數位時代如何平衡自由與公義？社群巨頭封殺川普，歐美擬限縮big tech掌控權

鄭貞茂（陽明海運董事長）

國會動亂、二次彈劾……川普卸任留下污點

美國總統選舉落幕，民主黨候選人拜登勝選，也讓川普總統四年任期劃下句點。川普總統上任之初喊出讓美國再度偉大的口號（Make America Great Again，MAGA），但這次選舉川普不願承認敗選，並發動其支持者包圍國會大廈，最終導致民眾衝入國會，造成5人死亡及多人受傷，讓美國這塊民主招牌蒙塵。

隨後推特（Twitter）以川普有繼續煽動暴力風險為由，關閉其帳戶，接著臉書也跟進，封鎖川普在臉書及IG（Instagram）的帳號直至美國總統權力和平轉移為止。

此外，YouTube也刪除川普的特定言論，Google Play商店下架已淪為極右派人士樂園的新興社群平台Parler，蘋果App商店則限Parler24小時內提交修改計畫，同時川普總統也成為美國歷史上遭到國會彈劾（impeachment）兩次的總統。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

big tech regulation，維持和平還是扼殺自由？

主流社群媒體（social media）封殺川普和禁止大量煽動暴力的言論後，意外引發言論自由（free speech）以及對科技業監管（big tech regulation）等相關議題，頗值得我們深思。

讀者可以經常在英文媒體看到以下這些英文名詞，例如：

nativist populism（本土民粹主義）、internet regulation（網路監管）、digital regulation（數位監管）、foreign interference（外國勢力介入本國政治）、hate speech（仇恨言論）、digital speech（數位影音言論）、fake news（假新聞）、antitrust（反托拉斯、或競爭法）、civil discourse（公民對話）、insurrection（暴動）、First Amendment（美國憲法第一修正案——禁止美國國會制訂任何法律以確立國教；妨礙宗教自由；剝奪言論自由；侵犯新聞自由與集會自由；干擾或禁止向政府請願的權利）、legitimacy（合法性）、arbitrary power（任意權力、或自由專斷權）。

德國總理反對科技公司決定「誰有話語權」

首先，看似合理的決定，社群媒體對川普的封殺卻引起言論自由的大辯論，Financial Times的一篇專文大標寫著：

英語島提供

The decision to ban Donald Trump has created a moment of reckoning for social media companies. By taking action against perceived hate speech, they have demonstrated the arbitrary power they hold.

意思是社群媒體經營者是否擁有這樣專斷的權力，由其決定誰的言論是假新聞或仇恨言論，並決定將其下架？推特關閉川普的帳號之後，德國總理梅克爾夫人（Merkel）就透過發言人批評推特的行為違反言論自由（breach of free speech）的權力。梅克爾的主張並非支持川普及其煽動性的言論，她認為言論自由是基本人權，但其規範應該由政府來制定，而非由科技公司來決定。

英語島提供

free speech was a fundamental right of vital importance that could be restricted, but only in accordance with the laws and within a framework defined by the legislator , not by the decision of the management of social media platforms.

美國應該從德國過去的歷史教訓中學到經驗，制定更嚴謹的法規來防範仇恨言論。

防止壟斷言論，歐美擬限縮big tech掌控權

歐美的差異也因此凸顯出來，歐盟希望讓執法者（regulators）更多的權力來強制臉書及推特等社群媒體來移除所有的非法內容（illegal content），但在美國，目前是由經營社群媒體的科技公司來自行管理。

不過美國也有越來越多的聲音主張要限縮這些科技公司的主導權、甚至主張要將這些大型科技公司分拆，以避免其壟斷言論市場，例如之前美國聯邦監管機構和超過45個州的檢察官就曾起訴臉書，指控其採取非法手段收購對手Instagram和WhatsApp，扼殺競爭。

然而分拆科技公司以及社群媒體，可能會有後遺症，每個團體會選擇自己喜歡的社群媒體，以Parler的例子來說，最後是否導致言論越來越往政治光譜的兩端靠進，失去彼此公開辯論的機會，反而讓對立的情況更嚴重。

數位時代如何平衡自由與公義？值得各國深思

解決目前困境的方法，有人建議應該採取三個步驟，首先是社會媒體應該要制定更清楚的遊戲規則，來規範言論的內容。這當然不是一件容易的事情。不過有做總比沒做好，以免最後出問題再亡羊捕牢也來不及了。

第二個步驟是增加社群媒體對數位內容管理的透明度，在其監控的程式碼中是否有不正當的歧視，以至於某些不適當的言論被刻意忽略而持續存在。第三個步驟是加入外在的監督機制（external oversight），邀請社會公正人士組成委員會，針對有爭議的內容來做判斷，而非由社群媒體內部經理人員單獨決定。

最後，由於言論自由與政府專權、以及科技公司壟斷是一個相當複雜的議題，讀者在享受數位內容的便利之外，可能也要提升自我判斷能力，避免被煽動言論影響，做出不利社會群體的行為。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航