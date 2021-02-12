編輯推薦2020書單【政治與媒體識讀篇】：解構政客，聽見政見牛肉背後的弦外之音

2019年的農曆新年，我選了五本以「哲普」為主題的書，裡面談不被騙、不斷質疑等等的心法，也帶出有心人利用衝突時該如何免疫，或把能量迴向到自己的生活技巧。

當年的時空背景是川普上任兩年，一邊忙著蓋牆，一邊與中東和北韓攪而還沒想到美中貿易戰的時候；在台灣，韓國瑜剛上任高雄市長，韓風帶著國民黨在大家還搞不清楚狀況的時候，就席捲了台灣的地方選舉。

兩年後的今天，同溫層、後真相、假新聞這些名詞大家仍然朗朗上口，甚至摻在一起變成了「平行時空」：川普有沒有當選、美國有沒有作票、衝國會大廈的是哪一派人、疫情是不是武漢開始、台灣防疫有沒有蓋牌。每個人都有一套論述和一百個佐證理由，只是裡面常都是三分真、七分假。

到底我們是怎麼從「追求真理」走到只想印證「我沒錯」的今天？在過程中，又是誰騙了我們？

法蘭西斯・福山《身分政治》：川普與韓國瑜，到底是不是用一樣的套路？

Photo Credit: 時報出版

雖然對很多台灣人來說，若一味使用「親中與否」來做二分法，韓國瑜與川普總會被刻意的放在天平的兩端，然而在大部分政治科學家眼中，從2018年兩人的發跡到2020年的擴張，其實都可以當作同一型的政治人物：民粹。

一如打著反華爾街、衝垮「地下政府」的川普，韓國瑜在選舉之初也是嚷著為了基層庶民、打破金權政治，也同樣吸引到那些所謂「無聲的大多數」，在人們絲毫不看好的情況下勝選。

有趣的是，這種追求民粹的現象在台灣其實不限於特定一方，因為不只是韓粉，2020年台灣川粉的身上，也能看見那種只見個人魅力、想靠強人破壞傳統民主權力制衡的特質，雖然他們在其他議題的立場與韓國瑜南轅北轍。

而法蘭西斯・福山早就看出裏頭最大的問題：我們以為人類會發展成與市場經濟密不可分的自由國家，但仍有太多人受到民族、宗教、派別、種族或族群等「狹義承認」吸引。本書就是在好像一切誰也看不懂的今天，帶我們回到最初，了解這一切都是為何發生的。

菲利普・塞吉安特《當政客都在說故事》：解構政客，而不是相信政客

Photo Credit: 商業周刊

我們是從什麼時候開始，在投票或決定要不要支持某個人時，不再研究政見的？

我說的不是那種當你喜歡的政治人物出包時，幫他爬梳政績的那種研究，而是對於一個政府或候選人的偏好，是經由政見比較後選出自己最喜歡的那種人的行為。試試看，你能不能說出自己選區的立委或議員，當時向大家承諾了什麼？

說不出來不是你的錯，因為這些政治人物今天好像也不太在乎這一點，從抗中、愛台灣，到清廉、實在、正直這些「形容詞」，就連行政機關都迷上所謂的小編治國或迷因治國，在文宣上想盡辦法讓自己討喜，因為在情感上喜歡自己的人夠多，當有人理性探究「枝微末節」的細部問題時，好像就不用那麼努力解釋。

塞吉安特的這本書就是運用實際發生的事件，解析當下的政客如何說故事，當你讀著「Take Back Control」和「讓美國再次偉大」這些口號為什麼成功時，或許就能了解「高雄發大財」和「有政府會做事」這類宣言強在哪裡，又有哪些盲點。

布蘭科・米蘭諾維奇《只有資本主義的世界》：罵人左膠前，你知道資本主義有哪幾種嗎？

Photo Credit: 商周出版

在種種近來台灣流竄的政客包裝言論中，最讓我念茲在茲的就是「左膠」這兩個字。

無條件基本工資是左膠、環團是左膠、性別平權是左膠，最近甚至有人說GameStop之戰下的華爾街是左膠，不知道什麼時候會有人發現台灣人最愛的全民健保，也是一群左膠發明的。

因為不懂什麼是資本主義，什麼是經濟社會的左右光譜，才會把左膠當成是罵人的詞彙——反正我討厭的，通通是左膠。

要排除這種盲點，坊間已有太多基礎的政治哲學書刊，如果想要更接軌當代的了解或挑戰跳級，《只有資本主義的世界》就是帶我們看透今日「自由菁英資本主義」和「政治／威權資本主義」差異的一扇門，發現從英美歐到中國越南新加坡都奉行的「資本主義」，究竟有哪些面貌不同。

更重要的是，米蘭諾維奇提醒那些覺得「資本主義就一定好」的人，這套系統其實具有風險，而我們做的每個決定，都直接影響著人類的未來。

哈里・法蘭克福《論真實》：你是找真相，還是找資料佐證自己的觀點？

Photo Credit: 八旗文化出版

當我們了解那些張開雙臂的微笑政客，十之九十其實都想騙我們了之後，或許可以開始反思，那些人們自以為是的「真實」，究竟是什麼？

你可能覺得這有些強人所難，畢竟許多人連新聞和評論的差別都分不出來，有些作家也刻意的把事實與觀點混用，聯手讓我們搞不清楚現在正發生什麼事，進一步讓人覺得真實不存在，而且不重要。

此外，這本書還提出了一個很重要的觀點：他們都知道對方在說謊，也都察覺到自己的謊言被看穿，但他們都不說破。只要看看政論節目上信口開河的名嘴，想想為什麼有些外人顯而易見的邏輯謬誤都不會遭到追問，大概就能略知一二。

法蘭克福在2005年所寫的《放屁（On Bullshit）》，其實就是在說講屁話的人只「試圖用他們所說的話，操縱與他們交談的人的觀點與態度」，找到屁的來源之後，這本書則進一步提醒在人各言志的時代，為什麼「真實」重要。

對事物的評論並不是真實不重要的答案，而是讓我們砥礪自己的思維，讓自己更接近真實的工具。

羅伯．沃克《觀察的藝術》：如果你沒有看見蛛絲馬跡，一定是用錯方式

Photo Credit: 大塊出版

如果想著真實太辛苦，或許我們可以從尋找「誰在唬弄我們」開始行動。

因為生活中的資訊實在太多，每分每秒處理著各種來源，一不小心就會把好的壞的全部囫圇吞下，多少編織出的謊言，就因此在潛意識後刻上我們的腦殼蓋，在下個禮拜改由我們的嘴口複誦而出。

沃克《觀察的藝術》原意是要讓人們開發日常生活中的想像力，但裡頭包括注意力、沉思、好奇心刺激等等的訓練，其實都能讓我們在面對排山倒樹的真假訊息時，觀察出其中的蛛絲馬跡。

正如英國設計師Paul Smith的那句名言：「你可以在任何地方找到靈感，如果沒有，那一定是你用錯方式去看待你周遭的事物。」如果你也能夠用對方式深入政客的一言一行，一定更能聽見弦外之音。

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核稿編輯：翁世航