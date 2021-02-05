拜登政府稱台灣當局為「台灣民選代表」，是美國對台政策的倒退嗎？

拜登（Joe Biden）確定當選美國總統後，亞洲各國對他可能扭轉川普（Donald Trump）對中國的強硬態度憂慮不已，尤其是台灣、日本和澳洲，更是美國最緊張的亞洲盟友。過去四年川普政府對中國的強硬態度，讓這幾個國家都做了抗衡中國的部署，如果拜登扭轉了川普的中國政策，這些部署顯然會有點不合時宜。

不過這一、兩週以來，拜登政府對中國政策顯然沒有太多的退讓。川普的貿易戰、科技戰格局，拜登並沒有作出大幅調整。最重要的是，美國國務院對中國在西南空域的挑釁行動，發出了強烈措辭的聲明。

這起事件肇因於美國的羅斯福號航空母艦在南海活動，中國不但採取偵查，戰鬥部隊更以假想敵模式進行演練，台灣西南空域熱鬧異常，美中台三方飛機都在上面飛來飛去。

中國此舉對台灣社會影響不大，近期以來，中國在西南空域頻繁活動，已經成為台海日常，台灣國防部已經有一套透明公開的應對模式，台灣民眾也習以為常。但中國空軍針對美國航空母艦活動的大動作應對，被認為是對美國印太秩序的試探和挑釁，也因此美國國務院才會發出嚴厲警告。

有趣的是，很多人抓住國務院這起聲明把台灣當局寫成「台灣民選代表」，認為是美國對台政策的倒退。

美國對台政策在川普之前，向來是多做少說，實質的互動遠比名目的互動重要，如果川普算是異數，現在美國也只是回歸常態而已。近期美國官員在聽證、或者各種時刻表現出來的對中和對台政策態度，都以三公報、台灣關係法為基本論述，也顯示了美國政府希望回歸常態的立場。

問題是美中台關係有可能回到常態嗎？其實很困難。

美中之間的矛盾日深，習近平對新疆、香港的態度，明顯和美國牴觸。貿易戰方酣，雙方也不可能一夕和解，川普的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）先前批評川普政府的中國政策時，也是用「少關注怎麼讓中國減速，多關注怎麼讓自己跑得更快」來帶過，顯示他對這樣的競爭態勢也看得清楚。

但外交政策如果是「多做少說」，讓中國減速也必然是美國的態度。當中國成長快速，對美國來說當然是威脅，美國儘管自己需要跑更快，但外交上不太可能那麼紳士，放任中國傾全力來追趕。這也是美國一時沒有打算解除川普設下的中國政策方向，只是改變了官員對中國講話的態度的原因。

當然，拜登執政才剛剛開始，中國問題雖迫切，但比起美國國內烏煙瘴氣的問題，還不算是立即。未來的中國政策會怎麼走，就算拜登政府裡面的官員，也不見得講的清楚，因此現下也是說得保守，採取摸著石頭過河的方式。

坦白說，局勢瞬息萬變，拜登政府裡面的人，大概也只能掌握局勢已經和四年前不同，但要把未來的中國政策談得頭頭是道，他們自己也恐怕還在思考。

和中國交往，同時也和包括台灣在內的盟邦促進關係，多做少說，官員不會一天到晚在Twitter上罵中國，應該是目前看得出來的主要方向，但至少和中國交往這件事能走多遠，就如同剛卸任的川普政府副國安顧問博明（Matthew Pottinger）提醒的，要看中國做了什麼，不是說了什麼。

此刻的台灣，國內情勢相對穩定，因為防疫成功的關係，有著史上最良好的國際形象。這個政黨輪替的開端，既是挑戰，也是機遇。就像四年前很多人看到川普當選，覺得這位身繫「通俄門」疑慮的生意人總統，可能讓台灣萬劫不復，後來卻因為外交團隊的努力，結果恰恰相反那樣；台灣、日本和澳洲這些利益相關的中型影響力國家，現在當然不能只是憂慮，更應該要花更多時間和美國人溝通，讓他們理解印太局勢的利益衝突點，從中找到適應的方向，把印太穩定帶到符合美國盟邦利益的趨勢上。

尤其是經常對中國舉棋不定的日本政府，去（2020）年才因為想要處理習近平訪日，沒有對疫情採取鐵腕手段，最後落得奧運延期、中日關係也沒有因此改善，現在副首相麻生太郎幾句欽佩台灣的詢答，對照日本去年的「佛系防疫」措施，只會讓國民覺得政府相當無能而已。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航