杉磯的印象,人們通常不會提及它的地底奇景。洛杉磯的地底建設確實也是晚近才開始發展,但最近幾年越來越豐富。1925年的地鐵終點站在當時算是個突破,使用期間跟壽命卻相當短,原因或許是加州人偏好私家車,使得洛杉磯花了很長時間,才發展出健全的捷運系統。但當一切於1990年代大功告成時,光是建築風格及設計,就讓漫長的等待值回票價,自此洛杉磯的地底建設,也越發蓬勃發展。

Photo Credit: 遠流提供 好萊塢─藤街站的裝飾,和其他數座B線(又稱紅線)的捷運車站同為捷運站的典範。洛城藝術家,別名麻古(Magu)的吉爾伯.魯漢(Gilbert Luján)選擇光線作為主題,搭配週邊的電影工業,試圖在設計中呈現電影放映機的光線、南加州的陽光、好萊塢群星的風貌等三種光芒。這座車站擁有兩部派拉蒙電影公司的古董電影放映機,屋頂則以空膠卷盒組成。在這幅設計師構想圖中,柱子是棕櫚樹,「黃磚路」則帶領乘客回到地表。

Photo Credit: 遠流提供 特斯拉創辦人馬斯克,除了提出「超迴路列車」的想法(把磁浮車廂放在真空密閉管線中,以音速發射,可快速橫越寬廣的距離),最近也正在醞釀另一個速度較慢的計畫。馬斯克二○一七年創辦了無聊公司,屬於SpaceX的子公司,隔年就於加州霍桑市(Hawthrone)開闢了一條數公里的測試用隧道,將汽車放在金屬「溜冰鞋」或雪橇中輸送,時速最高可達一百六十公里,人車可透過電梯抵達隧道。如果測試順利,這條隧道還能直接延伸到西木區(Westwood)。而另一條連接洛杉磯國際機場及庫佛市(Culver City)的隧道,則是能將漫長的四十五分鐘地上路程,縮短成僅需五分鐘的地下旅程。

