東奧組委會長森喜朗稱「女性多的理事會浪費時間」，男女糾察隊主持人怒退聖火傳遞

（中央社）東京奧運暨帕運組織委員會會長森喜朗（Yoshiro Mori），昨（3）天在評論日本奧會（JOC）要將女性理事比例提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會浪費時間」，發言涉及性別歧視惹議。

《日本放送協會》（NHK）、《共同社》等日媒報導，日本奧林匹克委員會昨天下午召開線上臨時全體委員會（評議員會），共51人出席，會中報告6月將進行幹部改選，目標為女性理事的比例要達到40%以上。

森喜朗「增加女性人數必須限制發言時間」，會議出席者無人反駁

森喜朗在會中評論日本奧會要增加女性理事的目標時說，雖然文科省一直要求增加女性理事，「但是女性多的理事會，將會浪費時間」。

森喜朗還舉例說，日本橄欖球協會增加女性理事，開理事會多了一倍時間，「女性就是競爭意識強，有人舉手發言，就會認為自己也應該要發言，結果所有人都發言」。森喜朗曾擔任日本橄欖球協會會長與名譽會長。

森喜朗說，增加女性人數時，必須限制發言時間，否則一直說不完很令人困擾。

《NHK》報導指出，日本奧會評議員會議平常開放媒體採訪，這次因疫情實施緊急事態宣言，改為會後將會議影片提供給媒體，影片中完全沒有出席者發言反駁森喜朗。

對於森喜朗的爭議發言，全日本柔道聯盟評議員、1992年巴塞隆納奧運女子柔道52公斤級銀牌選手溝口紀子在網路發文反駁。

溝口表示，會議時間太長並非女性理事人數的問題，而是要看主持會議者的能力。

溝口並指出，過去柔道聯盟的高層都是以男性為主的「沒問題先生」（Yes man），只依據封閉的內規行事，比起遵守法律，更重視組織的慣例與人際關係，造成選拔選手不公與濫用公費等管理問題。

她說，為了避免再次發生這些問題，體育界的運動團體實踐治理守則，JOC設定要讓女性理事達到4成的目標，是為了讓會議確實發揮功能。森喜朗身為東奧組委會的領導人，應設法消除性別偏見、實踐奧運哲學（Olympism）才對。

男女糾察隊主持人田村淳退出聖火傳遞，森喜朗言論也激怒妻子

日本搞笑藝人、綜藝節目「男女糾察隊」主持人田村淳（Tamura Atsushi）說，他認為因為疫情，東京奧運應再延期；對於東奧組委會會長森喜朗說無論如何都要辦，他「無法理解」，決定退出聖火傳遞。

東京奧運原訂去年7月登場，但受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情影響，延到今年夏天，聖火傳遞也順延到今年3月25日開跑。

《NHK》報導，田村淳原本受邀擔任愛知縣犬山市的聖火傳遞跑者，但田村昨天在自己的Youtube頻道發表影片，表示已透過正式管道，表達退出聖火傳遞。

田村的影片名為「因為森會長的發言，我辭去聖火傳遞跑者」。他在影片中表示，他退出聖火傳遞是因為看到新聞報導中森喜朗的發言，森喜朗說「不論疫情是什麼狀況，東京奧運都要舉辦」，他對於這項發言「無法理解」。

田村表示，還有因為藝人傳遞聖火會導致圍觀人潮聚集，森喜朗說「讓藝人拿著聖火在田裡跑就好」。他不清楚森喜朗是不是在開玩笑，但對農家很失禮，且若不希望人潮聚集，藝人應該退出比較好。

對於東奧是否應該如期舉辦，田村說，雖然他希望東奧能夠舉辦，但他是「延期派」，現在最重要的是讓疫情盡快平息。

報導指出，犬山市市長山田拓郎受訪時表示，田村方面已有跟犬山市聯絡，他尊重田村的決定。

《蘋果日報》報導，森喜朗今（4）日接受日本《每日新聞》訪問時強調，昨日的發言無意藐視女性，但他也提到：「如果外界要求我辭職的聲音很大，我也必須辭去這個職務。」此外，森喜朗也承認，這番言論也激怒了妻子，妻子也直罵他：「看，又來了，你又說出這種麻煩的言論，你這是在跟女人為敵啊！」就連女兒和孫女也對他此番言論很不諒解。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡