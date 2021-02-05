零距離科學：回顧與前瞻——大自然篇

文：吳家亮（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

我們不單對未來有諸多憧憬，我們對過去也有無窮想像。雖然我們還沒發明時光機，不能親眼目睹過去的璀璨，但透過考古學家的化石研究，我們也能一瞥過去的絢麗瞬間。

化石沒留下甚麼動人的色彩，不過，我們有的是想像力，可以為恐龍的羽毛添上花紋，賦予牠們迥異的性情。科學家也會把這份想像放在科研上，不同的是，這不是一些虛無飄渺的幻想，而是建基於證據的小心假設。

今集的《零距離科學》，會帶領大家探索近年於自然界的重大發現，特別是古人類學的進展，科學家又會對這些新發現有何等的想像呢？

重現古猿頭顱

根據考古研究，人屬（Homo）源自南方古猿（Australopithecus）。迄今為止，考古學家發現了數個南方古猿的物種，但哪一種物種最後演化出人屬還是一個不解之謎。要解開這個謎團，其中一個方向是比較牠們的身體構造，看看那一個最接近早期人屬。

可惜的是，南方古猿的化石相當稀少，我們還未達成骸骨大滿貫。近來，在埃塞俄比亞出土了一具湖畔南方古猿（Australopithecus anamensis）的化石，厲害的是它的頭骨相當完整，不是如以往的化石般只有殘缺的牙齒和顎骨，這大大補足了考古學上的一塊重要砌圖。

科學家聯繫了藝術家，為這副頭骨添上了毛髮、皮膚、眼睛等等，讓三百八十萬年前的古猿能活現在我們眼前。牠有著粗獷、狹長、突出的臉容，在畫家筆下面帶微笑。但這個發現沒能為我們解決那千古之謎，反而讓事情變得複雜，人屬的祖先未必是以露西聞名於世的阿法南方古猿，湖畔南方古猿在特徵上也跟早期人屬相當接近。

文武雙全的尼安德塔人

接著，讓我們一探更接近我們的尼安德塔人（Homo neanderthalensis）。他們生活在四十三萬至二萬五千年前，有些擁有比現代智人更大的腦容量，但他們常被視為愚蠢一族，最終被以智慧見稱的現代智人殲滅。

不過，近來的數個考古發現卻為這個說法帶來挑戰。縱然證據顯示尼安德塔人會使用矛捕獵，但考古學家一般認為他們只能以矛近距離刺殺獵物，例如是大象和鹿，只有現代智人才有足夠智慧以拋射方式遠距離安全捕獵。

一群考古學家最近重新審視證據，請了六位標槍運動員來嘗試拋射尼安德塔人的矛，發現飽經訓練的巧手能把矛拋至六十五呎之遙，力度足以殺死獵物。科學家想到，既然當時的尼安德塔人自小便以捕獵為生，他們很大可能已練成一套拋矛好武功，遠距離獵殺再不是現代智人的專利。

此外，藝術原來也是現代智人所獨有。考古學家在西班牙的山洞中發現了歷史最悠久的壁畫，距今大約六萬五千年前。當時現代智人還沒有來到歐洲，顯示這些藝術家是當時盤踞歐洲的尼安德塔人。

這個發現，顯示他們懂得混合顏料，並以貝殼製作小珠子，在洞壁上留下萬年印記。藝術是智慧的體現，象徵他們的生活不是單為生存，而是具備文化意涵了。

浪漫的一夜？

那現代智人真的在二萬多年前殲滅了這個文武雙全的人種？非也！

科學家在尼安德塔人的化石中竟然找到了DNA，通過測序把整個基因圖譜繪製完成。當他們為現今不同地方的人種跟尼安德塔人做基因對比，赫然發現歐亞人種竟然比非洲人較為接近尼安德塔人！

為何會出現這樣的現象？科學家想到，一個最大的可能性是現代智人在離開非洲進入歐亞大陸時，曾經與尼安德塔人交配！其他一直留守非洲的現代智人則沒機會接觸尼安德塔人，未能被他們文武雙全的魅力吸引⋯⋯

所以，今天的我們都是尼安德塔人的後裔，帶有大約2%他們的基因。有更進一步的研究發現，現代智人跟尼安德塔人並不是一夜纏綿，而是有著多次的交配和生育。看來，當時的現代智人比今天的我們更能欣賞尼安德塔人的優點呢！

從以上的考古發現，可見想像力在古人類學扮演著重要的角色。他們按圖索驥，以證據加上想像重構當時古猿和人屬的面貌和生活，為我們追本溯源的歷程添上的重要的一筆。

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31播映。本集於2月5日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex