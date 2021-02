數位時代如何平衡自由與公義？社群巨頭封殺川普，歐美擬限縮big tech掌控權

鄭貞茂(陽明海運董事長)

美國總統選舉落幕,民主黨候選人拜登勝選,也讓川普總統四年任期劃下句點。川普總統上任之初喊出讓美國再度偉大的口號(Make America Great Again,MAGA),但這次選舉川普不願承認敗選,並發動其支持者包圍國會大廈,最終導致民眾衝入國會,造成5人死亡及多人受傷,讓美國這塊民主招牌蒙塵。

隨後推特(Twitter)以川普有繼續煽動暴力風險為由,關閉其帳戶,接著臉書也跟進,封鎖川普在臉書及IG(Instagram)的帳號直至美國總統權力和平轉移為止。

此外,YouTube也刪除川普的特定言論,Google Play商店下架已淪為極右派人士樂園的新興社群平台Parler,蘋果App商店則限Parler24小時內提交修改計畫,同時川普總統也成為美國歷史上遭到國會彈劾(impeachment)兩次的總統。

主流社群媒體(social media)封殺川普和禁止大量煽動暴力的言論後,意外引發言論自由(free speech)以及對科技業監管(big tech regulation)等相關議題,頗值得我們深思。

讀者可以經常在英文媒體看到以下這些英文名詞,例如:

nativist populism(本土民粹主義)、internet regulation(網路監管)、digital regulation(數位監管)、foreign interference(外國勢力介入本國政治)、hate speech(仇恨言論)、digital speech(數位影音言論)、fake news(假新聞)、antitrust(反托拉斯、或競爭法)、civil discourse(公民對話)、insurrection(暴動)、First Amendment(美國憲法第一修正案——禁止美國國會制訂任何法律以確立國教;妨礙宗教自由;剝奪言論自由;侵犯新聞自由與集會自由;干擾或禁止向政府請願的權利)、legitimacy(合法性)、arbitrary power(任意權力、或自由專斷權)。

首先,看似合理的決定,社群媒體對川普的封殺卻引起言論自由的大辯論,Financial Times的一篇專文大標寫著:

The decision to ban Donald Trump has created a moment of reckoning for social media companies. By taking action against perceived hate speech, they have demonstrated the arbitrary power they hold.

意思是社群媒體經營者是否擁有這樣專斷的權力,由其決定誰的言論是假新聞或仇恨言論,並決定將其下架?推特關閉川普的帳號之後,德國總理梅克爾夫人(Merkel)就透過發言人批評推特的行為違反言論自由(breach of free speech)的權力。梅克爾的主張並非支持川普及其煽動性的言論,她認為言論自由是基本人權,但其規範應該由政府來制定,而非由科技公司來決定。

free speech was a fundamental right of vital importance that could be restricted, but only in accordance with the laws and within a framework defined by the legislator , not by the decision of the management of social media platforms.