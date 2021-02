《地底城市》：一再於廢墟中重建的東京，成為世界上經濟最發達的城市之一

文:馬克.歐文登(Mark Ovenden)

東京 相遇在巨型都市中

東京都會區是世界上人口最稠密的地區,位於日本關東平原,擁有超過三千八百萬人口,面積達一萬三千五百平方公里,GDP更高達一點八兆美元,因而同時也是世界上經濟最發達的城市。東京座落於本州島的東京灣,這是日本四大島嶼中面積最大的一座,城市歷經多次地震摧殘,一再於廢墟中重建,中心歷史最悠久的區域原稱「江戶」,即江口之意,不過當時江戶還不是日本首都。要一直到1868年,才由明治天皇建立了現代的東京,意為「東邊的城市」,並將日本首都由京都遷至此處。

自然的力量

東京是一座非常龐大的城市,但其所處的地理位置,使城市很容易受到各式自然災害影響,特別是地震、海嘯、及水災三者,這也連帶影響到都市的建設,包括地上及地下。

受到某種不知名的興奮及無法滿足的慾望影響,東京充滿了摩天大樓,這些摩天大樓的地基都打得相當深,以便牢牢抓緊岩床。而新建的建築,則是必須在錯綜複雜的地底設施、下水道、及地鐵間,殺出一條生路,以打下足夠穩固的地基,使地上的建物不致倒塌。東京目前擁有至少三百座高度超過一百公尺的建築,而在最近幾次的大規模地震中,這些超高的建築物都安然無恙。

都市化的足跡遍及整個東京灣,以前從東邊的木更津,經東京市區,開車到西邊的川崎,需時大約九十分鐘。但在1970年代,展開了一項計畫,預計興建一條包含跨海大橋及海底隧道的公路,連接廣闊的東京灣兩岸。經過將近十年的工期,斥資一百一十億美元,東京灣跨海公路(Tokyo Bay Aqua-Line)於1997年啟用,將原先一百公里的路途,大幅縮短為十四公里。海底隧道深達四十五公尺,長達九點六公里,啟用時為世界上最長的海底汽車隧道。

Photo Credit: 遠流提供 東京灣跨海公路於1997年啟用,包括跨海大橋及海底隧道。照片中顯示的部分,為高架公路與海底隧道銜接處,而中央的人工島則是海底隧道通風系統的所在位置,稱為「海螢火蟲休息站」,含有廁所、休息區、餐廳、遊樂中心等設施。

而21世紀啟用的山手隧道更是打破了長度紀錄,長達十八公里,該構想最初於1970年代出現時,是設計為高架高速公路,但飽受環保人士批評,最終於二十年後改採隧道形式,光是建造起始路段,就花了十五年,又過了十年才全線通車。

除了地震之外,水災是東京的另一個問題,因為東京雨量非常高,夏天雨季的時雨量高達一百毫米,1991年發生的大型水災,曾造成三萬棟建築物淹水。為了處理颱風帶來的過多雨量,東京政府提出了相當瘋狂的計畫,稱為「首都圈外郭放水路」(Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel),簡稱「G-Cans」,此外還擁有「地下神殿」的外號。

這座防洪系統擁有五座巨大的混凝土蓄水池,位於東京北邊四十五公里的春日部,地底五十公尺深處,蓄水池之間由六點五公里長的隧道連結,每座蓄水池的容量高達六十七萬平方公尺。防洪系統的建造於1993年展開,總共花了十三年,斥資二十億美金,但這些代價都值得!

每年這些巨大的蓄水池,都會被颱風帶來的雨水注滿好幾次,水滿了之後,將會安全排入江戶川,最後匯入東京灣。現代大多運用排水系統,來處理過多的雨水,但這些雨水,最後卻是匯入歷史悠久的聚居地附近,例如江戶及小傳馬町。

有些說法認為,1700年時,江戶是世界上最大的城市,1678年進行的「人口普查」顯示江戶人口為五十七萬零三百六十一人,到了1721年,可能已經超過一百萬人,因而處理廢水,便成了一個重大的問題!當時的學者曾記錄用人力及船隻處理廢水,但最近考古學家發現了1864年的神田下水道,總長大約六十五公里,格局方正,為木製的管線及水道,此外,江戶後來也從四十三公里外的山上,引進多摩川的河水。

Photo Credit: 遠流提供 這幅設計師構想圖,描繪「G-Cans」防洪空間中巨大的混凝土柱及天花板。

地下自行車塔

為了處理東京空間不足的問題,數以萬計的腳踏車也必須轉往地下停放,東京的腳踏車通勤率為百分之十五左右,在一個規模如此巨大的城市,這代表路面會被好幾萬輛腳踏車塞爆。解決方法便是將腳踏車停放在巨大的地下停車塔中,稱為EcoCycle,下方的插圖描繪了從街道各處的小型停車亭進入地底的自行車,是如何停放於地下停車塔中。

由於日本地形多山,供都市發展的平原空間有限,使得都市的房價居高不下,平面停車場更是成了天方夜譚,因而目前大部分的現代建築,都設有數層地下停車場,但是即便如此,近來仍出現許多自行車,佔據了寶貴的都市空間。於是政府便設立了地下自行車塔,在地底埋設深達十三公尺的圓柱型停車塔,擁有特殊設備,能夠從地面上的入口,直接將自行車停入地底,過程完全自動,車主回來取車時,自行車便從地底升起,過程十分快速。

Photo Credit: 遠流提供

Photo Credit: 遠流提供

都市運輸網路

東京是個非常巨大的都會區,而日本又是個對鐵路著迷的國家,因此東京都會區擁有全世界最密集的運輸網路,也可說是理所當然,而其中大多數的路段都位於地底。除了郊區通勤路線外,東京的大眾運輸系統,主要由兩個機構控制:民營的東京地鐵株式會社(Tokyo Metro),擁有九條路線共計一百七十九個車站,路線總長達一百八十公里、以及國營的都營地鐵(Toei Subway),擁有四條路線共計九十九個車站,路線總長為一百○八公里。

Photo Credit: 遠流提供 從這張東京都會區的鳥瞰圖,僅能窺見世界最大都會區的一角,地底下埋藏的設施與交通服務,只能用眼花撩亂來形容。東京的GDP將近兩兆美元,面積達一萬三千五百平方公里。

東京地下鐵道株式會社的銀座線於1927年啟用,是東京第一條地鐵路線,也可以說是亞洲第一座地鐵,雖然嚴格來說,從1915年起,在東京的主要車站下方,就設有郵政鐵路,但該路線僅供郵件運送,無法運送乘客。

但銀座線最初的成功,卻演變為乘客的惡夢,因為乘客人數實在太多,據說為了搭一趟五分鐘的地鐵,可能需要等上兩小時。1938年,東京的第二條地鐵啟用,由東京高速鐵道株式會社(Tokyo Rapid Transit Company)經營。東京地下鐵道株式會社及東京高速鐵道株式會社於二戰後合併,並更名帝都高速度交通營團(Teito Rapid Transit Authority)。

接下來的數十年間,又新增了許多路線,包括2008年啟用的副都心線,是東京地鐵深度最深的路線,其中東新宿站深達三十五公尺,該線也提供特快車服務,不會停靠某些車站。

奇怪的是,雖然服務距離很長,東京地鐵的廢棄車站卻寥寥可數,像是千代田區的萬世橋站,屬於東京地鐵第一線,於1930年啟用,但在隔年路線繼續往鄰近的河流延伸時,便遭廢棄。

東京的地底城市

東京地鐵近來啟用的新路線,包括第六線日比谷線及第七線大江戶線,興建的速度都比預期還快,使得有些人推測,這些路線可能使用了先前便已存在的隧道。

日本作家秋庭俊(Shun Akiba)認為,現代的東京下方,擁有一座隱藏的地底城市,他起初是無意間在檔案中,發現幾條看起來像是標示錯誤的神祕隧道,位於地鐵下方,接著便開始著手調查。隨著調查逐漸深入,情況也越來越撲朔迷離,他開始注意到從現存的地鐵路線中,延伸出去的神祕隧道,但這些隧道卻不存在於任何地圖或是工程檔案中。

東京大眾運輸路線的總長度,在官方說法中大約是兩百五十公里左右,但秋庭俊認為,東京下方擁有的隧道長度,可能長達兩千公里。他也列出了建立在巨大地底空間之上的建築物,這些空間先前便已存在,卻沒有出現在任何檔案中,例如日本國立國會圖書館(National Diet Library)的地下八層空間,就不是由該機構所建。秋庭俊寫道:「這些都市地底設施,很有可能是為了核子戰爭興建。」然而,針對這些神秘的空間,日本政府從未正面回應。

世界最深的地基

六百三十四公尺高的東京晴空塔,目前是日本最高的建築,但其地位很快就會被超越,因為對現代耐震科技非常有信心的日本建築師,已經開始計畫興建世界最高的摩天大樓,稱為天空里程塔(Sky Mile Tower),預計將建於東京灣外填海而成的小島,高達一千七百公尺,擁有四百層樓,可供五萬五千人居住。可想而知,這座摩天大樓將擁有世界最深的地基,不過要看到這個壯舉成真,可能需要不少耐心,因為目前預計的完工時間為西元2045年。

