外交關係又一重要進展！南美蓋亞那設「台灣辦公室」，美國務院官員推特祝賀

（中央社）外交部今（4）天表示，與蓋亞那外交部達成共識，決定在蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方已於1月11日簽署設處協議，辦公室於1月15日展開初期運作。

外交部發布新聞稿指出，「台灣辦公室」正逐步完成相關籌備作業。若蓋亞那未來也決定在台灣設立同等地位的辦公室，將依既有協議對等互惠原則設立，並享有與「台灣辦公室」相同的條件及待遇。

蓋亞那礦產、石油資源豐富，與中國有邦交關係

蓋亞那合作共和國位於南美洲東北部，礦產及石油資源豐富，首都喬治城（Georgetown）也是加勒比海共同體（CARICOM）秘書處所在地。

蓋亞那北鄰大西洋，東、南、西部分別與蘇利南、巴西、委內瑞拉接壤，與蘇利南及委內瑞拉有國界爭議；雖位於南美大陸，但蓋亞那傳統上與加勒比海地區關係較密切。2008年，蓋亞那參與創立「南美國家聯盟」（UNASUR）。

蓋亞那曾被荷蘭、英國殖民，1966年獨立，1970年成為大英國協一員，目前是南美洲唯一以英語為官方語言的國家。蓋亞那的經濟活動以農業、石油及礦業、漁業、林木業為主，產業高度依賴國外投資。

繼索馬利蘭後另一外交重要進展，美國務院官員推特發文祝賀

外交部今天宣布，在南美洲的蓋亞那設立「台灣辦公室」。美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉（Julie Chung，音譯）對此表示歡迎，並指此舉將增強雙邊關係，也有助促進區域安全、繁榮與民主價值。

The U.S. welcomes the establishment of a Taiwan office in Guyana, which will strengthen their growing relationship.



This milestone will benefit both partners and advance security, democratic values and prosperity in the region. https://t.co/qPmwg7GeLt — Julie Chung (@WHAAsstSecty) February 3, 2021

外交部今天發新聞稿表示，台灣與蓋亞那合作共和國外交部協商達成共識，決定在當地設立「台灣辦公室」；雙方1月11日簽署設處協議，辦公室已在同月15日展開初期運作。

這是繼台灣去年與索馬利蘭共和國互設代表處後，另一擴展外交關係重要進展。

對此，美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉於3日傍晚推文表示，美國歡迎台灣在蓋亞那設立辦公室，這將增強雙邊日益緊密的關係。

鍾茱莉也以「里程碑」形容台灣辦公室的設立，並指此舉對雙方都有助益，也能促進區域安全、民主價值與繁榮。

中國近年在西半球影響力日增，對美國造成不小威脅，促使美方積極與區域國家強化關係。前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）去年9月就特別造訪蓋亞那，他是蓋亞那1966年脫離英國獨立、與美國建交以來，首位訪問蓋亞那的美國國務卿。

《自由時報》報導，蓋亞那去年8月選出新總統阿里（Irfaan Ali）後，美國時任國務卿蓬佩奧曾於去年9月訪問蓋亞那，也是史上首位造訪蓋亞那和蘇利南等南美洲小國的美國國務卿。蓋亞那近年發現大量石油蘊藏後，正成為1個主要的石油生產國，經濟成長快速。

蓬佩奧訪問是為促進蓋亞那與美國企業合作，並警告中國投資存在風險，往往在「政治成本」浮現後，才發現最初大餅乃曇花一現。中國勢力早進駐蓋亞那，中國與蓋亞那有邦交關係，也邀請蓋亞那加入一帶一路倡議。

台美同步發布訊息，合作關係延續至拜登政府

討論台灣外交與政治議題的「TaiwanWarmPower」對此在臉書粉專表示，這次台灣在一個中國有邦交的國家設立了辦公室，是個很大的突破。產生的結果是中國大使調離，美國大使館表示讚賞。

TaiwanWarmPower指出，此次台灣跟美國幾乎同一時間發布訊息，顯示這背後應該是有所連動。台灣跟蓋亞那簽署設處協議的時間點是1月11日，當時美國國務卿還是蓬佩奧，台灣等到今天才公布消息、美國同時也有動作，TaiwanWarmPower認為此舉代表台美的合作關係延續到了新政府。

TaiwanWarmPower表示，由此也可看出美國的對台政策有延續性，甚至協助台灣在國際上有更多角色。

「US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站」則在臉書表示，美國新政府上台以來，台灣民眾很擔心美方對台灣在國際外交關係上的支持，是否會因為政黨輪替而改變。而這次台灣在蓋亞那的外交重大突破、美方即時的公開聲明與祝賀，向外界送出了一個清楚的訊號：美國將會持續支持台灣在國際事務上的參與以及外交空間。​

美國台灣觀測站指出，從川普政府中後期以來，對於台灣在國際外交上面的作為都公開表示大力支持，而台灣的高階官員也常常和美方在第三國公開碰面。美國的這些作為都是針對中國一直挖角台灣邦交國，美國行政部門強力回應，包含了美國國會後來通過了《台北法》，首度以國內法形式規範美國對台灣外交關係的看法與政策。​

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡