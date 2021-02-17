《商業造神》：企業如何達成卓越績效？答案是首先要避免「光環效應」

文：菲爾．羅森維格（Phil Rosenzweig）

光環效應如何影響公司文化？

公司文化常被認為是影響企業績效的重要因素。同樣地，對於公司文化的重要性也有各種傳聞逸事。當然，在思科和艾波比身上發生的故事，也出現在其他公司。一九八二年的泰諾（Tylenol）事件，有七個人因為吃下含有氰化物的膠囊致死，雖然死亡事件僅限於芝加哥地區，但是嬌生公司（Johnson & Johnson）還是採取史無前例的作法，將泰諾從全美商店下架。雖然這次的下架行動損失一億美元，卻為嬌生公司贏得各方讚譽。

嬌生公司怎能如此迅速採取果斷的應變措施？執行長詹姆斯．柏克（James E. Burke）說：「企業文化。當泰諾悲劇發生時，是企業文化凝聚大家的向心力。如果沒有企業文化，我們不可能如此有效率地處理這次危機。」按照柏克的說法，嬌生公司有幸依靠強健的企業文化，才能安然度過這次危機。只有嬌生公司的員工認同公司對於顧客的健康、做對的事和坦白正直的經營理念，才能夠採取迅速、協調的行動。

泰諾和嬌生公司的故事確實很吸引人，但是任何事情背後都可能有一篇動人的故事。如果要證明公司文化對企業績效有重大影響，就必須蒐集各家公司資料，並且歸納出類型。哈佛商學院的約翰．科特（John Kotter）和詹姆斯．海斯凱特（James Heskett）曾進行過這類研究，且於一九九二年出版《公司文化與績效》（Corporate Culture and Performance，暫譯）一書。

科特和海斯凱特對強健公司文化的定義是：「所有的經理人擁有相同的價值觀和做事方法。」這些公司應該擁有「一種風格和一種做事方法，能夠凝聚內部、對共同目標有強烈使命感、士氣昂揚，而且行為一致，不受規範和官僚體系的羈絆。」這是重點——具有強健文化的公司不需要層層規範和教條，因為員工擁有共同的價值觀和做事方法。

科特和海斯凱特首先檢定「強健文化」和高績效的關連性。他們如何衡量「文化的強烈」？衡量公司文化的方法是否能避免光環效應的影響？未必。他們只是要求經理人根據一到五的量表，衡量自己公司文化的強度。當然，結果就是文化強度和績效具有正相關——正如預期的光環效應。但是，故事還沒結束。科特和海斯凱特認為，即使有強健的文化，如果無法「適合」競爭環境，還是難以產生高績效。

於是，他們檢定第二項假設：公司文化應該「適合」自己的環境。如何檢定是否「適合」？受訪者根據評分一（非常不適合）到七（非常適合）的量表作答。分析結果顯示，高績效公司的平均是六．一，低績效公司的平均是三．七。這結果符合自我評估的預期，同樣是意料中的事。當績效高時，經理人認為公司文化「適合」環境，一旦績效差，則感覺公司文化和環境格格不入。若結果不是這樣，才叫人大感意外。

科特和海斯凱特進一步了解，如果具有強健的文化很好，可以適合環境的更好，而或許能隨時間調適的最好。但是，要如何衡量文化的適應力？最佳方式便是觀察公司文化長期的演變，同時採用不受光環效應影響的觀察指標，不過那曠日廢時。於是，科特和海斯凱特假設文化適應力和兩件事有密切關係：第一是「領導力」，他們認為，強勢領導的公司應該比較能順應情勢的改變。他們詢問受訪者：「公司文化重視主管領導力的程度高或低？」然後請受訪者以七級的量表作答。高績效公司的平均得分是六分，低績效公司的平均低於四分。答案不出所料，受訪者把成功的企業歸因於傑出領導力。

第二個衡量適應力的指標是顧客導向的程度。其理由是，顧客導向的企業傾向迅速調整，績效表現較佳。這種說法不無道理，但如前述，請經理人評估自己公司顧客導向的程度，結果仍難脫光環的籠罩。結果顯示，高績效公司得分平均為六，而低績效公司只有四分。不過因為沒有顧客導向的獨立指標，無從得知究竟是顧客導向導致文化適應力強，進而影響公司績效，還是高績效公司的員工容易認為自己的公司非常顧客導向。從光環效應的角度而言，後者的可能性也很高。

儘管科特和海斯凱特的研究，在邏輯和資料正確性方面有根本上的缺失，但仍然自認為證明了公司文化和績效有因果關係。他們的結論如下：

公司文化對於財務績效有重要的影響。我們發現，企業文化如果重視重要的對象（顧客、股東和員工）和各階層主管的領導力，則績效表現遠高於沒有這些特質的公司。比較過去十一年的表現，前者營業額成長六八二％，而後者只有一六六％；前者的員工數增加二八二％，後者只有三六％；前者的股價上揚九○一％，後者為三六％；而且淨利增加七五六％，後者只有一％。 注意最後一項比較：同時關心顧客、股東和員工的公司，過去十一年淨利成長七五六％，大幅領先其他沒有做到的公司。除了關心股東報酬之外，如果兼顧其他利害關係人的權益，便可以帶來豐厚的回饋。

注意上述字眼「重要的影響」。這種結論就是科學研究的結果：如果這麼做，結果就會這樣。這項研究的結論讓人印象深刻，也可能是正確的。但是科特和海斯凱特採取的方法有先天的缺陷，使我對結論存疑。

不過基本上，我認為強烈顧客導向會產生優良的績效。在其他條件不變的情況下，企業如果傾聽顧客的聲音、擁有客製化的產品和服務、努力滿足顧客，通常會有比較好的績效表現。但是，不應該直接問受訪者：「你們是顧客導向的公司嗎？」如此得到的答案，必定受到公司績效的影響，往往只是光環效應。

衡量是否顧客導向，必須設計一些與績效無關的指標。公司文化也是同樣的情況。當然，員工如果擁有共同的價值觀，工作默契十足，則容易決策明快、合作無間。不過，衡量公司文化的強度、適應力或調適性時，如果只是詢問員工，因為員工對於公司績效已有定見，就容易失去客觀立場。此時，應該觀察的是不受績效左右的特定行動、政策和行為。

商業假象二：關連性與因果關係的錯覺

若要回答企業最根本的問題——如何達成卓越績效？答案不言自明：首先要避免光環效應。研究員必須蒐集不受績效影響的資料，讓自變數可以獨立解釋一些現象。所幸，有一群優秀的人才，深入思考資料獨立的問題，進行嚴謹周延的研究。但是，即使研究人員刻意避開光環效應的干擾，仍無法明確指出高績效的動因。為什麼？

從史蒂芬．古爾德的例子可以得到一些啟示：十九世紀，美國因為酒醉被逮捕的人數和浸信會牧師人數成正比，卻無從判斷當中的因果關係。究竟是酒醉的人數增加，使得社會更關注道德問題，因而增加對牧師的需求，還是牧師增加而使美國人酗酒？或者，兩者毫不相干，而是像整體人口增加等其他因素造成的。如果只是掌握事情的相關性，實在無從判斷因果關係。

根據關連性推論當中的因果關係，是企業研究常犯的錯誤。以員工滿意度及公司績效的關係為例，我們很自然會認為，滿意的員工造就公司的卓越績效。畢竟，滿意的員工，工作較勤快、工時較長，也較在乎如何讓顧客滿意。這種邏輯推論言之有理。但是，衡量員工滿意度時，不能只是問：「你對工作滿意嗎？」因為答案很可能受到光環效應的影響。如果假設觀察一個不受光環效應影響的指標—員工流動率為例，我們會發現和績效有高度相關。

接著，挑戰在於找出兩者之間的因果關係。是否員工流動率低，導致公司績效比較好？也許沒錯，因為穩定的員工，或許提供更可靠的顧客服務，花在招募和訓練新進員工的時間也較少。或者是，公司績效卓越降低了員工流動率？這也可能正確，因為賺錢又成長的公司，能提供獎勵和優渥的環境以及成長機會。經理人必須要分辨得出前因後果，才能決定將資源放在提升滿意度或其他目標上，做出最合理的配置。

假設，現在要研究員工教育訓練對公司績效的影響。首先要挑選不受到績效光環效應影響的指標，像是訓練總費用、每位員工訓練天數、教育訓練的機會等。如果，結論是教育訓練經費愈多的公司，績效愈高。該如何解讀這種結果？能夠就此推論在職訓練能夠導致高績效嗎？未必，因為賺錢的公司可能才有較充裕的資金投資教育訓練。只要蒐集的資料是某一個時間點——橫切面，便無從判斷因果關係。心理學家愛德溫．洛克（Edwin Locker）曾強調這一點：研究相關性也許有助於找出可能的因果假設，但這並不是科學的方法。相關性本身毫無意義。」

或許有人認為，顧問公司比較能夠區分相關性和因果關係的差別。其實不盡然，著名的貝恩企管顧問公司，二○○六年在公司網站上宣稱：「貝恩的客戶優於股市整體表現的四倍。」根據一九八○到二○○四年的圖表顯示，名列標普五○○裡的企業，股價上升約十五倍，而貝恩客戶的成長約是六十倍—市場成長率的四倍。這無非想告訴我們，經過貝恩調教的公司，能夠產生卓越績效。

但是，這種說法犯了兩個重大錯誤：第一，正如某位貝恩發言人所說，這些是貝恩客戶從以前到現在的資料，用來和標普指數每季表現進行比較的結果。過去二十五年間，兩者有四○○％的差距，如果以一百季計算，平均每季相差距略高於一％—一．四％。換言之，並不是說這數字不重要，而是績效若要優於對手四倍，必須連續二十五年中每季都能領先這個差距。然而，一般顧問公司的歷史不過數年，很少有二十五年以上的，所以這種績效差距有誇大之嫌。

第二個缺點，也是現在討論的重點，貝恩公司充其量不過是表達一種相關性，並不是因果關係。即使貝恩公司客戶每季的績效表現優於市場平均一％以上，是否就代表接受貝恩公司的教導就能產生高績效？這只是推測，或許是真的。有沒有可能只有賺錢的企業才付得起貝恩的顧問費。這再次顯示，單純的相關性透露的訊息十分有限。

提升解釋因果關係的能力，必須蒐集不同時期的資料，才可以明確剝離某種變數對於後續結果的影響。這種稱為縱切面觀察法，雖然曠日費時、費用昂貴，但比較能避免從簡單的關連性推論出因果關係的錯誤。例如：透過這種方法，能夠觀察顧問公司當時的建議，是否提高往後幾期的績效。

馬里蘭大學（University of Maryland）教授班傑明．史耐德（Benjamin Schneider）和同事近期提出一份研究，利用縱切面方法檢視員工滿意度和公司績效，企圖找出兩者之間的因果關係。他們蒐集好幾年的資料，同時觀察滿意度和公司績效的變化。

結果發現，以資產報酬率、每股盈餘衡量的財務績效指標，對於員工滿意度影響的程度，遠大於員工滿意度對績效的影響。這似乎顯示，一支優秀團隊是員工滿意度的重要原因，而高滿意度員工對公司績效的幫助則很有限。史耐德如何抽絲剝繭，找出兩者的因果關係？蒐集長期的資料。當然，根據某一時間點蒐集的資料，比較容易做出因果關係的假設。但是，那會產生錯覺。

書籍介紹

本文摘錄自《商業造神：光環效應如何打造超完美企業神話？破解九大假象，有效思考績效、策略及轉型真相》，商業周刊出版

作者：菲爾．羅森維格（Phil Rosenzweig）

譯者：徐紹敏

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Photo Credit: 商業周刊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航