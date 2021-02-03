俄羅斯法院判處反對派納瓦尼入獄「完成」3年半徒刑，普亭政府一切都在掌握中？

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexie Navalny）日前返國後被捕，引發全俄兩個周末大規模抗爭，莫斯科法院昨（2）日正式以違反緩刑規定之名，下令他繼續完成先前被判處的3年半有期徒刑。不過，這並非納瓦尼與普亭政府鬥爭的終點；俄國反對派若能延續納瓦尼的受害者形象，9月俄羅斯杜馬（下議院）大選才是主戰場。

《俄羅斯日報》報導，莫斯科西蒙諾夫區法院於昨日上午11時左右開始納瓦尼的聽證會。納瓦尼和其弟奧列格（Oleg Navalny）在2014年曾因被控詐欺遭判刑，起因於兄弟倆成立的物流公司2008年與法國化妝品牌伊芙黎雪（Yves Rocher）的俄國子公司簽訂短程運輸合約，2012年物流公司開始被俄國聯邦安全局調查，翌年兄弟倆被控哄抬收費價格，共詐取約3000萬元盧布（約新台幣1102萬元）。

雖然伊芙黎雪稱自己並未受到損失，納瓦尼兄弟在2014年底仍各被判處3年6個月徒刑，納瓦尼獲得5年緩刑，奧列格入獄。依規定，直到2020年年底，納瓦尼必須每個月到俄國聯邦監獄管理局報到2次，證明自己沒有潛逃。

然而納瓦尼於2020年8月在西伯利亞遭下毒並陷入昏迷，最終盟友透過慈善組織幫助，將他轉送到德國救治。納瓦尼在德國待了5個月，上月才返回俄羅斯。

昨日開庭中，監獄管理局派代表作證，納瓦尼僅在去年11月提出過1次因故須延遲報到的申請，且表示自己不確定何時能返國；檢方則指出，德國醫院提供的文件證明了納瓦尼去年9月23日已出院，這段時間納瓦尼並未報備自己的行蹤。

Photo Credit：AP / 達志影像 納瓦尼等候出庭。

法院認定，納瓦尼這段期間沒有去監獄管理局報到，違反緩刑規定，須入獄服完刑期。納瓦尼在2014年曾被限制住居於家中約10個月，可以從刑期中扣除，因此納瓦尼將坐牢至2023年9月。

納瓦尼籲國人勿畏懼，多國外交官法庭旁聽

納瓦尼在法官宣判前發表一段演說，再次指控俄國總統普亭與聯邦安全局對他下毒未遂，並強調政府監禁他，是為了恐嚇其他數百萬人；納瓦尼稱，「俄國有2000萬人生活在貧困下之下，許多人生活毫無未來可言，莫斯科也許還行，離開莫斯科100公里以外都是一團糟，人們月收入僅2萬盧布（約新台幣7349元）」，物價越來愈高，當權者對此沉默不語，試圖透過這場審判秀來讓人們閉嘴。

納瓦尼呼籲政府釋放所有政治犯。他表示，政府可以關押他一個人，即使他現在受到政府壓制，但仍會繼續反抗，「我的命不值錢，但我會盡力捍衛法律」，政府無法找藉口關押千百萬人：

「希望人們不會將這場審判當成是應該感到畏懼的暗示。這不代表當權者展示出力量，反而是展現了弱點，因為你無法將千百萬人都關起來。」

判決約於晚間8時半宣布，納瓦尼轉頭對妻子尤莉亞（Yulia Navalnaya）說，「別擔心，一切都會沒事的」。納瓦尼的律師已表示會上訴，尤莉亞離開法院時則拒絕受訪。判決結果出爐後，莫斯科再次出現示威人潮，截至當地時間今天上午7時，全俄約1400人被捕，絕大多數都在莫斯科。

Photo Credit：AP / 達志影像 俄羅斯聯邦禁衛軍在紅場集合，嚴防莫斯科在納瓦尼審判當晚出現暴動。

這場審判有十多個國家的外交官員旁聽，包含英、德、荷蘭、捷克、奧地利、瑞典、挪威、立陶宛、拉脫維亞、加拿大等，波蘭和瑞士更派了兩人前來。法院發言人向《俄新社》表示，從未有過如此多外交官出現在同一場法庭上。

判決宣布後，各國第一時間也予以譴責，並聲援納瓦尼。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）指出，歐洲人權法院在2017年就表態過，納瓦尼詐欺案是場無稽的審判，而俄國法院這次判決打擊的是俄國自由與法治基礎；英國外相拉布（Dominic Raab）則指，這個判決顯示俄國無法承擔國際義務與承諾；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表達關切。三人都呼籲立即無條件釋放納瓦尼。

然而，這也給了俄國當局藉口批評西方干預。俄國外交部發言人扎哈洛娃（Maria Zakharova）表示，外國外交官集體出現在法庭上，凸顯西方企圖施壓、約束俄羅斯，干涉俄國聯邦內政。

俄國政府「不演了」，開始進攻卻不如過去靈活

對於納瓦尼這次從被逮捕到審判，俄方態度和手段轉變更值得關注。多年來，俄國反對派不團結，俄國群眾對於抗爭也偏向冷感。蘇聯瓦解至今僅約30年，俄國在1998年經歷金融危機，復甦後又在2014年因石油價格和克里米亞領土爭議引來的制裁，盧布再次大貶；比起抗爭，先尋求生活與經濟穩定似乎更重要，民眾很大程度容許政府在治理過程中「佔便宜」，政府也就「體面地」控制社會資源和打壓異己。

法俄工商協會的俄國政治研究員史妲諾瓦雅（Tatiana Stanovaya）撰文指出，普亭政權打壓反對派的手段轉為粗暴，是無可避免的進程；普亭一再擴權時，將重點放在社會維穩，而不是如同過去積極塑造一個可對話的政府，所有的反對派都系統性地變成罪犯、外國代理人等，社會意見逐漸缺少疏通與發洩管道。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 聖彼得堡的執法部隊在納瓦尼審判當晚駐守冬宮前防止集會示威。

普亭2013年曾經表示不會監禁納瓦尼，這是為了不使納瓦尼成為英雄或烈士，因此後來納瓦尼的詐欺案其實只是象徵性判決，以緩刑處理。史妲諾瓦雅指出，當時的俄國政府手段靈活，而今逮捕納瓦尼並正式施刑，這說明俄國政府和反對派之間各自鞏固地盤的守勢已經到了盡頭，現在開始進攻。

史妲諾瓦雅認為，俄國這兩周發生的大規模示威，實際上不是政府涉嫌對納瓦尼下毒所引起，而是逮捕行動造成這個局勢。納瓦尼中毒後，約在去年10月至11月間，俄羅斯列瓦達民調中心（Levada center，被俄國政府列為外國代理機構）調查顯示，支持納瓦尼當總統的人不過2%。當局逮捕納瓦尼，賦予他受害者的形象，才使支持者越來越多；過去清理其他反對派的結果，也讓人民沒有其他反對派領袖可以選擇。

普亭政權的警訊：非一線大城市也開始不聽話

智庫卡內基莫斯科中心俄國政治專案主席卡雷斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）持同樣看法。他認為，納瓦尼和俄國傳統知識份子推崇的人權偶像相差甚遠，但國家的迫害不僅讓他成為政治鬥士，在道德上還成了個英雄。

卡雷斯尼科夫指出，普亭支持度近年隨著外國經濟制裁而有所下滑；2018年雖勝選總統，但他提高退休年齡，激起社會反彈，這時政權開始出現警訊，因為不少抗爭者過去是普亭最死忠的支持者。去年，普亭修憲使自己有權競選連任至2036年，這沒激起抗爭，反倒是在遠東地區哈巴羅夫斯克（Khabarovsk）首長富爾加（Sergei Furgal）被捕的事件，引發數周抗議。

富爾加被控多年前涉嫌謀殺商業對手，幾乎沒有實質證據，連被害人親屬都說兇手不太可能是他。富爾加在政治上沒有與普亭作對，當地人相信，富爾加是因為在當地過於受歡迎，聯邦政府才想要剝奪他們所選擇的首長。對於哈巴羅夫斯克的抗議，俄國聯邦政府不知所措，因為抗爭者不是納瓦尼支持者或親自由主義的常見反對派，而是忽然決定要捍衛自己憲法權利的一般民眾。

與此同時，鄰國白羅斯也爆發示威，人民抗議獨裁總統盧卡申科再次舞弊勝選連任，那時盧卡申科只敢躲在總統府、外出必搭直升機，還有安全人員重重保護。卡雷斯尼科夫表示，近幾個月來，普亭似乎也出現這種傾向，將自己與民間社會區隔開來。普亭能夠持續掌權的關鍵之一，是人民的政治冷感，這回納瓦尼事件抗爭中，不少人是首次上街，對普亭政權來說更須警戒。

普亭還買得到時間，別期望俄國會有立即改變

納瓦尼也不是被動對付普亭。《經濟學人》雜誌俄國局勢編輯奧斯特羅夫斯基（Arkady Ostrovsky）在受訪時提到，納瓦尼深知如果留在德國，他將會被邊緣化，不可能身在國外還能有效對抗普亭，因此必須回國；他利用過去所創造的社群平台作為政治機器，自己也成為機器中的一部分，先替自己營造一個容易引發大眾憐憫的氣氛，例如他的妻子越來越頻繁出鏡、與他同進退，這是政治策略之一。

Photo Credit：AP / 達志影像 納瓦尼之妻尤莉亞赴法院旁聽納瓦尼審判庭。

包含納瓦尼在德國期間公布影片，稱他與俄國聯邦安全局探員對話、對方承認在他的內褲下毒，以及納瓦尼回國被捕後才公布的「普亭宮殿」紀錄片，他所做的就是要引起全俄注意，撼動普亭政權基礎。網路還扮演另一個重要角色，讓警察暴力鎮壓等照片廣泛流傳，使政府透過官媒做大內宣的效果不如以往。

奧斯特羅夫斯基特別指出，觀察這次抗議重點不在人數，應該放在地理背景上。本次有超過100座城市出現示威，聖彼得堡抗爭與衝突規模不下莫斯科（編按：普亭是聖彼得堡出身）等，與過去大規模示威主要集中在莫斯科等大城市不同。不過，奧斯特羅夫斯基強調：

不該期待俄國會有任何立即性的改變，即使是納瓦尼陣營也沒有想要把俄羅斯變成革命模式，俄國人也不想。更重要的是9月俄國杜馬（下議院）選舉，如果屆時反對派再次主打司法正義，把人們召回街頭，才能使抗爭提升到另一層次；普亭支持度真正高的地方是在二三線城鎮，如果在立法機關的選舉中失去這些地方，才是最大的威脅，街頭抗爭對克里姆林宮威脅不大。

到杜馬大選還有數個月時間，政府有充足時間像過去一樣，用補助金、福利津貼等安撫國民。《彭博新聞》報導，據俄羅斯聯邦統計局，俄國去年GDP萎縮3.1%，是自2009年來最大降幅，不過仍比學者和俄國經濟部預測的少。自去年11月至今，石油價格上漲約40%，對俄羅斯經濟將有所助益；另外，俄製疫苗「史普尼克V」研究發現91%有效，若俄國能使6成人口接種，有望避免封城禁令持續影響經濟。

只要俄國還有石油管道和天然氣管，普亭就能為自己買到時間，這使他和白羅斯的盧卡申科、委內瑞拉的獨裁者馬杜洛（Nicolas Maduro）有很大差別。奧斯特羅夫斯基強調，從歷史循環進程來推估，普亭政權要有巨大危機或顯著改變，可能還要再10年、15年；從歷史的角度而言，15年是很短暫的時間，納瓦尼也許不會是終結者，但肯定會在這個進程中的要角之一。

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核稿編輯：楊士範