以人臉辨識系統偵測女性「苦惱」表情，「性侵大國」印度能藉此打擊性犯罪嗎？

性犯罪頻仍是印度的重大問題之一，相關案件不斷登上國際新聞版面。為了削減層出不窮的性犯罪，印度政府預計在200個易受騷擾的犯罪熱點，安裝設有人臉辨識系統的攝影機，不過只針對婦女的臉部辨識，引發資安疑慮。

《路透社》1月22日報導，距離印度首都新德里約500公里的北方邦首府勒克瑙（Lucknow），警方發現了大約200個騷擾熱點，婦女經常在此受到騷擾，勒克瑙警察局長D.K. Thakur表示，將在這些地方安裝5個人工智慧的攝影機， 一旦偵測到女性表情發生變化，這些攝影機將 向最近的警察局傳遞警報。

這項措施引起正反方辯論。

關注數位權利的Internet Freedom Foundation律師Anushka Jain認為，這項監控女性表情的做法十分荒謬，「一個『苦惱』（distress）的人要有怎樣的表情？是恐懼還是生氣？如果我跟母親講電話，因為生氣而做出不悅的表情，這樣會觸動警報，讓警察前來嗎？」她認為更可行的做法是增加警察巡邏的次數。

《公視新聞網》報導，有家庭主婦提出質疑，認為鏡頭要照的應該是在街頭跟蹤或騷擾女性的人，而非侵害女性隱私。臉部辨識一直以來，就有道德隱私爭議，包括資料的流向，當事人根本無法掌握。

為印度警方提供正當性的，則是印度頻繁發生的性侵案。據《關鍵評論網》報導，湯森路透社基金會（Thomson Reuters Foundation ）發表一項關於女性權益的報告，選出十個對女性最危險的國家，印度被評為首位。這項調查指出，印度女性經常面臨家庭奴役、強迫結婚及被迫成為性奴隸等狀況，亦時常發生女性被強酸襲擊、遭切割生殖器，或被施以石刑、身體虐待等事件。印度《今日郵報》（Mail Today）引述新德里警方統計，在2018年，新德里每天約有10名女性被綁架；新德里警官表示，18到30歲婦女最易遭綁架，犯罪動機是性侵、人口販賣及謀殺和毆打。

《Newsweek》報導，印度內政部報告指出，在2018年，平均每15分鐘就會有一起性侵害案件。而在勒克瑙所處的北方邦，針對女性的犯罪量是全印度最高。因此勒克瑙警方希望藉由人臉辨識系統，及時抵達犯罪現場。

印度官員聲稱，引進這項技術後，將能有效防止犯罪；也有上班族認為，對於必須在夜晚通勤的女性，安裝AI鏡頭是好的開始，當女性工作到很晚回家，她們會覺得更安全，所以從這個角度來看，這項措施是好的進展。

《中央社》報導，根據印度國家犯罪統計局2019年的報告，和2001年相比，2017年的性侵案增加近103%。這個數字還不包含因各式原因而未報案的大量黑數。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：黃筱歡