《地底城市》：一再於廢墟中重建的東京，成為世界上經濟最發達的城市之一

文：馬克．歐文登（Mark Ovenden）

東京 相遇在巨型都市中

東京都會區是世界上人口最稠密的地區，位於日本關東平原，擁有超過三千八百萬人口，面積達一萬三千五百平方公里，GDP更高達一點八兆美元，因而同時也是世界上經濟最發達的城市。東京座落於本州島的東京灣，這是日本四大島嶼中面積最大的一座，城市歷經多次地震摧殘，一再於廢墟中重建，中心歷史最悠久的區域原稱「江戶」，即江口之意，不過當時江戶還不是日本首都。要一直到1868年，才由明治天皇建立了現代的東京，意為「東邊的城市」，並將日本首都由京都遷至此處。

自然的力量

東京是一座非常龐大的城市，但其所處的地理位置，使城市很容易受到各式自然災害影響，特別是地震、海嘯、及水災三者，這也連帶影響到都市的建設，包括地上及地下。

受到某種不知名的興奮及無法滿足的慾望影響，東京充滿了摩天大樓，這些摩天大樓的地基都打得相當深，以便牢牢抓緊岩床。而新建的建築，則是必須在錯綜複雜的地底設施、下水道、及地鐵間，殺出一條生路，以打下足夠穩固的地基，使地上的建物不致倒塌。東京目前擁有至少三百座高度超過一百公尺的建築，而在最近幾次的大規模地震中，這些超高的建築物都安然無恙。

都市化的足跡遍及整個東京灣，以前從東邊的木更津，經東京市區，開車到西邊的川崎，需時大約九十分鐘。但在1970年代，展開了一項計畫，預計興建一條包含跨海大橋及海底隧道的公路，連接廣闊的東京灣兩岸。經過將近十年的工期，斥資一百一十億美元，東京灣跨海公路（Tokyo Bay Aqua-Line）於1997年啟用，將原先一百公里的路途，大幅縮短為十四公里。海底隧道深達四十五公尺，長達九點六公里，啟用時為世界上最長的海底汽車隧道。

Photo Credit: 遠流提供 東京灣跨海公路於1997年啟用，包括跨海大橋及海底隧道。照片中顯示的部分，為高架公路與海底隧道銜接處，而中央的人工島則是海底隧道通風系統的所在位置，稱為「海螢火蟲休息站」，含有廁所、休息區、餐廳、遊樂中心等設施。

而21世紀啟用的山手隧道更是打破了長度紀錄，長達十八公里，該構想最初於1970年代出現時，是設計為高架高速公路，但飽受環保人士批評，最終於二十年後改採隧道形式，光是建造起始路段，就花了十五年，又過了十年才全線通車。

除了地震之外，水災是東京的另一個問題，因為東京雨量非常高，夏天雨季的時雨量高達一百毫米，1991年發生的大型水災，曾造成三萬棟建築物淹水。為了處理颱風帶來的過多雨量，東京政府提出了相當瘋狂的計畫，稱為「首都圈外郭放水路」（Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel），簡稱「G-Cans」，此外還擁有「地下神殿」的外號。

這座防洪系統擁有五座巨大的混凝土蓄水池，位於東京北邊四十五公里的春日部，地底五十公尺深處，蓄水池之間由六點五公里長的隧道連結，每座蓄水池的容量高達六十七萬平方公尺。防洪系統的建造於1993年展開，總共花了十三年，斥資二十億美金，但這些代價都值得！

每年這些巨大的蓄水池，都會被颱風帶來的雨水注滿好幾次，水滿了之後，將會安全排入江戶川，最後匯入東京灣。現代大多運用排水系統，來處理過多的雨水，但這些雨水，最後卻是匯入歷史悠久的聚居地附近，例如江戶及小傳馬町。

有些說法認為，1700年時，江戶是世界上最大的城市，1678年進行的「人口普查」顯示江戶人口為五十七萬零三百六十一人，到了1721年，可能已經超過一百萬人，因而處理廢水，便成了一個重大的問題！當時的學者曾記錄用人力及船隻處理廢水，但最近考古學家發現了1864年的神田下水道，總長大約六十五公里，格局方正，為木製的管線及水道，此外，江戶後來也從四十三公里外的山上，引進多摩川的河水。

Photo Credit: 遠流提供 這幅設計師構想圖，描繪「G-Cans」防洪空間中巨大的混凝土柱及天花板。

地下自行車塔

為了處理東京空間不足的問題，數以萬計的腳踏車也必須轉往地下停放，東京的腳踏車通勤率為百分之十五左右，在一個規模如此巨大的城市，這代表路面會被好幾萬輛腳踏車塞爆。解決方法便是將腳踏車停放在巨大的地下停車塔中，稱為EcoCycle，下方的插圖描繪了從街道各處的小型停車亭進入地底的自行車，是如何停放於地下停車塔中。

由於日本地形多山，供都市發展的平原空間有限，使得都市的房價居高不下，平面停車場更是成了天方夜譚，因而目前大部分的現代建築，都設有數層地下停車場，但是即便如此，近來仍出現許多自行車，佔據了寶貴的都市空間。於是政府便設立了地下自行車塔，在地底埋設深達十三公尺的圓柱型停車塔，擁有特殊設備，能夠從地面上的入口，直接將自行車停入地底，過程完全自動，車主回來取車時，自行車便從地底升起，過程十分快速。

Photo Credit: 遠流提供

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都市運輸網路

東京是個非常巨大的都會區，而日本又是個對鐵路著迷的國家，因此東京都會區擁有全世界最密集的運輸網路，也可說是理所當然，而其中大多數的路段都位於地底。除了郊區通勤路線外，東京的大眾運輸系統，主要由兩個機構控制：民營的東京地鐵株式會社（Tokyo Metro），擁有九條路線共計一百七十九個車站，路線總長達一百八十公里、以及國營的都營地鐵（Toei Subway），擁有四條路線共計九十九個車站，路線總長為一百○八公里。

Photo Credit: 遠流提供 從這張東京都會區的鳥瞰圖，僅能窺見世界最大都會區的一角，地底下埋藏的設施與交通服務，只能用眼花撩亂來形容。東京的GDP將近兩兆美元，面積達一萬三千五百平方公里。

東京地下鐵道株式會社的銀座線於1927年啟用，是東京第一條地鐵路線，也可以說是亞洲第一座地鐵，雖然嚴格來說，從1915年起，在東京的主要車站下方，就設有郵政鐵路，但該路線僅供郵件運送，無法運送乘客。

但銀座線最初的成功，卻演變為乘客的惡夢，因為乘客人數實在太多，據說為了搭一趟五分鐘的地鐵，可能需要等上兩小時。1938年，東京的第二條地鐵啟用，由東京高速鐵道株式會社（Tokyo Rapid Transit Company）經營。東京地下鐵道株式會社及東京高速鐵道株式會社於二戰後合併，並更名帝都高速度交通營團（Teito Rapid Transit Authority）。

接下來的數十年間，又新增了許多路線，包括2008年啟用的副都心線，是東京地鐵深度最深的路線，其中東新宿站深達三十五公尺，該線也提供特快車服務，不會停靠某些車站。

奇怪的是，雖然服務距離很長，東京地鐵的廢棄車站卻寥寥可數，像是千代田區的萬世橋站，屬於東京地鐵第一線，於1930年啟用，但在隔年路線繼續往鄰近的河流延伸時，便遭廢棄。

東京的地底城市

東京地鐵近來啟用的新路線，包括第六線日比谷線及第七線大江戶線，興建的速度都比預期還快，使得有些人推測，這些路線可能使用了先前便已存在的隧道。

日本作家秋庭俊（Shun Akiba）認為，現代的東京下方，擁有一座隱藏的地底城市，他起初是無意間在檔案中，發現幾條看起來像是標示錯誤的神祕隧道，位於地鐵下方，接著便開始著手調查。隨著調查逐漸深入，情況也越來越撲朔迷離，他開始注意到從現存的地鐵路線中，延伸出去的神祕隧道，但這些隧道卻不存在於任何地圖或是工程檔案中。

東京大眾運輸路線的總長度，在官方說法中大約是兩百五十公里左右，但秋庭俊認為，東京下方擁有的隧道長度，可能長達兩千公里。他也列出了建立在巨大地底空間之上的建築物，這些空間先前便已存在，卻沒有出現在任何檔案中，例如日本國立國會圖書館（National Diet Library）的地下八層空間，就不是由該機構所建。秋庭俊寫道：「這些都市地底設施，很有可能是為了核子戰爭興建。」然而，針對這些神秘的空間，日本政府從未正面回應。

世界最深的地基

六百三十四公尺高的東京晴空塔，目前是日本最高的建築，但其地位很快就會被超越，因為對現代耐震科技非常有信心的日本建築師，已經開始計畫興建世界最高的摩天大樓，稱為天空里程塔（Sky Mile Tower），預計將建於東京灣外填海而成的小島，高達一千七百公尺，擁有四百層樓，可供五萬五千人居住。可想而知，這座摩天大樓將擁有世界最深的地基，不過要看到這個壯舉成真，可能需要不少耐心，因為目前預計的完工時間為西元2045年。

相關書摘

書籍介紹

本文摘錄自《地底城市：你不知道的神秘空間、奇景、交通網絡與指揮總部》，遠流

作者：馬克．歐文登（Mark Ovenden）

譯者：楊詠翔、吳琪仁

【作者介紹】

馬克．歐文登，知名英國作家、演講人、英國皇家地理學會成員。他在英國廣播公司第四頻道開設關於字形的節目，也是英國廣播公司的廣播節目主持人，著作主題圍繞在都市環境，還有大眾運輸網絡的建築、指示符號設計與字形選擇等。他最暢銷的書籍包含《全球交通路線圖（Transit Maps of the World）》、《環球偉大鐵路地圖（Great Railway Maps of the World）》、《巴黎地鐵風格（Paris Metro Style）》以及《倫敦地鐵設計（London Under）》。

【本書特色】

蒙特婁、多倫多廣大的地下購物空間，風雨無阻

莫斯科神秘的「深層軍用地鐵系統」

墨西哥市地鐵線上的猛瑪象與祭祀神殿

赫爾辛基在冷戰時期開鑿出的巨大避難空間，如今持續擴大

東京市區驚人的地下神殿：首都圈外郭放水路與全球最密集的運輸網路

華府地下，竟有一個小型捷運系統，供聯邦公務員使用

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航