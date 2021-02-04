第78屆金球獎入圍名單分析：女性導演表現亮眼，《Minari》掀起種族歧視的「外語」風暴

全球影壇的盛會金球獎於2月3日晚上9點30分以視訊連線公布入圍名單，事前備受台灣人期待的國片《陽光普照》並未獲得最佳外語片的提名，OTT影音串流平台Netflix在電影、電視類都是入圍大戶，總共入圍22項提名，成為製片公司現階段的領跑者。只是經過去年入圍34項僅奪兩獎的「洗禮」，這次Netflix是否得以順利擁抱大獎，可是串流平台能否如願正式獲得主流單位肯定的重要認證。

受到「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）的影響，許多原本要在戲院播映的院線電影都因為電影院沒有營業而無法上映，2021年第78屆金球獎延遲了2個月才公布入圍名單，也未舉行記者會宣布名單，而是透過女星莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）、泰拉姬韓森（Taraji P. Henson）以連線公布名單，頒獎典禮也延期到2月28日（台灣時間3月1日上午）舉辦。

本屆在電影類獎項部分，創紀錄提名了艾美爾拉德芬內爾（Emerald Fennel）、蕾吉娜金恩（Regina King）及《游牧人生》趙婷三位女導演，趙婷也不負重望，成為首位入圍金球獎的華裔女導演；《艾瑪》、《藍調天后》、《女人碎片》、《花漾女子》等以女性為題材的電影也都受到提名，今年的女力明顯提升。

去年癌症過世的《黑豹》查德維克鮑斯曼（Chadwick Boseman）以《藍調天后》角逐最佳男主角，備受讚譽的《天能》則只獲得最佳配樂提名。在《Minari》表現出色的韓星尹汝貞、韓藝璃，及梅莉史翠普（Meryl Streep）則成為女主角、女配角入圍的大遺珠。

這次入圍作品仍有不少Netflix的原創出品，包括提名最多的前二名為《曼克》與《芝加哥七人案：驚世審判》都是Netflix作品，《曼克》共入圍戲劇類最佳影片、最佳導演、戲劇類最佳男主角蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）、最佳女配角亞曼達賽佛瑞（Amanda Seyfried）、最佳劇本及最佳電影原創音樂等6項大獎。《芝加哥七人案：驚世審判》為戲劇類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳男配角薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）及最佳電影原創歌曲《HEAR MY VOICE》等5個獎項。

今年有3部電影獲得4項提名，《父親》入圍戲劇類最佳影片、戲劇類最佳男主角安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）、最佳女配角奧莉維亞柯爾曼（Olivia Colman）及最佳劇本；《游牧人生》為戲劇類最佳影片、最佳導演、戲劇類最佳女主角法蘭西絲麥朵曼（Frances McDormand）與最佳劇本；《花漾女子》則是戲劇類最佳影片、最佳導演、戲劇類最佳女主角凱莉穆里根（Carey Mulligan）及最佳劇本。

向來偏重倚靠當紅大明星、娛樂性高、炒熱獎季氣氛的金球獎，提名分成劇情類及音樂喜劇類男、女主角，加上男、女配角等獎項，今年的入圍名單被外界認為意外地年齡偏高、被提名者知名度略低，但大師級的老將安東尼霍普金斯、法蘭西絲麥朵曼、蓋瑞歐德曼、葛倫克蘿絲（Glenn Close）、蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）、茱蒂福斯特（Jodie Foster）、薇奧拉戴維絲（Viola Davis）、比爾莫瑞（Bill Murray）等表現光采奪目，中生代的蘿莎蒙派克（Rosamund Pike）、凱特哈德森（Kate Hudson）、傑瑞德萊托（Jared Leto）、凱莉墨里根（Carey Mulligan）及亞曼達賽佛瑞等，也都交出亮眼成績。

電視影集部分，獎項分為劇情、音樂及喜劇類、最佳有限劇集及電視電影等，同樣也是老將倍出，並由於疫情關係，加速讓更多知名的優秀電影演員跨界到Netflix、HBO等影音串流平台演出（在韓國演藝圈也與這種情況相同），如艾爾帕西諾（Al Pacino）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、傑夫丹尼爾（Jeff Daniels）、休葛蘭（Hugh Grant）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、伊森霍克（Ethan Hawke）、唐奇鐸（Don Cheadle）、海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）、馬克魯法洛（Mark Ruffalo）、傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）、約翰波耶加（John Boyega）及尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）等，都將在電視影集類一較高下。

而Netflix年度話題作品《后翼棄兵》與《艾蜜莉在巴黎》表現出色，獲獎常客《王冠》、《富家窮路》也入圍多項重要獎項。的安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）與《不可能的任務6：全面瓦解》的「白寡婦」凡妮莎柯比（Vanessa Kirby）、莉莉柯林斯（Lily Collins）、艾兒芬妮（Elle Fanning）等新生代女星在電影及電視的傑出表現，也都讓人眼前一亮。

此外，安雅泰勒喬伊有《后翼棄兵》及《艾瑪》，奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）有《王冠》及《父親》，薩夏拜倫柯恩則以監製、主演的《芭樂特電影續集》入圍最佳音樂及喜劇類最佳影片與男主角、以《芝加哥七人案：驚世審判》入圍最佳男配角，都是本屆入圍名單的雙料提名。

由好萊塢外籍記者協會成員主辦的金球獎，重要性不只在於能拉抬奧斯卡的熱度，且更具獨立自主意識的提名，加上每年初頒獎典禮的聚焦效果，影響力及擴散度不在話下，對於沒有廣告預算的中小型影片而言，是很大的助力，絕對能夠提升影片知名度，並延長電影票房壽命。

但隨著影視產業的變化，從這幾年的入圍名單中，可以看出網路影音世代百家爭鳴的跡象，已經改寫了娛樂產業遊戲規則， 有更多的影音串流平台推出自製的電影戲劇，金球獎也有越來越向流量傾靠的趨勢，入圍名單開始有些無法預測。當然影片及個人演技見人見智，但像芭樂片《艾蜜莉在巴黎》入圍多項就引起影迷討論。

此外，入圍名單最大的爭議，應該是由韓裔美國人鄭李爍（Lee Isaac Chung）執導的《Minari》被放在「最佳外語片」的位置，雖然《Minari》片中韓語對白佔據一半以上，但此片的製作團隊是以美國資方組成，導演也是「美國人」，講述的故事則是道地的「美國夢」，然而，卻因為「語言比例」此種不合時宜的規則界定了影片，最終沒有入圍其餘獎項，僅入圍「外語片」，自然引起各界爭議，去年《別告訴她》導演王子逸也早就跳出來指責金球獎，稱：「今年沒看過比《Minari》還美國的電影。這是移民家庭在美國追逐美國夢的故事。我們需要改變以說英文來歸類美國人的窠臼。」除了王子逸之外，各界也紛紛指控金球獎評審種族歧視。

去年韓國導演奉俊昊的《寄生上流》才在奧斯卡創下紀錄，以「非英語片」之姿拿下最佳影片，奉俊昊也說過世人共通的語言，就是「電影」，在現今電影圈的浪潮底下，金球獎是否還要墨守成規，堅持以「語言」分國家？會是之後的關注重點。

說回串流，其實近幾年Netflix越來越積極進攻電影獎項，狂灑資金、廣邀電影名導與影壇巨星拍攝自製電影，可惜因上架模式遭到歐美掌權人士與主導單位抵制，許多守舊派大導演對Netflix偏見極深，認為Netflix自製電影沒有參加奧斯卡金像獎或其它影展大賽的資格，只是沒想到連風格自由、崇尚大牌的好萊塢外籍記者協會成員，去年也讓Netflix遭受慘痛的失敗。而本屆HBO等平台也來勢洶洶，也入圍了多項大獎，或許團結力量大，今年能讓影音串流平台登上影壇的主流之位。

金球獎是受到觀眾矚目的獎項之一，雖然跟奧斯卡的直接關聯並不大，畢竟能投票的評審組成沒有交集，但對於拉抬片子前進奧斯卡的聲量還是有些許作用，今年以大衛芬奇（David Fincher）導演的《曼克》、編劇大師艾倫索金（Aaron Sorkin）執導的《芝加哥七人案：驚世審判》、影后法蘭西絲麥朵曼主演的《游牧人生》、黑豹最後演出的《藍調天后》聲勢最旺，也是本屆觀看的亮點。至於後續這些作品是否也會在奧斯卡入圍、影帝影后是否還會上演對決、Netflix及HBO等影音串流平台是否獲得正式肯定，都要等到屆時才能知道了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

第78屆金球獎電影類入圍名單

最佳影片—劇情類

《父親》

《曼克》

《游牧人生》

《花漾女子》

《芝加哥七人案：驚世審判》

最佳影片—音樂／喜劇類

《芭樂特續集電影》

《漢彌爾頓》

《棕櫚泉不思議》

《畢業舞會》

《幸福剛剛好》

最佳男主角—劇情類

《靜寂的鼓手》里茲阿邁德（Riz Ahmed）

《藍調天后》查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）

《父親》安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）

《曼克》蓋瑞歐德曼（Gary Oldman）

《失控的審判》塔哈拉辛（Tahar Rahim）

最佳男主角—音樂／喜劇類

《芭樂特續集電影》薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）

《畢業舞會》詹姆斯柯登（James Corden）

《漢彌爾頓》林曼努爾米蘭達（Lin Manuel-Miranda）

《狄更斯之塊肉餘生記》戴夫帕托（Dev Patel）

《棕櫚泉不思議》安迪山伯格（Andy Samberg）

最佳女主角—劇情類

《藍調天后》薇拉戴維絲（Viola Davis）

《The United States vs. Billie Holiday》Andra Day

《女人碎片》凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）

《游牧人生》法蘭西絲麥多曼（Frances McDormand）

《花漾女子》凱莉墨里根（Carey Mulligan）

最佳女主角—音樂／喜劇類

《芭樂特續集電影》Maria Bakalova

《幸福剛剛好》凱特哈德森（Kate Hudson）

《法式告別》蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）

《詐欺女王》羅莎蒙派克（Rosamund Pike）

《艾瑪》安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）

最佳男配角

《芝加哥七人案：驚世審判》薩夏拜倫柯恩

《猶大與黑色彌賽亞》丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）

《細物警探》傑瑞德雷托（Jared Leto）

《人生觸礁時》比爾莫瑞（Bill Murray）

《One Night in Miami》小萊斯利奧多姆（Leslie Odom Jr.）

最佳女配角

《絕望者之歌》葛倫克蘿絲（Glenn Close）

《父親》奧莉薇雅柯爾曼（Olivia Colman）

《失控的審判》茱蒂佛斯特（Jodie Foster）

《曼克》阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）

《讀報人》海倫娜澤格爾（Helena Zengel）

最佳導演

《花漾女子》Emerald Fennell

《曼克》大衛芬奇（David Fincher）

《One Night in Miami》Regina King

《芝加哥七人案：驚世審判》艾倫索金（Aaron Sorkin）

《游牧人生》趙婷

最佳劇本

《父親》Florian Zeller and Christopher Hampton

《芝加哥七人案：驚世審判》艾倫索金 Aaron Sorkin

《曼克》傑克芬奇 Jack Fincher

《游牧人生》趙婷

《花漾女子》Emerald Fennell

最佳動畫長片

《古魯家族：新石代》

《1／2的魔法》

《飛奔去月球》

《靈魂急轉彎》

《Wolfwalkers》

最佳外語片

《醉好的時光》｜丹麥

《La Llorona》｜瓜地馬拉／法國

《來日同行》｜義大利

《Minari》 ｜美國

《媽咪心風暴》｜法國／美國

最佳歌曲

《猶大與黑色彌賽亞》"Fight for You"

《芝加哥七人案：驚世審判》"Hear My Voice"

《來日同行》"Is Si (Seen)"

《One Night in Miami》"Speak Now"

《The United States vs. Billie Holiday》"Tigress & Tweed”

最佳配樂

《永夜漂流》Alexandre Desplat

《天能》Ludwig Göransson

《讀報人》James Newton Howard

《曼克》Trent Reznor & Atticus Ross

《靈魂急轉彎》Trent Reznor & Atticus Ross and Jon Batiste

延伸閱讀：

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九