緬甸政變：警方指控翁山蘇姬違反進出口法，家中搜出「非法對講機」

2月3日，緬甸政變進入第三天，遭到軍方扣押的緬甸實質領導人翁山蘇姬仍未公開露面。《路透社》報導，根據一份緬甸警方文件的顯示，緬甸警方已指控翁山蘇姬違反進出口法，並尋求拘押至2月15日。

報導指出，來自緬甸首都奈比多的警局文件顯示，搜查翁山蘇姬住所的軍官發現了6部非法進口且未經允許使用的對講機。

此外，《德國之聲》報導，根據上述文件顯示，也遭軍方扣押的緬甸總統溫敏，則被控違反「自然災害管理法」，溫敏被指在去年的競選集會期間，未遵守防疫規定。報導指出，如果翁山蘇姬和溫敏都被判有罪的話，將面臨最高3年的監禁。

路透社報導，聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）週三表示，軍方對翁山蘇姬的指控只會加劇破壞緬甸法治和民主進程，「我們會繼續呼籲立即釋放翁山蘇姬、總統，以及所有最近被軍方拘留的其他人。」東協的人權議會主席聖地亞哥（Charles Santiago） 則表示，緬甸軍方對翁山蘇姬的指控令人啼笑皆非，他在一份聲明中說：「緬甸軍政府試圖透過起訴翁山蘇姬來合理化其荒謬的非法奪權舉動。」

翁山蘇姬在1989年至2010年領導緬甸的民主運動時，被軍方軟禁了約15年，2012年才透過選舉獲得國會議員資格，儘管她因憲法規定直系親屬為外國公民者無法任總統，但其領導的「全國民主聯盟」（National League for Democracy）2016年在國會優勢下，為其修法，使翁山蘇姬擔任了國務資政，成為該國的實質領導人。

雖然翁山蘇姬在1990年獲得諾貝爾和平獎，但2017年因羅興亞危機的爆發，而讓翁山蘇姬的國際聲譽受到損害，儘管如此，翁山蘇姬仍然在國內非常受歡迎。

《中央社》報導，目前緬甸各主要城市可以看見士兵和裝甲車重返街頭，還未出現任何大型的街頭抗，但民眾不滿和計畫抗爭的跡象已開始浮現，如在最大城市仰光各地可以聽到民眾汽車鳴喇叭，以及敲打鍋碗瓢盆，以示抗議的聲響。

緬甸多家醫院的醫師和醫療工作人員3日宣布，將繫上代表全國民主聯盟顏色的紅絲帶，並停止所有非緊急的任務，以表達對軍方政變的抗議，同時民主運動人士也在臉書上宣布發起「公民不服從運動」（Civil Disobedience Movement），截至3日中午，不到24小時內就已有15萬的追隨者。

2月3日，仰光總醫院（Yangon General Hospital）醫護人員表達對政變的抗議。Photo Credit：Reuters / 達志影像 2月3日，仰光總醫院（Yangon General Hospital）醫護人員表達對政變的抗議。

臉書是緬甸人民常使用的社群網站，但在1日政變爆發後，當地的網路服務開始出現斷訊的情況。《中央社》報導，臉書公司今天（4日）表示，旗下一些服務在緬甸受阻，用戶無法使用，臉書公司呼籲有關當局應恢復連線，讓緬甸民眾能與家人及朋友聯繫並取得重要消息。報導指出，緬甸通訊與資訊部在昨夜上傳網路的信函寫道，為保持國家「穩定」，以免有人利用臉書散布假消息和不實訊息及造成誤解，將持續阻擋境內的民眾使用臉書旗下的服務至2月7日。

《中央社》報導，網路追蹤組織NetBlocks已證實，國營的緬甸郵政電信公司已封鎖臉書、FB Messenger、Instagram和WhatsApp等服務，全球最大電信公司之一挪威電信（Telenor ASA），是緬甸的電信基礎設施供應商，挪威電信稱對緬甸當局的相關指示表達「重大關切」，公司只能先按當局指示擋下臉書服務。這意味著，緬甸民眾利用臉書等網路平台進行集結、示威的方式，可能進一步受挫。

Today, in Myanmar , Facebook is banned from now to Feb 27th to cut down the information and voice of the people.#Reject_the_Myanmar_Military #SaveMyanmar pic.twitter.com/fYQ5fGzGtx — Save_Myanmar 🇲🇲 (@TXT030419MOA) February 4, 2021

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範