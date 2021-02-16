「吳」遠弗屆（上）：從六座泰國境內遺址，看高棉帝國歷史上的影響力

文：法蘭克（南洋誌）

提到中南半島歷史，高棉帝國（Khmer Empire）無疑是無法跳過的一段。從西元802年立都到1431年遭暹羅大城王朝攻陷的600多年歲月裡，歷代君主在中南半島上刻下高棉帝國的印記。1113年到1150年在位的蘇利耶跋摩二世（Suryavarman II，意為太陽守護者）開創帝國黃金時期，影響力北達今日寮國境內，西至泰緬交界，南及馬來半島，目前柬埔寨最重要的國家文化遺產以及民族榮耀的曠世巨作吳哥窟（Angkor Wat）就是出自他手。

Photo Credit：Frank 吳哥窟是高棉帝國的輝煌歷史的證據，但如果要瞭解高棉帝國的疆域，那絕不能錯過泰國境內的高棉遺址。

享譽全球的吳哥窟其實未曾真正湮沒在東南亞的叢林之中，在法國殖民政府於1907入主柬埔寨之前，附近的僧侶還是定期清理吳哥窟遺跡周邊環境，18世紀還有日本佛教徒前往朝聖並繪製吳哥窟的建築設計圖。不過法國人引進的考古修復以及旅遊觀光管理，還是扮演非常重要的角色，讓全球都注意到這座世界級的人類遺產，因此在1920年代，法國殖民政府就已經讓吳哥窟成為全球熱門旅遊景點。吳哥窟的存在，讓後人得以遙想高棉帝國當年的輝煌璀璨，然而，如果想要理解高棉帝國疆域的「吳」遠弗屆，那麼我們就不能忽略泰國境內的高棉遺址。

高棉帝國影響力橫跨中南半島

「獅城」（เมืองสิงห์, Mueang Singh）遺址

泰國境內總計約有300處與高棉文明相關的遺址，多數分布在泰國東北呵叻高原一帶，其餘則零星散落在泰國中部不同區域，尤其是位於今日泰國北碧府的「獅城」遺址，就是當年與緬甸蒲甘王朝接壤的前線城市，證明高棉帝國的觸手橫跨整個中南半島。

Photo Credit：Frank 據學者Freeman指出，「獅城」的古蹟復原工程有些問題，其復原後的塔身高度與既有的高棉建築設計扞格。

獅城在高棉石碑上記載的原名是Srijaya Simhapura，意思就是「勝利獅城」，西扼前往伊洛瓦底江流域的關隘，由於沒有足夠文字記錄，「獅城」可能是帝國的軍事要塞，也可能是貿易站。此城引桂河（แม่น้ำแคว, River Kwai）水作護城及民生用水，正位於通往泰國知名景點「桂河大橋」的路上，值得旅客繞道佇足片刻，親自體驗帝國黃金時期的領土最前線。

Photo Credit：Frank 「獅城」一如高棉遺址，入口面東，該城引「桂河」水為城內所用。

三峰塔（พระปรางค์สามยอด, Phra Prang Sam Yot）

高棉帝國的影響力也在昭披耶河中游的華富里（ลพบุรี, Lopburi）一帶留下足跡。在高棉帝國的石碑上，此區稱Lavo；與此同時，中國宋朝的史書以「羅壺」稱之，元朝周達觀則在《真臘風土記》中改稱為「羅斛」，到了明朝則將「羅斛」以及南方的「暹國」合稱我們今日熟悉的「暹邏」。今日的華富里舊市區至今仍矗立一座名為三峰塔的高棉遺址，是該府重要的觀光景點，其剪影正是華富里的府徽。

Photo Credit：Frank 三峰塔結構呈南北軸線排列，神廟正門口朝向東方，建於和大多數的高棉神廟結構相同。

前往三峰塔必須注意猖狂肆虐的猴群，華富里的猴群聚集不但時常攻擊觀光客手中的手機或飲料瓶，也常常闖入附近居民住宅或車內搶奪食物，當地居民不勝其擾。猴群囂張的程度，從當地民眾常常說「猴子會搭火車到其他城市」的情形可見一斑。為解決市區將近1,000隻猴群擾民的問題，泰國資源環境部在2020年6月進行驅離500隻猴群的計畫。

Photo Credit：Frank 三峰塔造型古樸雄渾，令人目不轉睛，但是請隨時注意腳邊準備對你展開攻擊的猴群。

甘烹藍神廟（วัดกำแพงแลง, Wat Kamphaeng Laeng）

Photo Credit：Frank 「甘烹藍神廟」位於碧武里府市區內的一座上座部佛教寺院之內，為闍耶跋摩七世時期的建築。

稍向南行前往泰國碧武里府，市區內的「甘烹藍神廟」是泰國境內最南端的高棉建築遺跡。遺跡包含四座塔以及一座神廟，隱身在泰國的佛教寺院之中，雖然高棉寺廟通常是祭祀印度教的濕婆神，但甘烹藍神廟建造初期的目的正是為了服務大乘佛教信徒，因此我們可以在神廟浮雕上發現右手施「降魔印」、左手施「禪定印」的佛像。時至今日，這宏偉的高棉遺跡依舊是泰國上座部佛教寺院內靈力的泉源。

Photo Credit：Frank 「甘烹藍寺」廟塔上的浮雕顯示建成之初是為了廣大的大乘佛教信眾。

呵叻高原孕育高棉文明不同風貌

「獅城」、「三峰塔」和「甘烹藍寺」劃下了高棉帝國領土的前緣，不過帝國核心是以泰國東北的「呵叻高原」（Khorat Plateau）以及柬埔寨與越南的洞里薩湖及湄公河流域兩大塊構成。「呵叻高原」其實平均高度只有海拔200公尺左右，但由於西邊的碧差汶山脈（Petchabun Range）和南邊的「扁擔山脈」（Dângrêk Range）用陡峭的崖壁為呵叻高原畫出邊界，對生活在洞里薩湖平原的高棉人來說，呵叻高原是一個天然的屏障，兩邊孕育著不同的宗教文化以及統治階層。

Photo Credit：Frank 從泰柬邊境上的柏威夏神廟向下眺望，可明顯看出扁擔山脈用峭壁將呵叻高原與洞里薩湖平原一分為二。

高棉帝國統治者為了抹去天然屏障對帝國統一的障礙，特別興建帝國公路，將呵叻高原的城市與吳哥城相連，提升對內部的掌控，其中一條途經泰國武里蘭府的帕儂藍神廟（พนมรุ้ง, Phanom Rung），直達呵叻府的披邁神廟（พิมาย, Phimai），另一條則連接沙繳府的斯多苟通神廟（สด๊กก๊อกธม, Sdok Kok Thom）。即便高棉統治者努力將政治影響力投射到呵叻高原之上，但三座高棉遺址，仍透過建築風格向後人訴說此區域的獨特性。

披邁神廟

呵叻平原平緩的地形由蒙河（แม่น้ำมูล, Mun River）和錫河（แม่น้ำชี, Chi River）切穿，於泰寮邊境匯流入湄公河，由於夏天的颱風以及冬天的東北季風都難以將水氣帶入此區，導致每年呵叻高原的降雨量不穩，農作物侷限在蒙河和錫河流域周邊。披邁這座城市也不例外地坐落在蒙河邊，當時稱為「Vimayapura」，高棉文的V在泰文中轉音成了P。

Photo Credit：Frank 蒙河在地勢平緩的呵叻高原上蜿蜒，倘遇突如其來的強降雨，河水即漫過道路橋面，瞬間變成水鄉澤國。此圖攝於距披邁神廟約17公里之蒙河支流處。

「披邁神廟」為1080年至1107年在位之「闍耶跋摩六世」（Jayavarman VI，意為勝利守護者）所興建，他原本是呵叻高原區域的權貴，趁著平原的王室內亂以及對占婆用兵失利而奪權即位。雖然「披邁神廟」的造型和其他高棉遺址沒有太大的差異，但神廟中心處有一尊以七頭蛇那迦（Naga）護衛的佛像，加上許多雕刻細節，在在顯示其興建之初就是為了服務佛教信徒。

Photo Credit：Frank 主廟塔門上的浮雕，手持過頭頂之「金剛杵」侍於佛側，是為密宗裡「降三世明王」人間化身──「金剛手菩薩」。

值得注意的是，此時帝國首都吳哥城仍以印度教為國教，要到1181年即位的「闍耶跋摩七世」（Jayavarman VII）才積極推廣佛教，前後差了80年，為何披邁神廟早在首都改宗之前就已「超前部署」？學者認為，這一現象顯示高棉帝國在呵叻高原興建城市時，仍然必須考慮當地的宗教信仰，因為早在6世紀陀羅缽地文化時期，佛教就已經是此區域的主要信仰。更嚴格來說，披邁神廟的許多浮雕甚至顯示呵叻高原的佛教受藏傳佛教影響，譬如主廟塔（prang）南塔門（gopura）上的浮雕，手持過頭頂之「金剛杵」侍於佛側，應該是密宗裡「降三世明王」（Trailokyavijaya）在人間的化身──「金剛手菩薩」（Vajrapāṇi）。

Photo Credit：Frank 主廟塔門上的浮雕，手持過頭頂之「金剛杵」侍於佛側，是為密宗裡「降三世明王」人間化身──「金剛手菩薩」。

由於披邁神廟建造時間要比暹粒的吳哥窟更早，而且兩者廟塔頂端造型神似，因此有人認為披邁神廟是吳哥窟的原型，但是披邁神廟並非像一般高棉宗廟入口向正東崇拜太陽，而是面東南，有人認為是配合蒙河的流向，也有人認為是為了面向東南方的首都吳哥城，向帝國權力中心致敬。

Photo Credit：Frank 「披邁神廟」建成時間早於「吳哥窟」，兩者廟塔頂端的造型相似度極高，因此許多人將「披邁神廟」視為「吳哥窟」的原型。

帕儂藍神廟

本文文首提到，1113年到1150年在位的「蘇利耶跋摩二世」，是吳哥窟的啟建者，他同時也催生了帕儂藍神廟。此廟位於今天泰國武里蘭府接近柬埔寨邊境的一座海拔約400公尺的死火山上，從地圖上看，很清楚可以發現該神廟就位於連接披邁和吳哥窟的帝國公路中點上。神廟依山而建，入口仍依據高棉神廟慣例面向東方，無論是清晨或是黃昏，沿著參道（causeway）拾級而上，仰首看著陽光映照廟身散發光輝，俯視則居高臨下瞭望平原，將帕儂藍神廟的宗教性推升到了另一個高度。

Photo Credit：Frank 帕儂藍神廟位於400公尺的死火山頂，參道依山而建，風景秀麗。

根據神廟出土的石碑顯示，「蘇利耶跋摩二世」和建造披邁神廟的「闍耶跋摩六世」類似，都與蒙河流域的統治階層有密切的關係，「蘇利耶跋摩二世」能夠入主吳哥城並且動用資源興建「吳哥窟」這曠世巨作，一部份來自呵叻高原貴族的奧援。

Photo Credit：Frank 帕儂藍神廟位於吳哥城連結披邁城之間的帝國公路中繼站，供奉印度教神明為主，是「蘇利耶跋摩二世」在位期間建成。

帕儂藍神廟位置接近帝國首都，起造的時間點仍是高棉文明信奉印度教的時期，因此神廟內可見林迦以及印度教神祉的浮雕，最受矚目的是位於聖殿（sanctuary）的「毗濕奴（Vishnu）門楣（Lintel）浮雕」，描繪神話中，毗濕奴側臥象徵無限宇宙的那迦背上，從肚臍中誕生出創世之神梵天（Brahma）的景象。該門楣在1960年代一度遭竊，後來由美國芝加哥藝術博物館（Art Institute of Chicago）在1967年取得，經過博物館修復之後陳列了20年之久，館方最終同意泰國各界「物歸原主」的呼聲，於1988年將門楣重新安置原位，當時泰國電視台還特別錄製整個歷史性的過程，也讓今日到泰國的遊客，不必再多跑一趟美國欣賞這個描繪印度教神話的浮雕。

Photo Credit：Frank 門楣上的浮雕刻畫著毗濕奴側臥象徵無限宇宙的那迦背上，從肚臍中誕生出創世之神梵天的景象。

斯多苟通神廟

斯多苟通神廟（Sdok Kok Thom，以下簡稱SKT）大約建於優陀耶迭多跋摩二世（Udayadityavarman II，意為日昇守護者）在位的西元1050年到1066年之間，位於鄰接柬埔寨的沙繳府，是當年高棉帝國通往呵叻高原的另一條公路終點站。由於距離曼谷較遠，且周邊沒有其他主要觀光景點，未若披邁和帕儂蘭神廟那樣受到觀光客的青睞，但SKT的修復狀況也是相當良好，尤其SKT出土的石刻紀錄，奠定了今日我們理解高棉帝國初期歷史的根基。例如一般史料將高棉帝國以西元802年作為建國起點，就是依據SKT出土的石碑，此外，碑文也刻下從開國君主闍耶跋摩二世（Jayavarman II）之後250年的12代君王姓名，以及帝國早期輾轉遷都的發展史。

Photo Credit：Frank SKT出土的石碑記錄了高棉帝國初期發展歷程，對高棉歷史研究深具意義。

SKT在1980年代初期是「柬埔寨人民民族解放陣線」的軍事據點，直到1990年泰國軍隊驅散柬埔寨的軍隊之後，SKT才得以重新開放在世人面前，直到2004年，在日本與泰國合作之下，才將遺址附近的地雷全數清除完畢，讓遊客能夠在這碧樹如茵的歷史園區漫步。

Photo Credit：Frank SKT在1980年代仍遭軍隊控制，直到2004年在日本的合作之下才終於將遺址附近的地雷清理乾淨。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒