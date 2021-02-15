《地底城市》：洛杉磯惡名昭彰的塞車潮，其實曾有建設大眾運輸系統的壯志

文：馬克．歐文登（Mark Ovenden）

洛杉磯 為路面電車打造的城市

洛杉磯市位於美國加洲太平洋濱，是世上規模最大的都市之一，人口超過四百萬，整個大都會區人口則超過一千兩百萬。即便現今此地的高速公路與塞車惡名昭彰，出乎意料之外的是，洛杉磯其實曾抱有建設大眾運輸系統的雄心壯志。

現代的洛杉磯簡稱LA，都會區坐落於聖塔莫尼卡山（Santa Monica）及聖蓋博山（San Gabriel）下廣闊的平原地區。西元前五千至三千年就有原住民居住於此，西班牙探險家則是在1542年首次抵達，兩百年後又再度回到此地，據說當時已有五千名蓋博里諾族（Gabrielino）居住在現在的洛杉磯盆地。

1781年，四十四名殖民者建立了「聖母天使之后鎮」（Town of Our Lady the Queen of the Angels），雖然號稱是座小鎮，實際上卻只比小型農場大不了多少。到了1820年，小鎮的人口已經來到六百五十人，並受墨西哥統治至1847年。南太平洋鐵路（Southern Pacific）於1867年通車後，洛杉磯有了車站，聖塔菲鐵路（Santa Fe）也在一八八五年延伸至此，洛杉磯接著在1892年發現石油，到了1900年，人口便已超過十萬大關。

洛杉磯的半乾燥氣候

雖然洛杉磯不像一般傳說中的那麼乾燥，但在十九世紀末期，洛杉磯盆地的雨量仍不足以供應居民的飲用水，於是興建了「洛杉磯輸水道」，透過長達六十公里的水道，加上七十公里長的暗渠以及一百五十六公里長的成排明渠，從北方的歐文谷（Owen Valley）輸水。

這項浩大的工程於1905年展開，1913年才宣告完工。工程的成效非常好，連帶使得附近同樣缺水的村莊及城鎮，例如好萊塢等，都宣布要加入洛杉磯，以從中獲益。但這也造成水資源的消耗超出原先預期，導致整個工程接下來必須不斷擴建，包括1930年的莫諾盆地（Mono Basin）擴建，以及1956年的二號輸水道（Second Aqueduct）等。現今的輸水道則是遠自內華達州界處，輸水至加州的洛杉磯。

而八十二公里長的洛杉磯河，則是從城市後方的山脈帶來融雪及雨水。1930年代中期，洛杉磯河經常氾濫，迫使市政府請託美國陸軍工兵部隊改正河道，在四周築起寬闊的混凝土堤防。洛杉磯河空曠的堤防，又稱「水的高速公路」，曾是無數電影及影集取景的地方，包括〈火爆浪子〉（Grease）及〈魔鬼終結者2〉（Terminator 2）等。今日的洛杉磯市政府正和知名的建築師如法蘭克．蓋瑞（Frank Gehry）等人攜手合作，將混凝土堤防改成天然植被的露台，希望讓洛杉磯擁有更環保的樣貌，以便角逐2028年的奧運主辦權。

電車與地鐵

聖塔克拉拉（Santa Clara）地區最初的街道網路，是由西班牙人的都市計畫發展而來，呈現方格狀，擁有開敞的中央廣場。這種風格延續下來，意外地對洛城第一個大眾運輸系統，也就是1873年開始的拓荒者公共馬車公司（Pioneer Omnibus Street Line），帶來重大的助益。

Photo Credit: 遠流提供 （左）：洛杉磯輸水道從距離都會很遠的地方取水，輸送至都市裡。（右）：太平洋電車公司隧道一隅，隧道通往一九二五年啟用的地鐵終點站大樓，每日平均運量達六萬五千人次，本圖大約於一九四五年前後拍攝，大樓則於一九五五年停用。

不過，因為道路的路面實在太差，因此拓荒者公共馬車公司自第二年起就把載客路線改至春天街（Spring Street）與第六街（Sixth Street）。公共馬車系統可以載客橫越城市，帶來了便利，也促進了鄰近地區的地產買賣，因而在1876年，東洛杉磯一帶（現今的林肯高地Lincoln Heights和鮑伊高地Boyle Heights）也隨著新路線的開通，成為洛杉磯的第一個郊區。

不過這時的大眾運輸系統，仍然是靠馬兒的力量驅動。1877年，另一間洛杉磯及艾利索大道公共馬車公司（Los Angeles and Aliso Avenue Street Passenger Railway）也展開了通往鮑伊高地的路線。郊區——由公共運輸路線帶動發展——自此蓬勃發展，完全將過往人跡罕至、林木蓊鬱的區域，轉變成我們熟悉的現代都市。

1880年代出現了新科技，大眾運輸系統也進入了新動力時代。1885年，第二街纜線運輸公司（Second Street Cable Railway）在地底挖了一條壕溝，埋入纜線，透過纜線往上拉，使得交通工具可以輕易爬上邦克丘（Bunker Hill）陡峭的斜坡，這是馬車無法做到的。因為技術的突破，也促使地形陡峭的洛杉磯西部發展成新的郊區。1887年，電力時代正式到來，洛城隨處可見高架電線。末代的公共馬車運輸，由主街及農業公園公共馬車公司（Main Street and Agricultural Park Street Railroad）提供，僅再撐了十年，就被淘汰了。

當時在洛杉磯市區及鄰近地區，掌控窄軌路面電車的公司叫做洛杉磯鐵路公司（Los Angeles Railway），簡稱LARy，也稱黃色電車公司（Yellow Cars），後來則改稱洛杉磯交通公司（Los Angeles Transit Lines）。該公司是地產大亨亨利．E．杭亭頓（Henry E. Huntington）於1901年併購了幾家公司後設立，他將其他公司的路線和自己原有的合併，使他手中掌握的路線來到二十五條，每條路線都生意興隆，獨家標誌就是漆成黃色的路面電車。

杭亭頓深知，雖然黃色電車非常適合市中心的大眾運輸，但要連接洛杉磯盆地內蓬勃發展的郊區，勢必需要更龐大的系統。於是在1901年，他成立了太平洋電車公司（Pacific Electric Railway Company），合併其他小型或較為偏遠的公司的運輸路線，並用新軌道連接這些路線。新軌道全部採用標準軌距，如此便能發展更大型的都市運輸網路。

太平洋電車公司亮紅色的路面電車，很快就以「紅色電車」之名風行。1911年，野心勃勃的併購政策發展到最高點，因而產生了「新太平洋電車公司」。到了1920年代，該公司已是世界上最大的電車公司，軌道總長度超過一千六百公里，紅色電車的身影，遍布整個南加州地區，加州都會區的骨幹，也因而誕生。

新太平洋電車公司的事業發展極為迅速，各項服務遍及偏遠地區及洛杉磯市中心，公司高層不惜耗資數百萬美元興建地鐵終點站大樓（Subway Terminal Building），各條路線透過長長的隧道交會於此。大樓於1925年啟用，貝爾蒙特隧道（Belmont Tunnel）是當時洛城第一條地下隧道，能縮短市區到偏遠郊區的車程大約十五分鐘。

雖然大樓現存的部分不多，但在希爾街（Hill Street）下方一度擁有六個月台，電車能夠從此處的雙軌隧道一路往西行駛將近兩公里，直至格蘭代爾大道（Glendale Boulevard）的入口，這條路線隨後就以「好萊塢地鐵」（Hollywood Subway）聞名。洛杉磯的電車系統雖已在1960年代關閉，但巨大的地底空間在冷戰時代獲得新生命，成為核子避難所。

汽車的崛起

或許是受到好萊塢地鐵的啟發，洛杉磯市政府及郡政府也產生了自己的狂想，那就是1925年的綜合高速公路交通計畫（Comprehensive Rapid Transit Plan）。該計畫預計建設類似波士頓及芝加哥的高架高速公路，同時也透過隧道和市中心及鄰近地區接壤。在郊區部分，該計畫預計接管某些重要的太平洋電車公司路線，加以拓寬並「立體化」，以達電車及汽車分流。

當時至少有四條應該「即刻開工」的路線後來從未付諸實踐。二戰結束後，該計畫又重新提出，規模也縮減不少，但最後針對地底建設的建議，僅有重新規劃好萊塢地鐵，以及在百老匯大街地底增設一段距離相當短的隧道。不過，這些構想也從未實現。

在1930年代，路面電車和私有汽車交織造成的交通堵塞，已經到達引爆點。南加州汽車協會（Automobile Club of Southern California）呼籲政府興建高架高速公路，並以公車取代電車。可是市政府在規劃高速公路時，依舊在雙向車道的中間預留一塊中央區域，寬度足夠敷設雙軌，本意是讓軌道車輛使用。後來私家汽車越來越多，地面電車的服務才逐漸衰退。

1950年代初期，為了興建嶄新的大型高速公路，充滿爭議的土地收購大行其道，而紅色電車提供的大型都市運輸網路，和密集的在地黃色電車服務，也絕大部份遭到廢棄，剩下的電車路線則由全國城市運輸公司（National City Lines）收購。後來證實，該公司是由通用汽車的高層資助，目的是要摧毀路面電車產業，以強迫人們購買自用汽車。這樁「美國電車大陰謀」（Great American Streetcar Scandal），日後成了1988年電影《威探闖通關》（Who Framed Roger Rabbit）的靈感來源。

洛杉磯捷運系統

雖然先前建造地下隧道的計畫並不成功，洛城依然持續開挖地底隧道。1954年，洛杉磯都會區交通運輸局（Los Angeles Metropolitan Transit Authority）提出建造單軌運輸的構想，這段路線預計從全景市（Panorama City）延伸到長灘（Long Beach），還有一條地鐵從市中心的希爾街下方貫穿而過。但到了1960年，除了完成一些基礎測試之外，幾乎沒有任何成果。

後來出現了新的東西向計畫，納入高架構想，包含一條從威爾夏大道（Wilshire Boulevard）底下經過，通往世紀市（Century City）的長隧道，以及從聖伯納迪諾高速公路（San Bernardino Freeway）上方通過的高架路段。新計畫雖然建造出一條「骨幹路線」，但隨著時間過去，開工仍然遙遙無期。其他構想也陸續出現，像是1968年的「五線系統」。這些想法，雖然在當時沒有順利落實，但看起來和現今洛杉磯的捷運網路仍非常類似。

情況不能一直這樣空轉，1970年代中期，洛杉磯已迫切需要大眾運輸系統，市政府討論了許多提案，以便替這座幾乎快被廢氣嗆死、天空一片灰濛濛、汽車上癮的城市，建造完善的捷運系統。最後，在1980年，選民終於投票同意開徵稅收，以供應建造洛杉磯捷運系統的資金。

經過數年的設計，洛杉磯捷運系統於1985年動工，藍線於1990年6月正式啟用。藍線在地底的部分較少，為的是方便和紅線交會。紅線則於1993年完成，大部分都位於隧道中。至於絕大多數路段皆為高架的綠線，則是在1995年啟用。洛杉磯捷運的某些車站，堪稱是擁有精美裝飾的地底教堂，例如好萊塢─藤街站（Hollywood/Vine）等。

邦克丘

1970年代的洛杉磯市區自動導引捷運系統（LA Downtown People Mover），目標是要建造一條二點五公里長、設有四個車站的運輸路線，其中一個車站位於地底隧道之中，介於花街（Flower Street）和希爾街之間，地面則是靠近第三街和奧利佛街（Olive Street）附近。雷根政府在1981年暫停這個計畫時，隧道其實已經開挖，一小段沿著第三街的區域留存至今。如果邦克丘隧道順利完工，那麼就能連接當時已經開始興建的洛杉磯捷運系統。

邦克丘附近的區域中，有不少隧道至今仍然對公眾開放，據信這些隧道是在二十世紀初期陸續完工，主要連接該區域的政府機關，雖然裝飾相當簡陋，這些隧道仍和著名的芝加哥地下通道（Chicago Pedway）一樣，呈現了當時政府秘密通道的樣貌。

未來洛城

洛杉磯目前有許多新計畫正在進行，包括新的地底車站、路段，以及規劃中的新轉運站等，轉運站將會連結數條路線。邦克丘地區也終於擁有自己的新捷運站。

此刻洛杉磯擁有兩個都會軌道運輸擴展計畫，完全扭轉了自己的交通前途，這也是任何大城市罕見的。特斯拉公司創辦人，億萬富翁伊隆．馬斯克（Elon Musk）的「無聊公司」（Boring Company）先前已著手研發驚人的超迴路列車（Hyperloop），這個超高速的運輸系統，能夠把車廂裡的乘客快速載到遠處，日前又宣布將投入以洛杉磯週邊地區為主、速度較慢的運輸網路計畫。而用來測試的第一條路線，將會是和四○五號高速公路平行的十點五公里「隧道」。另外，該公司也已向政府申請其他幾條路線的許可。

Photo Credit: 遠流提供 洛杉磯捷運系統中最美麗，裝飾也最具創意的捷運站：紅線的好萊塢─高地站（Hollywood/Highland）。該站於二○○○年啟用，設計師雪莉雅．克萊恩（Sheila Klein）將其稱為「地下女孩」（Underground Girl）。

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好萊塢─藤街站及無聊公司的測試用隧道

談到對洛杉磯的印象，人們通常不會提及它的地底奇景。洛杉磯的地底建設確實也是晚近才開始發展，但最近幾年越來越豐富。1925年的地鐵終點站在當時算是個突破，使用期間跟壽命卻相當短，原因或許是加州人偏好私家車，使得洛杉磯花了很長時間，才發展出健全的捷運系統。但當一切於1990年代大功告成時，光是建築風格及設計，就讓漫長的等待值回票價，自此洛杉磯的地底建設，也越發蓬勃發展。

Photo Credit: 遠流提供 好萊塢─藤街站的裝飾，和其他數座B線（又稱紅線）的捷運車站同為捷運站的典範。洛城藝術家，別名麻古（Magu）的吉爾伯．魯漢（Gilbert Luján）選擇光線作為主題，搭配週邊的電影工業，試圖在設計中呈現電影放映機的光線、南加州的陽光、好萊塢群星的風貌等三種光芒。這座車站擁有兩部派拉蒙電影公司的古董電影放映機，屋頂則以空膠卷盒組成。在這幅設計師構想圖中，柱子是棕櫚樹，「黃磚路」則帶領乘客回到地表。

Photo Credit: 遠流提供 特斯拉創辦人馬斯克，除了提出「超迴路列車」的想法（把磁浮車廂放在真空密閉管線中，以音速發射，可快速橫越寬廣的距離），最近也正在醞釀另一個速度較慢的計畫。馬斯克二○一七年創辦了無聊公司，屬於SpaceX的子公司，隔年就於加州霍桑市（Hawthrone）開闢了一條數公里的測試用隧道，將汽車放在金屬「溜冰鞋」或雪橇中輸送，時速最高可達一百六十公里，人車可透過電梯抵達隧道。如果測試順利，這條隧道還能直接延伸到西木區（Westwood）。而另一條連接洛杉磯國際機場及庫佛市（Culver City）的隧道，則是能將漫長的四十五分鐘地上路程，縮短成僅需五分鐘的地下旅程。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《地底城市：你不知道的神秘空間、奇景、交通網絡與指揮總部》，遠流

作者：馬克．歐文登（Mark Ovenden）

譯者：楊詠翔、吳琪仁

【作者介紹】

馬克．歐文登，知名英國作家、演講人、英國皇家地理學會成員。他在英國廣播公司第四頻道開設關於字形的節目，也是英國廣播公司的廣播節目主持人，著作主題圍繞在都市環境，還有大眾運輸網絡的建築、指示符號設計與字形選擇等。他最暢銷的書籍包含《全球交通路線圖（Transit Maps of the World）》、《環球偉大鐵路地圖（Great Railway Maps of the World）》、《巴黎地鐵風格（Paris Metro Style）》以及《倫敦地鐵設計（London Under）》。

【本書特色】

蒙特婁、多倫多廣大的地下購物空間，風雨無阻

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Photo Credit: 遠流提供

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航