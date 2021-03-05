【動畫】女性主義者看《進擊的巨人》：為什麼很多粉絲覺得「賈碧必須死」？

（此篇涉及動畫及漫畫最新進度，請慎入）

最近，《進擊的巨人》第四季出了第八集動畫，瑪雷帝國陣營的戰士賈碧殺了主角群重要角色的莎夏，因此她成為被眾多閱聽人「黑」的對象（其實，漫畫推出的時候就這樣了）。無論是日文、中文還是英文，只要搜尋「賈碧」的名字，就會出現「賈碧必須死」的搜尋建議，還可以找到不少攻擊、羞辱與施暴於賈碧的影片。

她被討厭的理由，多半是她思想偏激、欠缺換位思考能力等等，與她的夥伴法爾科非常不同（我認為法爾科的存在作為對照，也是賈碧被黑的主因之一）。然而，從作者的劇情安排來看，不難會發現賈碧就是「瑪雷版的艾倫」，不僅髮型跟部分神情相似，他們都富有愛國情操、熱愛同伴、願意努力到最後一刻。面對家園被摧殘、同伴被殺死時，那種深刻的內心絕望感，以及對敵人的憤恨更是如出一轍。

那麼，為何被黑的是賈碧，而非艾倫呢？

當然，有很大一部分是因為：艾倫是主角，整個故事都是從帕拉迪島艾爾迪亞王國調查兵團的視角出發，不少閱聽人對主角群是有強烈認同的（而且莎夏形象很討喜，換成柯尼或約翰可能沒有相同的效果）。但是我個人認為，還有一個比較少被討論的原因：賈碧是個女孩子（為了避免誤讀，需要強調不是討厭賈碧就是厭女、性別歧視，還有很多別種可能）。

確實也有不少論者認為，賈碧的行為是完全可以理解的。試著想想，對賈碧來說，她從未見過、認識任何帕拉迪島居民，只有自幼不斷被灌輸「帕拉迪島人是惡魔」的觀念。後來她自己也說，她很清楚身為艾爾迪亞人的處境，所以她才會想用正當管道，想向世人證明「艾爾迪亞人是好人」，因此努力成為戰士報效國家，並且立下戰功成為鎧之巨人可能的繼承人。

如同猶太裔政治哲學家漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）在評論納粹歷史政治現象的《惡之平庸》（Banality of Evil）中，她指出艾希曼（Adolf Eichmann）等納粹軍官參與屠殺的行為是基於「全然欠缺思考性」（sheer thoughtlessness），並非真正地泯滅人性或心理變態，只是想要盡可能完成上級交代的自身使命而已。

即使說，身為戰士候補生的她，早已在戰場上穿梭多次，殺人與被殺，她早就已經習慣，但是，那也僅限於在戰場上而已。而且戰爭結束後，她與同伴、國家之間有著強烈的連結仍然還在，那些情感都是真實的。

突然間，書上、傳說中的「惡魔」出現在她的家鄉，對手無寸鐵的平民大開殺戒，連小孩都不放過。自己出生入死的重要夥伴在非武裝的狀態下慘死於自己面前，對她友善的瑪雷人守衛更是被莎夏開槍打死（她自幼因艾爾迪亞人身份自我貶抑，兩位不顧種族身份、願意保護她的瑪雷長者應該是很珍貴的）。

以她的立場來看，那些調查兵團成員就跟破牆時艾倫眼中的巨人沒兩樣，她會出現這些復仇、殺戮反應很正常，而且她早已做好了被殺的準備，將生死置於身外，只為了保衛家園、為自己的同伴復仇。

然而，身為賈碧的夥伴、喜歡她的法爾科，明明同樣見證了夥伴們的慘死，也才剛剛發現被主角艾倫欺騙與利用，卻立即阻止賈碧的行動，還試圖站在敵人的立場思考，告訴她敵人也被己方的戰士傷害過，所以才會前來報仇。不像賈碧是因為在漫畫後期，受到莎夏雙親的寬恕與關愛，才能改變自己既有的想法。

因此，我之所以會認為賈碧被黑存在性別因素，是因為法爾科的表現是被頌揚、被視作「純情少年」的，他那超乎常人、遠遠超齡的同理心與換位思考能力，被多數讀者視為優點而非弱點，更沒有被視為對夥伴之死的缺乏悲痛，甚至不像眾多動漫作品女性角色被評為「聖母」，而是相當有價值的「人性光輝」。

這邊我可以舉出一個對照組，也就是同為一月動畫新番強棒的《約定的夢幻島》。這也是一部反烏托邦作品，有點像是《進擊的巨人》跟《使女的故事》的綜合體，在描述一個人被鬼養在農場作為食物的世界，唯一不被鬼吃的方法，只有能力出眾的小女孩生下孩子成為媽媽（飼育監），負責管理農場、培養孩子給鬼吃。

主角艾瑪被黑的理由，正是因為在漫畫後期，她不願意為同伴報仇、消滅敵人，願意站在敵人的角度去思考，理解鬼是為了生存吃人，飼育監是為了活下去犧牲孩子給鬼吃，背叛人類、制定農場制度的拉托里家族是為了終結人鬼戰爭，甚至願意透過犧牲自己換取人與鬼兩邊的和平。所以，她被認為是過度天真的「聖母」，就連這部作品都被一些動漫迷戲稱為「聖母的夢幻島」。

同時，作為艾瑪的夥伴之一、喜歡艾瑪的諾曼，當他打算為過去夥伴在內等人類孩子們報仇、無差別消滅敵人（包含曾經幫助過艾瑪一行人、不吃人肉的鬼——穆吉卡與孫居），進而說出「不管是成為神明還是成惡魔，為了拯救你們，我都在所不惜！」的時候，他卻被認為是一個為同伴著想、懂得顧全大局的癡情男孩。

透過賈碧跟同一部作品的艾倫、《約定的夢幻島》的諾曼相比，或是法爾科跟艾瑪相比，以及許多日本動漫角色所受到的評價，比如《槍彈辯駁》男主角苗木誠直到最後一刻都不願意殺死幕後黑手，卻幾乎沒有因此被稱作「聖母」？就會發現這之中確實存在性別差異。換位思考跟殺伐決斷都被視作男性角色的優點，而卻也都是女性角色的缺點，就好比中文世界同時存在「最毒婦人心」跟「婦人之仁」兩句看似矛盾的俗諺，且都被用來羞辱女性。

不得不承認的是，我所舉出的例子可能都有點張飛打岳飛，且要再一次強調，並不是討厭賈碧就一定是厭女或性別歧視，重點是在對女性角色的標準不一致（與男性不同、且對女性的要求矛盾）。畢竟「賈碧不是初始主角群」的確是很重要的關鍵，閱聽人對莎夏的認同也發揮了不小的作用，但這也不代表對賈碧集體憎惡現象中，就一定不存在社會對女性角色期待、性別差別待遇等因素。

除了賈碧以外，《刀劍神域》的亞絲娜、《火影忍者》的春野櫻、《死神》的井上織姬、《Re:0從零開始的異世界生活》的艾蜜莉雅、《魔法少女小圓》的美樹沙耶加（現實中的短藍毛更多是她，而不是雷姆）等被黑得很慘的女性角色，多半都跟她們的女性特質（不符合或太符合都可能是理由）、與男性角色的關係（太忠誠、不夠忠誠、充滿掙扎矛盾或太複雜）有關。

最後，同時作為女性主義者跟動漫迷，雖然我不認同部分女性主義者對ACG作品的紮稻草人，因為什麼都歸責於作品厭女很荒謬，而且我也不認為那些強烈的控訴對次文化是符合正義的。但是，從外部制度分析（institutional analysis）的觀點來看，動漫閱聽人的反應確實受到既有性別結構影響，並且進一步反過來形塑了ACG文化圈的整體氛圍，特別是主導了線上的動漫討論（比如巴哈姆特跟許多影片的彈幕），這一點仍是值得注意與討論的。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航