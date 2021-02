《運動健護全書》：睡眠品質不佳造成的涓滴效應——更容易疼痛、受傷與感染

文:馬克.巴伯斯(Marc Bubbs)

突破極限:睡眠品質與長度的影響

要成為人中之龍,你必須頻繁且努力地訓練,這就是高水平運動的現實。運動員總是不停地突破極限,希望引發訓練適應,讓自己更龐大、快速、強壯等。但,劇烈訓練是否會影響睡眠?例如,橄欖球和足球選手若劇烈增加訓練負荷,睡眠長度就會顯著下降。把自己逼得太緊,似乎得付出「睡眠代價」。如果不靠適當的復原平衡這個代價,你就注定會遭殃。證據十分清楚:在非常劇烈的訓練區塊把自己逼得太緊的運動員,容易出現睡眠總長度減少的狀況。

若不納入考量,睡眠減少可能會影響復原和適應能力。此外,運動類型也有可能讓睡眠債變多。游泳和划船等運動項目傳統上是在一大清早的時候練習,而研究也顯示,游泳和划船選手睡得較少,在清晨訓練之前也會感覺比較累。清晨訓練也會對晚間的練習或比賽造成負面效應。如果你是跟少年或大學運動員,或者晚上比賽之前得早起練習的高水平運動員一起工作,那就要特別考慮到這點。睡眠不足導致表現不佳,看來是免不了的。

耐力運動員需要的睡眠,可能比球隊或肌力運動的選手還要多。卡加利加拿大運動研究所(Canadian Sport Institute in Calgary)的睡眠專家艾咪・本德(Amy Bender)博士指出,耐力運動的訓練時間通常較長、時常會在清晨鍛鍊,再加上高訓練量對耐力運動員的神經系統,會造成較多負擔,這些可能都是他們需要較多睡眠的原因。睡眠不足損及耐力表現的實際機制是什麼,我們並不清楚,但是有些研究推論,可能是由於自覺運動強度增加,抑制了運動能力。

睡眠剝奪對好幾項主觀健康測量值都會造成負面影響,包括疲勞、心情、痠痛、抑鬱和困惑。缺乏睡眠的影響是會不斷累積的,假使一星期都沒有充足的睡眠,就會影響週末的表現,因為研究發現,平日累積的睡眠債跟週末反應時間變差有關。在重大比賽之前,睡眠債也會顯露無遺。有七成的運動員說自己在比賽前一晚會睡得不好(主要是因為比賽引起的焦慮)。所以,假如你在比賽之前就已經累積了睡眠債,最後一晚又睡不好,那麼比賽當天的表現就會受到影響。

睡眠專家和研究者伊恩・杜尼肯(Ian Dunican)博士說,比賽過後,睡眠時間也會比較少。運動員常常會努力逃離連續兩晚睡不好所累積的睡眠債,且通常要花兩至三天才能完全復原。

睡眠品質很重要

睡眠不只總長度是一個重點,品質也很重要。整體而言,運動員跟同年齡久坐的人相比,睡眠品質似乎較好,但是同樣地,突破訓練量和訓練強度的極限,也會影響睡眠品質。約六百位有男有女的巴西菁英運動員,在一項研究中被要求給自己在全國或國際性的比賽之前的睡眠品質和心情評分,結果研究者發現,大部分的人雖然都說自己的睡眠品質正常或良好,但在比賽過後,睡得相對不好的運動員比賽時表現較差。較差的睡眠品質是輸掉比賽的獨立預測因子(即使把憤怒、精力和緊繃這些因素都算進去)。因為睡不好,就得付出這麼大的代價!

運動員的年紀和運動類型可能也可以用來預測睡眠品質。睡眠專家發現,個人運動項目的選手——跑步、自行車、舉重、網球等——出現睡眠問題的機率會隨著年齡增長,而球隊運動項目的選手則是隨著年齡降低。在較年輕的運動員身上,課業壓力也是影響睡眠品質(及睡眠長度)的主因之一。

想要獲得優質的睡眠,運動員面臨的阻礙跟其他人很不一樣。完成訓練時程、因為需要前往受訓或參賽地點,而頻繁經歷舟車勞頓、必須平衡訓練、工作、學業與家庭,比賽前還會出現焦慮,這種種因素都會影響睡眠。但對一般人而言,體能活動通常有助改善睡眠。如果一天動得不夠多,大部分時間都坐在書桌前,那麼多運動會是改善睡眠的好方法。

涓滴效應:疼痛、受傷與感染

令人震驚的是,運動員非常不會評估自己的睡眠長度和品質!不過,了解睡眠會對表現造成什麼樣的涓滴效應,是很重要的。首先,在菁英運動界,你必須要能忍耐疼痛,而且是劇烈的疼痛。任何讓你無法熬過不適的因素,都會限制訓練的強度(或頻率),進而限制適應能力。睡眠不足會打擊你忍耐疼痛的能力,把對疼痛的耐受度降低將近百分之十。如果你的運動需要你付出極辛勞的努力(如鐵人訓練、CrossFit每日健身或劇烈肢體接觸的運動項目),那麼這一點絕對是你必須考量的。

跟每晚至少睡八小時的人相比,沒有睡足八小時的人受傷的風險多了1.7倍。專家並不清楚這中間的機制,但他們認為原因是反應時間與認知功能降低。年輕的運動員(其實一般年輕人也是)較有可能發生因為想睡覺,所造成的意外事故。近期一項研究調查了從事十六種個人和球隊運動的四百九十六位青年運動員,發現訓練負荷增加,以及自述睡眠長度減少這兩項獨立因子,都跟受傷風險增加有關。當這兩項因子同時發生,也就是訓練負荷增加且睡眠長度減少,受傷的整體風險最高。受傷事件最常發生在前往比賽地點的途中,和類似訓練營的環境,因此在上述這些時機點,應特別加強睡眠和復原。

如果你是一位沒有獲得充分睡眠的運動員,也會比較容易感冒。睡眠總長度不足會抑制免疫系統,增加上呼吸道感染的風險。假使在整個訓練區塊期間你都得應付惱人的感冒,錯過多次訓練,就會很難維持競爭力。卡內基梅隆大學壓力、免疫與疾病研究實驗室(Laboratory for the Study of Stress, Immunity and Disease at Carnegie Mellon University)的主任謝爾登・寇恩(Sheldon Cohen)教授和他的團隊,便證實了睡眠對於維持健全的免疫系統有多重要。

寇恩以一群運動員為研究對象,刻意給他們接種感冒病毒,接著根據不同的睡眠長度分組,看看哪一組病的人數最多,藉此評估睡眠不足對免疫力造成的影響。結果,每晚睡不到七小時的組別,感冒的機率是每晚至少睡七小時的組別的三倍;每晚睡不到六小時的組別更慘,罹患感染的風險增加了4.5倍。如果你的客戶是青少年運動員,那你一定要記住這點,因為研究數據顯然證實了,較長的睡眠時間會讓得病的機率小很多。

最後,體育團隊的醫生不可忘了,睡眠不足可能會使疫苗的效力減弱,運動員在為了出國或預防感染而注射疫苗之前,務必考量到這點。在我討論妨礙睡眠的常見因素,以及專家提出的解決方案前,先讓我們來看看睡眠的生理機制和晝夜節律所扮演的角色。

認識睡眠結構

睡眠有兩個明確的階段:非快速眼動和快速眼動睡眠。非快速眼動睡眠先發生,並可再分為四個階段,從第一到第四階段變得愈來愈深層。完成非快速眼動睡眠的四個階段之後,大腦就會進入做夢的快速眼動睡眠。這就是一個完整的睡眠週期。大腦會一整晚不斷重複這個週期,在非快速眼動和快速眼動的睡眠階段之間交替,直到你早上醒來。這就是睡眠結構。

睡眠時間的前半段是以非快速眼動睡眠為主,進入後半段之後,快速眼動睡眠的階段就會愈變愈長(非快速眼動睡眠則愈來愈短)。因此,醒來前的最後一個睡眠週期是以快速眼動睡眠為主,如果太晚睡或太早起,就不會經歷最後這一個快速眼動占據絕大時間的睡眠週期。這會讓你無法強化前一天獲得的所有資訊。

睡眠科學家相信,剛入睡時以非快速眼動睡眠為主,是為了剔除不必要或者比較沒有用的神經連結。大腦的記憶空間沒辦法儲存所有的訊息,因此需要靠睡眠來強化、組織有意義的數據。大腦就像一位雕刻家,在雕塑一件藝術品時,會把沒有用的部分削切掉,同時反覆添加細節。醒著的時候,一切都不一樣,腦波快速又混亂;睡著的時候,腦波速度急遽下降,變得比較同步一致,彷彿神經元全都靜靜地跟著同樣的拍子活動。這時,你就處於深層睡眠之中。

腦部一個稱作視丘的小構造可以阻隔感官,讓你達到深層睡眠的狀態。視丘位於大腦中心深處(就在腦幹上方),負責防止所有的聽覺、視覺、觸覺等感知進入大腦的外皮質。皮質是大腦負責思考的部位,當視丘關閉它的功能,你就會放鬆並失去意識。腦波在深層睡眠期間慢下來之後,你就比較能跟腦部遙遠區域的資訊交流,將短期記憶轉換成長期記憶。非快速眼動睡眠階段經過了一段時間之後,就會進入做夢的快速眼動睡眠時期。

在快速眼動睡眠時期,身體是完全癱瘓的,視丘打開回到外皮質的大門,讓情感、記憶和內在驅動釋放出來。快速眼動睡眠的主要任務是強化、鞏固既有的神經連結。如果你正在學習新的資訊、技能或技術,缺乏快速眼動睡眠將會讓你難以進步。快速眼動睡眠也是培養情緒商數的關鍵;第四部「超動力」就會談到,情緒商數也能幫助你在運動場上(以及人生中)取得成功。

只有一夜睡不好

僅僅只有一夜沒睡好,有可能影響你的睡眠結構,以及比賽和表現的能力嗎?答案是肯定的。自行車手完成一次艱苦的訓練後一夜難眠,隔天早上的計時表現就會變差,顯示睡眠不足可能阻礙兩次繁重訓練之間的復原狀況。排球選手也出現類似的情況,在部分喪失睡眠之後進行逐步測試,會發現他們沒辦法維持做功能力。那如果乾脆熬夜通宵呢?不意外地,這樣做會讓運動員在耐力計時測試中無法完成相同的距離。

然而,這為肌力運動帶來的影響似乎就不一樣了。大學舉重選手在完全喪失一夜的睡眠之後,除了感覺疲累想睡,表現並沒有變差(二十歲出頭的年輕人就是有這種好處!)。運動科學家相信,睡眠不足之所以會影響生理機能,是因為這讓心跳速率、耗氧量和乳酸值增加了。這些升高的數值都表示,身體在睡眠缺失的情況下必須比在正常情況下更努力。肌肉的肝醣數值也會因睡眠喪失而受到影響,改變訓練過程中的燃料利用率,進而造成耐力表現變差。

可是,一個晚上睡不好不只會影響周圍神經系統,還會影響中樞神經系統。換句話說,腦力也會出現問題。無數研究顯示,睡眠不足會損害神經認知功能,特別是專注、學習與執行能力(即應用策略、進行決策、維持注意力等對運動員來說,也很重要的高層次思考功能)。這些領域都是菁英運動表現的重心。假如整夜熬夜或睡眠遭到剝奪,抑制控制就會降低,也就是你更有可能做出有風險的行為(難怪拉斯維加斯的賭場都是二十四小時開放!)。此外,睡眠不足也會讓你在比賽時決策能力變差,或是無法做出瞬間必須做出的決定。

光是一個晚上沒睡好,也會讓人難以執行需要技巧的事情。例如,睡不到五小時的網球選手,第一發球的準確率會大幅降低。同樣地,跟一整晚獲得充分休息的選手相比,只睡五小時的職業飛鏢選手(他們也算運動員,不是嗎?)也會出現準確度顯著下降的狀況。此外,即使後來補眠了,要完全恢復認知表現卻沒這麼快。這是重大比賽前應該考量的一點,因為大部分的運動員都以為,自己只要把前幾天沒睡飽的時間補回來就好了,但研究顯示的結果卻不是這樣。杜尼肯博士說,他的研究對象得花兩到三天,才能逆轉幾天沒睡飽和沒睡好所造成的影響。

睡眠壓力與晝夜節律

現在,你對睡眠時間短、睡眠品質差、僅一晚沒睡好等狀況,會對表現帶來的負面影響有了更多認識,就讓我們回到睡眠的生理機制,探討引發入眠的兩大因素:晝夜節律和睡眠壓力。睡眠壓力是一個很簡單的現象:清醒的時間愈久,你就會愈睏,尋求睡眠的壓力也就會愈大。大腦裡有一種稱作腺苷的化合物,累積多了會讓人想睡覺,為睡眠和復原做準備。簡單來說,醒著的時間愈久,腺苷累積得愈多,你就會愈想睡。

你有沒有想過,咖啡為什麼能讓你保持清醒?因為咖啡裡有咖啡因,會抑制腺苷跟大腦受器結合的作用,延遲想睡的感覺。這是很重要的考量點,因為咖啡因顯然可以支持卓越的運動表現,卻也可能要運動員付出代價(根據攝取的時機、劑量和個人基因對咖啡因的反應而定)。如果沒有審慎使用咖啡因,並且根據個人體質調整使用的頻率和劑量,很快就會損及睡眠品質、健康、復原和表現。

會影響清醒程度的不只有睡眠壓力,晝夜節律——以二十四小時左右為一個週期的體內生理時鐘——也扮演很重要的角色。經過數十億年的演化,唯一可以給大腦準確預測的提示就是日昇日落,因為這每天都會發生,從不例外。白晝與黑夜的週期深植在我們的大腦最深處。位於眼睛後方視神經交會處的視交叉上核,會檢查進入每一個眼睛的光線,送往大腦後方判讀。視交叉上核就像橄欖球隊的進攻協調員,將資訊從一個輸入點傳到另一個輸入點。視交叉上核將白晝與黑夜週期送進來的資訊傳到大腦,靠的是褪黑激素這位信使。

太陽西下沒多久,視交叉上核就會安排位於大腦深處松果腺的褪黑激素開始釋放,提醒身體該放輕鬆、準備睡覺了。褪黑激素會協調睡眠時機,告訴大腦黑夜已降臨。晚間,褪黑激素的量會漸漸消退。當早晨第一道陽光射進你的眼皮,褪黑激素就會被抑制,松果腺會關閉褪黑激素的開關。這就是在告訴大腦新的一天要開始了。

日光是讓生理時鐘準確運轉的主要依據,但卻不是唯一的外在晝夜提示。視交叉上核很厲害,可以執行多重任務,因此還能協調一天之中起伏不定的體溫。晚上,體溫會下降,睡著後幾小時降到最低點,早上再次升高,並在日正當中時達到最高點。這是同步發生的,會隨著白天與黑夜變化,即使你熬通霄、整夜沒眨眼,依然會發生。

睡眠專家丹・帕迪(Dan Pardi)博士在近日的訪談中說到,研究員相信,指尖的溫度變化可能是大腦開始設定清醒模式的第一個外在刺激。一天的第一餐、咖啡因攝取、活動,甚至是與朋友往來,這些也都是外在依據,統稱為「校時器」。日光雖然是所有校時器當中最強大的,但是你可以操控其他變因,算好發生的時間點,藉此維持健康的晝夜節律或適應新的時區。

最後,每個人天生醒來和睡著的時間都不太一樣,這稱作「時型」。我很多客戶喜歡在凌晨四點半運動,或開始一天的工作,比多數人起床的時間要早得多。很多CEO和高階主管都是屬於這種人,他們不會等到酒吧的最後點餐時間到了才離開,而是晚上九點或十點就早早上床睡覺了。在相關研究中,喜歡早起的人被稱作「早鳥時型」,大約占了百分之四十。然而,不是所有人都屬於這種類型。青少年的基因傾向晚睡晚起,稱作「夜貓時型」,大約占了百分之三十(剩下的百分之三十介於中間)。夜貓子時常出現「社交時差」,因為他們喜歡晚睡的作息型態,跟社會上典型的朝九晚五工作時程不相符。這可能對認知造成重大的問題。

大腦的前額葉皮質區域位於眼睛的正上方,有點像是大腦的四分衛,負責協調高層次的思考、邏輯與情感控制。如果你經常晚睡,卻又必須要早起,前額葉皮質就會很慢才來到攻防線喊暗號,得經過一段時間方能恢復正常狀態。因此,睡眠債對夜貓子造成的問題,比早起的鳥兒還大,研究顯示前者出現焦慮、抑鬱、糖尿病、心臟病和中風的機率較高。幸好,時型雖然跟基因有強烈的關聯,但前面提到的校時器策略,卻能幫你改變作息型態。

晝夜時機與運動表現

從科學的角度來看,晝夜節律是很有趣的現象,但身為一名運動員,你可能很想知道這會如何影響你的表現能力。其實,晝夜節律在運動表現這方面扮演的角色很重要,因為一天當中的時間點似乎會大大影響成功與否。有關奧運選手的研究顯示,午後不久是打破奧運紀錄機率最高的時間點,而這也是人類晝夜節律天生的巔峰時刻。還是不相信嗎?過去四十年以來,研究者分析了NFL西岸隊伍前往東岸打晚間賽事的表現,想了解晝夜節律發揮的影響。

運動科學家收錄了一百零六場在東岸時間晚間八點(由前往東岸的西岸隊伍)進行的比賽,希望評估較早的晝夜「本地生理時鐘」對表現造成的影響。結果十分驚人,西岸隊伍在百分之六十六的晚間賽事中打敗了點差!專家相信,這是因為西岸隊伍存在三小時的時差,他們的生理時鐘其實還停留在午後的西岸時間,而午後通常跟優越的表現有關。那麼,白天的賽事呢?很有趣,前往東岸的西岸隊伍在白天的賽事中,就沒有這些優勢。這些結果點出了,在午後接近傍晚,和晚間日落不久等時段,晝夜節律對體能表現具有強烈的影響。

睡眠專家米歇爾・拉史戴拉(Michele Lastella)博士提出了更多晝夜節律影響表現的證據。他特別點出一些關於運動員時型的早期研究,發現早鳥在白天賽事的打擊率,比晚間賽事高。職業飛鏢選手在一天當中的哪一個時間點比賽,也會對他們的表現造成顯著影響,因為投擲準確率跟比賽時間點之間,具有強烈的關聯。研究人員相信,晝夜時機可以好好用來提升表現,盡量在表現最佳的晝夜時機比賽,或許會比在其他時機比賽的選手更有優勢。

事實上,已有研究證實,分別在早上和下午時段使用腳踏車測功器進行有氧和無氧訓練,男性和女性都是在下午時段表現較佳,分別有百分之5.1和百分之5.6的進步。拉史戴拉博士也指出,時型還會影響教練這方的決策,像是訓練時間要訂在何時,或者哪幾位運動員要安排在同一個房間。將夜貓和早鳥安排為室友,會對睡眠品質造成負面效果;如果隊員是以夜貓子為主的年輕人組成,就不能安排一大早的練習,否則很可能造成適應不良,阻礙復原。在棒球春季訓練的早晨開始時間,最近已經延後,為的就是讓運動員睡得更好,配合較佳的晝夜時機。

