「大腸癌篩檢」不可少，新北市衛生局與你一起守護你我的健康

雖然癌症不是絕症，但已連續 37 年來高居國人 10 大死因之首，癌症篩檢成為民眾最關心的健康議題之一。自107 年以來，新北市戶籍登記人口高達 399 萬 5,717 人，約佔全國的六分之一，居全國之冠。相關實證顯示，主要癌症可透過篩檢來早期發現及早治療以提升存活率，發現癌前病變並不等於罹患癌症，若篩檢後得知為癌前病變，及早追蹤治療，就有機會阻斷癌前病變進展為癌症，進而預防癌症的發生，因此突顯癌症篩檢的重要性。

大腸癌蟬聯 10 大癌症首位，趁早發現及早治療

大腸癌連續12年蟬聯10大癌症之首

根據衛福部國健署發布的資料， 2017 年十大癌症中，大腸癌連續 12 年佔據第一位，總共有 1 萬 6,408 人新確診，相對前一年增加 1,034 人，但標準化死亡率略減。根據研究資料顯示，大腸癌在疾病進展過程中，有相當明確的多階段致癌過程，且病程緩慢，因此提供癌症篩檢及適當的切入點，經由大腸癌篩檢發現的病變是幾乎可完全治癒的早期變化。根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達 90％ 以上。篩檢政策依據歐美國家經驗，每一至二年進行 1 次糞便潛血篩檢約可下降 18％ 至 33％ 的大腸癌死亡率。

大腸癌篩檢補助計畫，還送精美小禮物

由於大腸癌多發生在 50 歲以後，因此，新北市衛生局為照顧市民健康並有效運用菸品健康福利捐，補助 110 年度大腸癌篩檢，守護市民的健康；資格為 50-75 歲從未接受過大腸癌篩檢之民眾，請逕洽新北市 29 區衛生所詢問或上「新北衛什麼」Facebook粉絲專頁洽詢，現在起只要完成篩檢就提供精美小禮物一份，數量有限，送完為止。

Photo Credit: 新北市政府衛生局

定時篩檢、規律運動飲食 一起打敗癌症威脅

世界衛生組織（ WHO ）曾指出， 30～50％ 的癌症能夠避免，在規律運動、體重控制、定期篩檢、規律飲食等良好生活習慣下，就能夠大幅減少癌症危險。

維持良好生活習慣、注意身體變化、定期做健檢是必要的，但可別把一次健檢當成永久的護身符，健康檢查只能當掌握健康的輔助性工具，早期發現早期治療，然癌症預防工作，最重要的還是從日常生活的調整，以及飲食的預防做起。透過每天攝取五份新鮮的蔬菜水果，將可有效預防癌症，尤其根據調查，國人對蔬果的攝取量偏低，因此透過生活最簡易的飲食方式，更是民眾不分年齡與性別應一起響應與力行的癌症預防工作，期望透過定期健康檢查、良好的生活飲食與運動習慣，有效降低癌症罹患率及死亡率。