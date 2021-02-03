還在問邀請碼？語音聊天社群Clubhouse爆紅，背後技術疑跟中國「聲網」有關

「你拿到邀請碼了嗎？」近日推出的語音社群App Clubhouse，因為聚集各界名人、意見領袖，加上數量有限的邀請碼， 迅速在網路上爆紅。不過現在卻傳出Clubhouse使用的核心技術，可能跟中國的上海兆言網絡科技有限公司—聲網（Agora）有關連。

Clubhouse是一款只有拿到邀請碼才能加入的語音社群，2020年2月於矽谷成立，剛推出時使用規模只有千人，而且都是特定關係的人士才能加入；不過到了去年12月，已經有60萬人註冊，成長速度飛快。加上近日特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在Clubhouse上開講，也讓這個社群再次爆紅，已經超過了200萬名用戶。2021年1月21日，Clubhouse估值達到10億美元。

雖然Clubhouse聲稱， 背後的軟體開發商為美國公司Alpha Exploration，不過，中國媒體「TechWeb」2月1日指出，Clubhouse的即時語音聊天技術技術是基於聲網（Agora），而非自己研發，更稱「為了保證聽眾和嘉賓之間的實時交流，應該是全在於聲網，而沒有走CDN（內容傳遞網路）分發。」

雖然 Clubhouse和聲網皆尚未證實這樣的關係，但是據 《南華早報》掌握消息， Clubhouse就是使用聲網的技術。 業內人士也公開表示，Clubhouse這個炙手可熱的社群平台，就是使用中國公司的服務；財經科技網站「Interconnected」創辦人Kevin Xu就直接發文，指Clubhouse是「建造在聲網上」。

Agora, the Chinese company powering Clubhouse, sees stocks soar as investors try to cash in on Silicon Valley’s hottest social media platform https://t.co/an1ghfp50p — SCMP News (@SCMPNews) February 2, 2021

聲網2012年在中國起家，主要是通過API（應用程式介面）把自己打造的SDN（軟體定義網路）開放出來，供開發者使用，支援各種開發者平台（Android、iOS、macOS、Web、Windows、Linux）與框架。Kevin Xu稱，世界上任何區域的開發者都可以使用聲網的API，大多數的開發者都可以在不付一毛錢的情況下做出一些新點子來（開發者每月有1萬分鐘的免費使用時間）。

聲網的創辦人兼執行長趙斌，曾是Webex（一個網路視訊會議服務，後被思科收購）的創始工程師之一，曾與Zoom創辦人袁征共事過。趙斌更把自己第一家公司賣給了中國的直播平台YY，當上了技術長。

Kevin Xu更直指，如果沒有聲網API的彈性、可負擔性和成熟度，Clubhouse可能都不會存在，或起碼需要進一步的時間來重建。當Clubhouse在2020年3月發布第一版時，聲網已經是一家成熟的，即將上市的公司（聲網於2020年6月公開上市， 截至目前市值為74億美美元 ）。

聲網的官方網站並沒有寫到Clubhouse為合作開發者之一，但有列出多款合作開發App。根據聲網2020年Q3財報，有超過80％的收入都來自中國，在疫情最為嚴重、中國不得不將所有課程拉上線時，聲網的技術曾支撐起多達2萬名學生的虛擬教室。不過，由於聲網的商業模式是隨用隨付，隨著Clubhouse的使用量大增，應該也會對聲網的業務成長有所貢獻。

而聲網與Clubhouse的關聯炒作，除了讓聲網股價水漲船高外，也意外讓另一家跟Clubhouse「撞名」的公司獲利。根據《CNBC》，聲網 的股價在2月1日時曾於盤中創下每股81.48美元的歷史新高。Clubhouse Media Group則飆升逾116％，零股交易至17.99美元的高位。

不過，Clubhouse Media Group是一間去年被中國廣西同濟健康醫療集團股份公司（Tongji Healthcare Group）收購的行銷媒體公司，與近日爆紅的語音Clubhouse一點關係也沒有。

Clubhouse能檢視用戶通訊連絡人，資料是否被送中？

《風傳媒》報導， 隨著與聲網的關係遭到披露，Clubhouse的隱私安全性也引發質疑，因為中國有立法要求境內公司提供蒐集數據。

中國2017年通過的《國家情報法》，該法規定中國全體須協助情報蒐集，第10條寫道：「國家情報工作機構根據工作需要，依法使用必要的方式、手段和渠道，在境內外開展情報工作。」第14條指出：「國家情報工作機構可以要求有關機關、組織和公民提供必要的支持、協助和配合。」

而Clubhouse要求用戶在註冊時提供手機號碼，並授權軟體開發商能檢視該用戶通訊錄上聯絡人列表，這意味著用戶的所有聯繫人都被記錄並存儲在開發商服務器上。另外如果Clubhouse使用聲網的技術，用戶資料與使用期間的聲音是否會被「送中」？香港媒體「Winandmac Media」嘗試聯繫Clubhouse公關，但尚未得到回覆。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範