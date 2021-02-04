高雄鳳山少女遭5男女搧巴掌、潑飲料施暴，陳其邁：「霸凌絕不容忍！」

高雄日前發生一名少女，遭多名未成年男女合力霸凌施暴的事件，事發影片被放上網路，引發輿論譁然。經高雄市教育局與高雄市政府警察局、各校教官聯手追查，發現遭霸凌者確實為高雄市學生。警方表示已掌握加害者數人，待全案相關涉案人到案後將移送法辦。

「我幫我女友打的」5未成年男女搧巴掌、潑飲料施暴受害者

《聯合新聞網》報導，高雄鳳山區傳出有未成年林姓女學生遭多名男女霸凌影片，警方漏夜找出涉案的蕭姓少女還有黃姓男子。影片中，一名少女站在多名男女中央，不僅被搧巴掌還潑飲料，讓網友看了感到相當氣憤。

這段影片在貼出不久後遭刪除，但影片誇張行徑，引起高雄市長陳其邁、高雄市警局關注、調查，還有眾多網友在臉書社團「爆料公社」上討論。

《中時新聞網》報導，據了解，這名遭霸凌女學生就讀一所高雄高職，今（2021）年曾一度離家出走，借宿在蕭姓女性友人住家。少女疑似未帶換洗衣物，「借」了蕭女衣服穿回家，蕭女質疑少女是偷衣服要求賠償，少女家長獲悉賠了3500元了事。

1月22日下午，遭霸凌少女去鳳山打撞球遇見蕭女，被帶到鳳山婦幼館後方角落。據悉，在場2人出手打巴掌、3人潑飲料，蕭女則在一旁觀看沒有動手。由於5名加害者為未成年，高市少年隊警方也介入調查，今（4）日將傳喚到案說明。

《自由時報》報導，這段影片在網路流傳後，施暴男學生還一度在臉書社團「爆料公社」聲稱，「那個女生偷了我們東西，已經一年沒還了，然後跟她好好說話的時候，她玩手機愛理不理的，推了我們的人」、「我打她是因為我幫我女友打的，因為她推了我女友害我女友扭傷了腳……這件事我誠心道歉，請各位不要牽連到我家人跟我朋友了」。

陳其邁表示「霸凌絕不容忍」鳳山分局：相關涉案人到案後移送法辦

（中央社）高雄有少女遭霸凌，影片上傳社群軟體後，高雄市長陳其邁今天表示，市府第一時間追查，上午將請涉案人到案，強調絕不容忍霸凌，並請教育局對受害者及加害者進行輔導。

民眾昨晚在臉書社團「鳳山人在地大小事」上傳56秒影片。影片中，一名黑衣少女先被某名男性甩巴掌，接著飲料潑來，少女又遭另一名女子連續打了數個巴掌，一旁有人拿手機錄影鼓譟，但受害少女都沒有還手。

陳其邁表示，影片上傳後，市府立即請教育局及警方追查。教育局除了釐清事實，也會啟動協助與後續輔導受害者，並對加害人進行後續懲處與偏差行為輔導；警方已掌握涉案人等，通知涉案人家屬今天上午帶嫌疑人前來說明。

陳其邁表示，反霸凌一直是他非常關心的事，自己日前與高中生座談時，即指示研考會邀集律師、教育學者，成立市府層級的校園霸凌處理小組，期待每件霸凌案都能夠更嚴密地處理管制，以防範霸凌發生。

他指出，教育局將持續推動各項反霸凌工作，落實校園防制霸凌處理機制，鼓勵親師生無懼霸凌勇敢與立即反映，並再度重申，絕不容許霸凌行為發生。

高雄市教育局表示，第一時間與高雄市政府警察局、各校教官聯手追查，經查遭霸凌者確實為高雄市學生，警方也已掌握加害者數人。

教育局表示，除了盡速釐清事實，也同時對受害學生啟動必要協助與後續輔導；而加害者仍是在學生，將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。

高雄市警察局鳳山分局表示，昨晚11時16分獲報後立即查處，經確認案發地點為鳳山區光復路二段婦幼館，影片拍攝時間為1月22日，並隨即調閱監視器，並通報少年警察隊共組專案小組查辦。

鳳山分局表示，初查動手毆打有2人、潑飲料3人；被害人父親已帶同驗傷並至鳳山分局提告，全案相關涉案人到案後移送法辦。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：黃筱歡